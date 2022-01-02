В Украине дождались: 2 января 2022 года состоятся переговоры президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Последний отрапортовал об этом с облегчением в голосе: дескать, Байден доложится, о чем он говорил с лидером России Владимиром Путиным. Но что это может изменить? Практически ничего: трудно отличить рябь от зыби на стоячей воде

И вот почему. После 50-минутного разговора президентов России и США Путина и Байдена в ночь с 30 на 31 декабря ушедшего года самым естественным образом наступило политическое затишье — надо же переварить и проанализировать услышанные отголоски того, о чем беседовали главы государств.

И с Россией все понятно. Путин, понимая, похоже, что в США могут рассчитываться на новогоднее смягчение российской позиции (ну, там оливье, тосты с водочкой, шампанским, Дед Мороз с Снегурочкой-красавицей), решили перед сменой лет напомнить, что все сказанное им ранее от имени России остается в силе. Ни шагу НАТО на восток, никаких ракет и ракетных установок в Украине, военную деятельность Запада в бывших 12 странах экс-СССР прекратить, на российскую границу по всему ее периметру смотреть уважительно и не думать нарушать, чтобы не получить в ответ по сопатке — вот квинтэссенция позиции Москвы и Путина. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Более того, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, когда Байден попытался опять заговорить про «санкции ада» для России, если она вторгнется в Украину, российский президент ответил вообще знатно. «Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации, достаточно сложной, будем вести себя так, как вели бы себя США, если наступательные вооружения были размещены около американских границ», — сказал Ушаков. Другими словами, поставил США в непривычную для них позу, в которой Россия пребывала много лет, когда ее только нагибали да обманывали всевозможными обещаниями и посулами, которые сразу же нарушались. А теперь Россия больше не хочет такого, и сейчас в США многие испытывают шок: их не только не слушают и не признают «градом на холме», призванным всем диктовать свою высочайшую «волю добра и демократии», но и, мягко говоря, посылают в пеший эротический тур по самым интересным местам позора и унижения.

Так с США давно никто не говорил. Нет, были всякие мелкие диктаторы в Африке или в Азии, которые грозились стереть США с лица земли. Но что они могли, кроме сотрясения воздуха, ими же от страха испорченного? Правильно, ничего. А вот Россия может.

И готова это делать, если к ней и впредь будут относиться без должного уважения. По словам Ушакова, российский лидер пытался всячески донести эту ключевую мысль до американского президента.

Байден же, конечно, говорил о своем. И, как рассказали в Белом доме, повторил все давно известное: «изложил два пути, два аспекта подхода США, которые действительно будут зависеть от действий России в предстоящий период. Один — это дипломатический путь, ведущий к деэскалации ситуации, а другой — путь, который больше ориентирован на сдерживание, включая серьезные издержки и последствия, если Россия решит продолжить вторжение в Украину. И он включает экономические санкции, включают корректировку и усиление позиции сил НАТО в странах-союзниках, а также дополнительную помощь Украине, позволяющую ей и дальше защищать себя и свою территорию, как мы изложили ранее».

А потом Байден, похоже, решил выбросить свой последний козырь: «очень четко заявил, что Соединенные Штаты будут действовать по принципу «ничего о вас без вас»: никаких разговоров о проблемах, которые в наибольшей степени беспокоят наших партнеров и союзников, без всесторонних консультаций и участия наших партнеров и союзников, на что президент Путин сказал, что он понял». Между Путиным и Байденом. Почему именно эти два политика решают судьбу Украины © коллаж Украина.Ру

Путин действительно понял. И, как сказал его помощник Ушаков, в ответ на «адские санкции, которых мир еще не видел», он «сразу же отреагировал на это тем, что если Запад все-таки решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами». Ну, а всем отношениям России с Западом в таком случае будет нанесен «серьезнейший ущерб».

И, как поется в одной известной песенке, фраер сдал назад. Президент США, похоже, понял, что на Новый год в России не все бухают, и фактически действенно запросил передышку для подготовки к переговорам. «Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», — сообщил Ушаков.

И случилось то, что и должно было случиться, когда разговаривают вменяемые и ответственные лидеры. Как сообщили в Белом доме, «оба лидера признали, что есть области, в которых можно добиться значимого прогресса, а также области, где соглашения могут быть невозможны, и что предстоящие переговоры определят более точно контуры каждой из этих категорий».

И сейчас идут те дни и та работа, о которых и сказал Белый дом: «В течение следующей недели или 10 дней, до этих переговоров, мы рассчитываем продолжить очень интенсивный период консультаций со стороны США с нашими союзниками и партнерами, включая предоставление отчета об этом разговоре союзникам и партнерам, и, в частности, конечно, правительству Украины, а также союзникам и партнерам по НАТО….Наши недавно утвержденные послы как в НАТО, так и в ОБСЕ начали активную работу со своими коллегами. И мы ожидаем, что эти разговоры будут оставаться в центре внимания американской дипломатии в течение следующей недели — опять же, в преддверии дипломатических встреч, которые начнутся 9 января».

Путин и Байден, как известно, уже «обсудили важность прагматической дипломатии, ориентированной на результат», и согласовали последовательность диалога о безопасности: 9 и 10 января в Женеве переговоры США — Россия, 12 января — переговоров в Совете Россия-НАТО и 13 января — встречи с ОБСЕ.

Ну, а что же Украина, которой всех трех означенных выше переговорах будут юзать по столу, как мокрой тряпкой после чужого обеда? В лучшем случае, ей достанутся «объедки» — информация о том, что серьезные люди о ней договорились. Повторяю: о ней, но без нее и за ее спиной, разумеется. Зеленский рассказал, что с нетерпением ждет звонка от Байдена © скриншот видео Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский написал 2 января уже 2022 года: «Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером — США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе».

Но, как вы понимаете, это массаж или припарки мертвому, чтобы, значит, последний путь был немного поторжественнее. И все слагаемые такой печальной доли Украины уже давно известны, они лишь шлифуются и уточняются. За счет Украины, конечно же.

Во-первых, об Украине уже говорят без нее. И даже сообщают ей об этом в последнюю очередь. Перед последним разговором Путина и Байдена о нем Зеленскому накануне сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. И слава Богу что он. Не по протоколу, конечно, но ведь могли же поручить это дело и пресс-секретарше Джен Псаки, которая в красках рассказала бы Владимиру Александровичу, как американские авианосцы бороздят морские просторы у берегов Белоруссии и в фиордах ростовских гор мешают сторонникам Александра Лукашенко ловить крабов и собирать креветки на продажу в Россию. Все могло быть, но обошлось…

Во-вторых, в клочья и хлам разодран упомянутый выше главный принцип украинской внешней политики — «Ничего об Украине без Украины». Украина — уже не субъект и даже не объект международной политики, а так, разменная монета на торгах и фишка недорогого достоинства при ставках в большой игре.

Если на переговорах 9-13 января будут достигнуты, например, договоренности о нерасширении НАТО на Украину, то в совершеннейшую бессмыслицу превратится Конституция Украины, где записано, что вступление в НАТО и ЕС — стратегическая цель развития страны. Нельзя с вступать туда, где тебя на фиг посылают. И устно, и письменно.

Но даже если эта договоренность не будет оформлена юридически, как на том настаивает Россия, а останется на столе переговоров по умолчанию и на время, окончание которого никому не известно, то Украине все равно ничего путного не светит.

В-третьих, если Запад откажет на бумаге или устно, но на деле продолжит свою политику в Украине, то она либо превратится в плацдарм и полигон для опасных игрищ против России, либо станет мишенью для России и в конце концов будет ею зачищена. Точнее — «принуждена к демократии». Как Грузия в 2008-м. Только хуже: Путин не устает повторять, что эскалация конфликта в Донбассе может закончиться для Украины потерей ее государственности.

Сейчас и Зеленский, и его клевреты из Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ) по итогам заседания 30 декабря 2021 года заявили, что не видят, как, когда и где Россия собирается вторгаться в Украину. Потому что страшно в Киеве: Вашингтон и Брюссель их кинула, а Москва в считанные дни перемешает с навозом и как зовут не спросит. Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Но от Зеленского ждут не этого «самоуправства», а четкого выполнения поставленных задач по «сдерживанию России». А значит, прикажут — полезет войной на Донбасс аж бегом. А если не полезет, то найдут по быстрячку другого, и тот уже все выполнит в лучшем виде. Кистень в руках дурака ничего не решает…

И, наконец, в-четвертых, Украину ждут или политическая турбулентность или мучительная стагнация, похожая на агонию, может быть, длительную.

Если Зеленский согласится окончательно стать безропотной игрушкой-исполнителем в руках кураторов, то ему позволят и дальше укреплять свою власть и изничтожать своих соперников и конкурентов. И Украина станет-таки эрзац-диктатурой в руках бывшего клоуна, ставшего квази-президентом. Что бы и кто бы ни говорил о происходящем в Украине, а Зеленский упорно, весьма системно и последовательно пробивает одно дно за другим в установлении своей авторитарной власти без авторитета (он — не авторитет, люди его ненавидят и презирают).

И остается только ждать, чтобы выяснить: он сам так буянит, пользуясь общей чмошностью, продажностью и сервильностью так называемой украинской элиты или же за ним все же стоят кураторы и подталкивают к узурпации власти. Или, по крайней мере, не мешают это делать. И тут все сложно: ни один президент до Зеленского не позволял себе и десятой доли того, что уже проделал Зеленский. О чем говорили Путин и Байден. Красные линии, война, Украина © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Если же Зеленский самоуправничает без разрешения кураторов, которые пока не решили, что с ним делать, и как приручать, то ситуация для страны еще хуже. Зеленского снесут секунд за 15, если будет решено сносить. И тогда Украину ждут времена турбулентности, хаоса и неразберихи что в политике, что в экономике, что в социальной сфере. Страна пойдет в разнос, и что в условиях пандемии и ограниченности передвижения делать миллиона украинцев, как им выживать самим и кормить семьи, не может сказать никто.

Ответом может быть дальнейший развал Украины, ее регионализация и гражданская война всех против всех на микроуровне, на уровне даже не регионов, а отдельных районов, где появятся свои атаманы грицианы таврические только «без золотого запасу», которого «нэма». Вот кто будет успокаивать это новое Дикое поле и Малиновку размером со всю страну, охваченные «всемахновщиной», даже сказать трудно. Но можно предположить. Так что ждем, чем закончится «конструктивная дипломатия» 9-13 января нового Года Тигра…