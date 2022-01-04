Люди в бронзе: как выглядят 5 самых известных прижизненных памятников Украины

В разгар 90-х в России по сходной цене можно было заказать собственный памятник в бронзе. Так, возле московского Музеона появилась площадка славы, на которой красовались бюсты владельцев автозаправок. Потом всё это, конечно, снесли. На Украине такими глупостями не занимались. Там уж если кого и увековечивали, то за дело

Памятник Леониду Брежневу

Леонид Ильич Брежнев для Днепродзержинска не чужой человек. Будущий генсек здесь родился, учился, работал на местном Днепровском металлургическом комбинате им. Дзержинского и здесь же в 1937 году получил первую номенклатурную должность замначальника Днепродзержинского горисполкома. Местные называют Леонида Ильича ласково — Лёнечкой. До сих пор по городу курсируют нежные ностальгические истории про то, как Лёнечка напился на рыбалке с пацанами, как гонял голубей с соседскими мужиками, ну и так далее.

Памятник Леониду Ильичу здесь установили в 1976 году, когда генсек получил вторую медаль Героя Советского Союза. Согласно тогдашним законам, дважды герои имели право на установку памятника на родине. Скромный бюст автора эпохи советского застоя и «Малой земли» стоит на бывшей Октябрьской площади.

Неподалеку стояли доблестные предшественники — Ленин, Дзержинский и Прометей. В апреле 2015 года администрация города запланировала было ремонт памятника — его скромный партийный пиджачок из бронзы сильно обтрепался за годы незалежности. Но уже 9 апреля того же года в Киеве приняли закон о запрещении на Украине коммунистической и нацистской символики, в просторечии закон о декоммунизации, и памятник решено было снести. Вместе с ним на свалку истории должны были отправиться и Ленин с Дзержинским. Прометею декоммунизация, по счастью, не угрожала. Ленина и рыцаря революции действительно убрали, а вот Брежневу повезло.

Местные власти, слегка ошалевшие от такого монументального радикализма, разрушавшего не только идеологические мифы, но и градостроительные решения, решили схитрить: памятник Брежневу был объявлен частью музея «Мифы и реалии советской эпохи». Городские националисты не очень возмущались — всё-таки они тоже выросли под аккомпанемент дедовских сказок про молоденького Лёню. В результате памятник спасли. Так и стоят они по соседству — Брежнев и Прометей, наводя воздушные мосты через вечность. А вот Брежневскому району Днепродзержинска пришлось стать Заводским. Народ слегка поволновался, но когда начали расти цены на коммуналку и жизнь пошла вразнос, смирился.

Снявши голову, по волосам не плачут. От Бразилии до Австралии. Самые-самые памятники Тарасу Шевченко в мире © Владимир Симоненко

Памятник Кобзону

Идея поставить прижизненный памятник знаменитому дончанину Иосифу Кобзону пришла по началу в голову руководителей московского землячества донбассовцев. Когда они предложили свой проект самому Кобзону, тот категорически отказался — дурной тон, да и сглазить можно. Но за осаду великого певца принялись с разных сторон. И землячество, и сам губернатор Донецкой области Виктор Янукович, и простые дончане полтора года уговаривали Иосифа Давыдовича. Через полтора года тот сдался, но поставил строгое условие — он сам оплатит проект, выберет скульптора и место для памятника. Город благоговейно согласился.

Вкус не подвёл Кобзона. Место он выбрал очень уютное — площадь у Дворца молодежи, но не в центре площади, а на газоне, сбоку. Получилось тактично, ненавязчиво и очень интимно. Бронзовую фигуру, запечатленную в движении, отлил знаменитый скульптор Александр Рукавишников. Открытие состоялось 30 августа 2003 года, как раз ко Дню города и 66-летию певца.

Памятник год от года становится всё дороже горожанам. В каком-то смысле он давно стал символом донбасской независимости и яростного сопротивления националистическому украинскому угару. В марте 2014 года, как раз когда жители Донбасса всё лучше понимали, что с Киевом им не по пути, бронзового Кобзона облили оранжевой краской, а потом раскрасили в цвета украинского флага. Это возмутило горожан. Памятник отмыли и с тех пор внимательно следят за тем, чтобы акты вандализма не повторялись.

Памятник Сергею Бубке

То, что прыгуну с шестом Сергею Бубке надо ставить памятник, было понятно не только каждому донбассцу, но и всему мировому спортивному сообществу. Чтобы убедиться в этом, достаточно перебрать спортивные прозвища Сергея Назаровича — "Человек-птица", "Мистер Рекорд", "Царь небес". Шутка ли — за одно десятилетие с 1984 по 1994 год Бубка установил 35 мировых рекордов. Это безусловно самый высокий результат среди лучших спортсменов мира.

Недаром президент международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч назвал его самым выдающимся спортсменом современности.

13 июля 1985 года стал историческим днем для мирового спорта — в этот день Бубка стал первым человеком, который сумел преодолеть барьер в 6 метров. Это был пятый мировой рекорд Бубки, далеко не последний. Выше всего по официальным данным Бубка прыгнул в 1994 году в Сестриере. Тогда высота его прыжка составила 6 метров 14 см. Но потряс экспертов Бубка еще раньше. В 1991 году на чемпионате мира в Токио Бубка победил с весьма скромным результатом — 5 метров 95 см. Однако компьютеры зафиксировали, что спортсмен перелетел через планку на высоте 6 метров 37 см.

Надо заметить, что не только спортивные результаты Бубки горят чемпионскими звездами. Всю свою жизнь он придавал огромное значение стимулу, ради которого надо взлететь на фантастическую высоту. Такими стимулами могла быть любая мелочь. Например, в юности Бубку вдохновляла обычная импортная жвачка. В 2011 году журнал «Эсквайр» опубликовал 20 «Правил жизни» чемпиона Бубки. Из них главным стало сакраментальное: «Всё нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение».

Когда донецкие власти решили поставить памятник Сергею Назаровичу, тот взвился на дыбы и отказался категорически. Но власти настаивали, мотивируя примером для молодых спортсменов и вообще национальной гордостью. И Бубка сдался.

29 августа 1999 года в Донецке возле регионального спортивного комплекса «Олимпийский» был открыт памятник великому спортсмену. Авторы памятника — скульптор Николай Васильевич Ясиненко и архитектор Владимир Степанович Бучек — придумали оригинальную композицию. На постаменте стоит Сергей Бубка в полный рост с шестом в руках. Спортсмен запечатлен в момент подготовки к прыжку. У его правого колена летит ласточка, напоминая о летающем греческом боге Меркурии, на чьих стопах были одеты сандалии с крыльями. Фигура прыгуна стоит на постаменте высотой 6 метров и 15 сантиметров — максимум, на который взлетел Бубка.

Памятник Борису Патону

Борис Евгеньевич Патон — одна из самых знаменитых легенд Украины. Родившись 27 ноября 1918 года в Киеве, где агонизировал режим гетмана Скоропадского, Патон стал точным ровесником Академии наук Украины, которая была официально организована в тот же самый день. Если учесть, что с 1962 года Борис Евгеньевич является бессменным президентом НАНУ, то мистика чисел становится и вовсе впечатляющей: почти 101-летний ровесник Академии 57 лет является его главой. Это абсолютный рекорд, причём двойной.

Патон всегда занимался серьезными вещами, а именно металлургией и технологией металлов. Перечислять его научные регалии долго и непросто: академик АН СССР, почетный президент Российской и Международной инженерных академий, дважды Герой социалистического труда, Герой Украины, Заслуженный изобретатель СССР, лауреат Ленинской и Сталинской премий, а также премии Совета министров СССР и двух Государственных премий Украины.

Нельзя забыть, что с 1953 года Борис Евгеньевич является еще и бессменным директором Института электросварки имени собственного отца Евгения Оскаровича Патона. Недоброжелатели называют Бориса Евгеньевича «пожилым сварщиком» и за глаза укоряют в том, что уж больно большой любовью властей СССР и Украины он пользовался. В самом деле умнейший, остроумнейший, трудолюбивый и совершенно неподкупный Патон был искренним другом и Виктора Черномырдина, и Леонида Кучмы, и Тимошенко, и Януковича. Возможно, именно эта искренность его отношения к людям помогла ему спасти Академию наук Украины от окончательного разграбления и уничтожения.

«Будучи сам исключительно честным и порядочным человеком, он и близко не подпускал к себе всяких сомнительных личностей, у которых от богатства Академии (производственные площади, здания, земля) разгорались глаза, — писал в день столетия друга экс-премьер Украины Николай Азаров. — Он берёг НАНУ и надеялся, что рано или поздно Украине, украинскому народу снова потребуется фундаментальная наука. Украина начнет развиваться, выйдет в передовые страны мира». Уничтожение памятника Жукову: почему в Украине ничего не изменилось © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кстати, оставшись после развала СССР на родине в Украине, Патон сохранил верность российскому академическому сообществу и до сих пор считает себя русским ученым.

«По паспорту и в душе я русский!» — завил он в 2008 году, чем заставил нервно сглотнуть слюну ненависти всех украинских националистов.

Впрочем, Патону бояться нечего. Он уже в том возрасте и располагает таким научным и политическим авторитетом, что умалить его значение для Украины сложно. Скрежещущим зубами националистам остается только чтить великого ученого и ставить ему памятники. Первый из них, а мы уверены, что он далеко не последний, был установлен у парадного входа в Академию наук Украины в 1982 году (скульптор Александр Скобликов). Это было еще при Советской власти, когда установка памятников регулировалась строжайшими законами.

Патона о необходимости бюста никто не спрашивал. Согласно закону, такой бюст были обязаны установить на родине каждого дважды Героя социалистического труда. На установку монумента Патон отреагировал со свойственным ему хладнокровием: «Слава богу, что это не памятник, а просто бюст!»

Бюст Дюка Ришелье

Когда в 1822 году умер Арман Эммануль Дю Плесси Ришелье, или «домашний герцог» Одессы, а в тот момент уже премьер-министр Франции, русский император Александр Павлович сказал французскому послу: «Я оплакиваю герцога Ришелье как единственного друга, говорившего мне правду. Он был образцом чести и правдивости». И это была чистая правда! Собственно говоря, в том факте, что нынешняя Одесса стала тем, что она есть, был виноват именно Ришелье. Кто мешал ему выбрать куда более обустроенный Николаев или Херсон. Но он выбрал именно Одессу, и этот выбор решил все.

Именно он уговорил императора Александра I освободить Одессу от налогового бремени и открыть свободный транзит товаров через одесский порт, именно он сформулировал основные принципы порто-франко, поднял из праха одесское образование и наконец построил оперный театр. Именно Дюку Ришелье принадлежит первый памятник города Одессы, который немедленно стал визитной карточкой города. Поставлен памятник был в 1828 году, через шесть лет после смерти великого Дюка.

Однако в Одессе же хранится и другой, гораздо менее известный бюст Ришелье, созданный еще при жизни герцога. Этот прекрасный бюст, сделанный скульптором Башиелем, куда точнее передает черты герцога, который позировал автору. Скульптуру прислал в Одессу бывший адъютант Ришелье граф Луи Рошешуар. Новый градоначальник граф Ланжерон велел установить бюст в зале заседаний Городской думы. Там он и простоял 100 лет, а потом пропал.

Мраморный Ришелье обнаружился в запасниках Картинной галереи Одессы, где его по ошибке приняли за «какого-то адмирала» и благополучно отправили в Морской музей. В Морском музее Ришелье узнали и включили в постоянную экспозицию.

Но и тут все было не слава богу. В 2005 году здание музея сгорело, а остатки экспозиции перенесли на Морвокзал. Там экспозиция тоже не пришлась ко двору, и, когда на Морвокзале начали строить новый терминал, Морской музей оттуда попросили. Бездомный Морской музей переехал в Музей Одесского порта имени Де-Волана, где экспозиции двух музеев ютятся в нескольких комнатках. Именно там теперь можно посмотреть в мраморные глаза первого градоначальника Одессы.

Городские краеведы переживают за судьбу Дюка и советуют городским властям установить забытый бюст великого человека в каком-нибудь знаковом месте города. Так что вполне вероятно, что скоро Одесса украсится еще одним скульптурным изображением своего отца-основателя, теперь уже прижизненным.