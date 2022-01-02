Пугающая иностранцев украинская еда. Кровянка, затирка, сало в шоколаде

Сейчас иностранцев вряд ли можно удивить борщом или варениками, их подают и в Европе, и в США. Но в украинской кухне еще полно блюд, способных шокировать несведущего туриста

Издание Украина.ру сделало подборку кушаний, предлагая которые заезжему гостю бывает сложно объяснить, зачем вообще класть это в рот.

Холодец

Блюдо, которое выглядит как мармеладина с мясом, иностранцы стараются обходить стороной. Если вы ненароком признаетесь, что в процессе его приготовления в ход идут копытца, уши и прочие сомнительные части тела свиньи, турист может наотрез отказаться от угощения. Каждый выходец из СССР знает, что ко вкусу блюда нельзя остаться равнодушным: попробовав его либо избегают, либо обожают.

Кровянка

Кровяная колбаса, или кровянка, — одно из самых известных блюд украинской кухни, которое готовится веками и выдержало испытание не только временем, но и попытками ввести церковные запреты на употребление блюд с кровью.

Кровянку умеет готовить почти каждая опытная украинская хозяйка. Ее делают из свежей свиной крови, шкварок, крупы (риса или гречки), некоторые добавляют для нежности картофель. Все упихивается в кишки и варится или запекается.

Сало в шоколаде

Для большинства людей сало и шоколад — вещи абсолютно несовместимые, а выражение «сало в шоколаде» — шутка. Однако такой десерт действительно существует. Популярность он набрал в начале XXI века на Украине. Конфеты «Сало в шоколаде» редко, но можно найти в розничной продаже. Правда, в шоколадных батончиках вместо сала используют сливочный крем или помадку, лишь внешне напоминающие сало.

Конфеты же из настоящего сала и шоколада готовят в немногих заведениях национальной украинской кухни, и на них есть спрос как на кулинарную экзотику.

Белорусы пошли еще дальше: создали шоколадные батончики с настоящим свиным салом внутри.

Шкварки

Сало вдвойне вкусней, когда оно — шкварки. На Украине знают толк в приготовлении, использовании, хранении шкварок. И странно — этот экзотический продукт не вызывает изумления у иностранцев. Более того, вся Европа тоже ест шкварки. И в каждой стране традиции приготовления шкварок отличаются. Во Франции, например, их называют grattons, в Британии — Pork Scratchings и пекут в духовке.

На Украине особенно хороши, говорят, вареники со шкварками или закусочные булки. Выпекая их, шкварки добавляют прямо в тесто.

Кисель

Раньше его готовили из овса, пшеницы и из прочих зерновых культур. Сейчас же чаще всего кисель делают из ягод и фруктов.

Даже для славян кисель является не то напитком, не то десертом. А уж иностранцев он вообще напрочь дезориентирует. То ли желе, то ли морс… Они еще более-менее нормально воспринимают кисель, если его подают в чашке. Правда, обычно просят разбавить кипятком. Но если налить кисель в глубокую тарелку наподобие супа, заграничные гости придут просто в ужас!

Винегрет

Вообще-то разного рода салатами иностранцев не удивишь. Да и придумали большинство из них вовсе не у нас, а в Европе. Взять хотя бы классический оливье… Но вот российский винегрет для чужеземцев — это нечто! Для начала гость будет сомневаться в том, отварные ли в нем овощи, а потом — спрашивать, зачем все ингредиенты так мелко нашинковали.

Затирка

Одно из древнейших украинских блюд. Рецепт очень прост: готовится изрядно подсоленное пшеничное тесто, которое затем растирается с пшеничной мукой.

Растирать тесто нужно, пока оно не превратится в мелкие рассыпчатые шарики размером с горошину. Эти шарики отвариваются в воде, молоке или бульоне. Блюдо готовится, пока шарики не всплывут на поверхность. Заправляют готовую затирку маслом или шкварками.