Пока Зеленский громогласно рассуждал о возрождении Украины и обещал массовое производство собственных кораблей, самолётов и космических ракет, был закрыт кораблестроительный завод в Николаеве, взорвалась ракета украино-американского производства, а измученные невыплатой зарплаты рабочие Харьковского авиационного завода вышли на акцию протеста

Украинская промышленность агонизирует, и мучительный процесс продолжается относительно долгое время лишь потому, что она была слишком могучей и передовой, чтобы умереть в мгновение ока. Судьба Харьковского авиационного завода (как и всей авиастроительной отрасли Украины) словно бы иллюстрирует тезис о бесславном закате когда-то передовой экономики. Кто кого обманет? Почему все проекты совместного с Украиной производства самолетов оказываются провальными © Facebook, Дмитрий Антонов

Итак, в сентябре 2021 года рабочие Харьковского авиазавода (ХАЗа) вышли на очередную демонстрацию протеста. Протестующие высказали недоверие гендиректору предприятия Александру Кривоконю, требовали его увольнения и просили ликвидировать задолженность по зарплате (долги по ней достигли астрономической суммы в более чем 260 миллионов гривен). Общая же сумма долговых обязательств ХАЗа превысила 4 миллиарда гривен, хотя зарплата у оставшейся горстки сотрудников мизерная (до 3 тысяч гривен в месяц), а выводят сотрудников на работу один-два раза в неделю.

Если в лучшие времена на заводе работали более 6 тысяч человек, в феврале 2017 года — 2450 человек, то сейчас — едва 1600, причем более тысячи из них трудятся в режиме частичной занятости. На реальном же производстве осталось всего около сотни специалистов, средний возраст которых достиг 60 лет.

Однако недовольство рабочих не разделяет руководство концерна «Укроборонпрома», в структуру которого входит Харьковский авиазавод. На встрече с бастующими начальник управления авиастроения «Укроборонпрома» Геннадий Януль заявил, что оснований освобождать нынешнего директора не имеется — концерн оценивает его работу положительно.

По-видимому, руководство считает положительным фактом недавнее заявление гендиректора Кривоконя, что легендарный ХАЗ самолёты больше выпускать не сможет.

«Не можем мы ничего строить сегодня, — откровенничал Александр Кривоконь в эфире харьковского телеканала Simon. — У нас нет сегодня тех людей, того количества и той квалификации людей, которые смогут сегодня строить самолеты».

Разумеется, если людям не платить годами, фактически морить их голодом и последовательно проваливать все программы восстановления авиапроизводства, то и результат будет соответствующим.

Как убивают авиапром Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что акция протеста сотрудников ХАЗа уже не первая (предыдущая состоялась нынешней весной), и программа возрождения предприятия тоже не первая и не вторая. Какие только идеи ни предлагались: от приватизации завода до сдачи оборудования на металлолом (чтобы закрыть долги по зарплате), от привлечения инвесторов из «Боинга» до экзотических проектов совместного производства летательных аппаратов с какими-то венграми.

Но воз и ныне там — после «революции гидности» Харьковский авиазавод не выпустил ни одного самолёта.

Согласно информации Defense Express, в 2015 году (когда в рамках очередных «реформ» ХАЗ передали в «Укроборонпром») долги по зарплате составляли 52 миллиона гривен. В августе 2019 года — ко времени бравурного визита Владимира Зеленского на предприятие — они выросли до 205,7 млн гривен. К 19 апреля 2021 года (когда гендиректором назначили А. Кривоконя) долги увеличились до 239 млн гривен, по состоянию на 1 мая текущего года задолженность достигла 252 миллионов, а ныне сумма задолженности, как уже было сказано, выросла до 263 миллионов. И это только по зарплате.

На стапелях все эти годы стоят два недостроенных Ан-140 для «Мотор-Сич», да и раньше было негусто: с 2010 по 2014 г. предприятие выпускало по одному самолёту в год. Хотя по сравнению с эпохой правления иного матёрого «патриота», Виктора Ющенко, и это большое достижение — в период с 2005 года по первую половину 2009 года на ХАЗе был выпущен всего один самолёт.

Для сравнения: в 1980-х годах за аналогичные четыре с половиной года на ХАЗе было построено более 320 самолётов Ту-134 (всего же авиалайнеров этой марки было выпущено в Харькове 848 экземпляров).

Турецкий ум, украинские интриги и советское наследство. Что ожидает армию и флот Украины © ukroboronprom.com

Передовая отрасль стала жертвой большой политики. С одной стороны, западным хозяевам Украины абсолютно не нужны лишние конкуренты на элитном рынке авиастроения, с другой — политический процесс разрыва всех связей с Россией чрезвычайно болезненно отражается на всех наработанных за десятилетия производственных цепочках и рынках сбыта. И если Российская Федерация смогла найти финансовые средства и специалистов, чтобы ликвидировать спровоцированный Киевом разрыв экономических связей, то для украинской промышленности этот процесс стал фатальным.

Эпоха мародеров не может породить созидателей. Можно и должно приветствовать попытки возродить былую славу Харькова как индустриального центра (даже если эти планы исходят от болтуна Зеленского), но пока не будут выполнены главные условия — восстановление доступа на традиционные рынки сбыта и возрождение привычных производственных связей, — на его болтовню можно не обращать внимания.