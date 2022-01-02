Гиблые места. Самые знаменитые тюрьмы Украины

Сегодняшняя Украина с ее несвободой слова и делами против журналистов является, пожалуй, одной из самых несвободных стран Европы. Как признают даже украинские чиновники и политики, заключенные на Украине содержатся в неудовлетворительных условиях. А ведь во времена Российской империи некоторые тюрьмы на Украине считались образцом комфорта

«Мы живем, под собою не чуя страны», — писал поэт Осип Мандельштам о сталинском СССР.

То же сегодня могут сказать многие украинцы. В стране сажают за записи в соцсетях, журналистскую деятельность или по вымышленным обвинениям в «терроризме», «сепаратизме» и прочих страшных преступлениях.

В таких условиях вопрос об украинских тюрьмах становится непраздным. Условия содержания в них не идеальны.

«Условия здесь можно расценивать как нечеловеческие и унизительные», — гласил отчет Совета Европы об одном из украинских СИЗО по итогу визита европейцев в украинские тюрьмы еще в декабре 2017 года. Украина: взгляд Вышинского изнутри и снаружи тюрьмы © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Украинские чиновники с критикой экспертов Совета Европы согласны. Даже в Генпрокуратуре Украины признают: условия в тюрьмах и следственных изоляторах в стране подчас ужасающие. Как и поведение персонала тюрем по отношению к заключенным.

«Средневековые пытки? Нет. Острые металлические шипы и колючая проволока против осужденных. После этого мы хотим видеть их на свободе людьми? После бесчеловечного обращения с ними?!» — писала в октябре 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Она разместила фотографии страшных устройств, обнаруженных в колониях Полтавской области, и пообещала, что виновные в жестоком обращении с заключенным понесут наказание. Позже она стерла эту запись, однако фото орудий для пыток уже успели распространить украинские СМИ.

А ведь в истории Украины были времена, когда некоторые ее тюрьмы выигрывали международные премии за комфорт. Но были и темные времена: о жестокостях творившегося тогда в украинских тюрьмах нельзя рассказывать без содрогания.

У «деда Лукьяна»

Среди многих памятников архитектуры есть один, куда совсем не стремятся попасть украинцы. Речь о здании Лукьяновского СИЗО — бывшем Лукьяновском тюремном замке. Как отмечает краевед и журналист Василий Галайба, место для строительства тюрьмы было определено в 1850 году — в открытом поле на окраине Киева, у Старожитомирской дороги. До появления железной дороги этот путь был довольно оживленным. В этом и заключался расчет властей: они рассчитывали на пожертвования путешественников.

Основное здание тюрьмы строилось в 1859-1862 годах по проекту губернского архитектора Михаила Иконникова. Работу же тюремный замок начал с 1863 года. Поначалу он считался образцовым учреждением, однако позже места в тюрьме стало не хватать. Так, подчас в помещении, рассчитанном на 595 человек, содержалось 1700 заключенных, указывает Галайба.

При этом, согласно отчету по Главному тюремному управлению Министерства внутренних дел Российской империи за 1899 год, по пропускной способности Лукьяновская тюрьма наряду с тюрьмами Санкт-Петербурга, Москвы и Владимира входила в первую десятку.

На 1 января 1900 года в тюрьме, где было 595 мест, из которых 46 камер предназначалось для одиночного содержания, находилось 904 человека.

Примечательно, что самый старый корпус тюрьмы, дошедший до нас с момента начала ее деятельности, получил негласное наименование «Катенька». Заключенные верили, что его построили при Екатерине II, хотя это, конечно, не так. Именно в этом корпусе среди прочих содержатся и осужденные на пожизненное заключение.

Еще один дореволюционный корпус называется «Столыпинка» в честь имперского министра внутренних дел Петра Столыпина, при котором и был возведен. В «Столыпинке» и «Катеньке» высокие потолки, да и камеры побольше, чем в построенных позже «Брежневке» и «Кучмовке». Помимо них, есть еще «Малолетка» (она же «Сталинка») и женский корпус. Корпуса соединены подземными ходами.

Сидеть как в Европе: на Украине построят «модельные тюрьмы» © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Александр Богомолец. Отсюда бежал революционер Николай Бауман. Здесь сидели: мещанин Мендель Бейлис, дело которого всколыхнуло всю Российскую империю, философ Николай Бердяев, писатель, драматург и революционер Анатолий Луначарский, политики Михаил Грушевский, Владимир Винниченко и Симон Петлюра, режиссер Сергей Параджанов, диссиденты Вячеслав Черновол и Степан Хмара и многие другие.

Здесь умер эрцгерцог Вильгельм Габсбург. Многие современные украинские политики, среди которых лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, генпрокурор Юрий Луценко, бывший лидер запрещенной в РФ УНА-УНСО Андрей Шкиль, прошли через «деда Лукьяна». Одним словом, это один из украинских политических «университетов». Кружка из тюрьмы стоит на столе у генпрокурора Луценко как напоминание о его тюремном прошлом.

В этом СИЗО содержался журналист, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Одесский кичман

Одесская тюрьма широкой общественности известна благодаря песне «С одесского кичмана», которую народная молва называет одной из любимых песен Иосифа Сталина. Мол, сам вождь запретил запрещать исполнять ее Леониду Утесову.

Одесский тюремный замок — тот самый «одесский кичман» — появился позже киевского. Его построили в 1891-1894 годах. Старая тюрьма, построенная в 1826 году, не справлялась с потоком заключенных.

Архитектором комплекса зданий был Антоний Томишко — создатель петербургской тюрьмы «Кресты», отчего одесская и петербургские тюрьмы напоминают друг друга. Арка главных ворот замка была создана Александром Бернадацци — архитектором, благодаря которому в Одессе появились филармония, «Бристоль», реформаторская церковь на Пастера и Масонский дом.

После постройки эта пересыльная тюрьма стала самой современной и благоустроенной в Российской империи. В ней впервые появились внутрикамерные туалеты, принудительная вентиляция и водяное отопление, что отметили на Пятом международном пенитенциарном конгрессе в Париже летом 1895 года. Одесскую и московскую тюрьмы признали лучшими в России. Сначала большинство камер было одиночными, однако позже от этой практики отказались.

В Одесском тюремном замке (сейчас это СИЗО) в разное время сидели: участник восстания на броненосце «Потемкин» Панас Матюшенко, «отец» Красной армии Лев Троцкий, революционер Григорий Котовский, легендарный бандит, а позже революционер Михаил Винницкий — Мишка Япончик, один из идеологов создания государства Израиль Владимир (Зеев) Жаботинский. Украина—Донбасс: в тюрьму или на свободу © Twitter, Int'l Criminal Court

При этом из тюрьмы неоднократно сбегали. Если верить легендам, подземные ходы вели из нее на расположенное поблизости Второе христианское кладбище. Забетонированный вход в одно из таких подземелий до сих показывают в СИЗО.

Кстати, между кладбищем и тюрьмой пролегает Люстдорфская дорога, по которой идет трамвай, что породило одну из знаменитых одесских загадок: «Слева — сидят, справа — лежат, а посередине трясутся. Что это?» Ответ к загадке: «Трамвай на Люстдорф».

С 2017 года по Одессе начали ходить слухи, что легендарный тюремный замок хотят продать.

Танго смерти во Львове

Современный Львов позиционирует себя как культурную столицу Украины. Но в истории этого города были черные страницы, о которых современные львовяне вспоминать не любят. На одной из семи главных магистралей Львова — улице Шевченко — находится Лычаковская исправительная колония.

Ее история начинается в сентябре 1941 года, когда на улице Яновской (так тогда называлась улица Шевченко) решением нацистской власти был создан Яновский концентрационный лагерь. Туда направляли военнопленных и евреев. При этом будущих узников лагеря свозили туда трамваем на прицепленных к нему грузовых платформах.

В Яновском концлагере, который официально был трудовым, не было газовых камер и крематория. Из него направляли в Белжецкий лагерь смерти. Однако множество узников Яновского концлагеря были убиты именно во Львове, ниже лагеря, под песчаной горой.

С Яновским концлагерем связана история «танго смерти». Во время пыток, повешений и расстрелов там играла музыка. Состоявший из заключенных оркестр, который возглавлял один из узников — львовский скрипач и дирижер Яков Мунд, чаще всего исполнял танго неизвестного автора. Незадолго до прихода Красной армии во время исполнения этого танго оркестр и был расстрелян надзирателями. Украинку приговорили к 5 годам тюрьмы за критику евроинтеграции в соцсетях © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

«Накануне освобождения Львова частями Красной армии немцы выстроили круг из 40 человек из оркестра. Охрана лагеря окружила музыкантов плотным кольцом и приказала играть.

Сначала был казнен дирижер оркестра Мунд, дальше по приказу коменданта каждый оркестрант выходил в центр круга, клал свой инструмент на землю и раздевался догола, после чего его убивали выстрелом в голову. Таким зверским образом были убиты все сорок человек.

В последние минуты своей жизни Яновский оркестр исполнял то самое "Танго смерти"», — описывает историю расстрела оркестра проект телеканала «Интер» «Наш полк».

Лагерь просуществовал около трех лет. Осенью 1943 года нацисты начали заметать следы своих преступлений, сформировав из заключенных зондеркоманду-1005. Эта группа эксгумировала тела расстрелянных узников, сжигала их, а кости перемалывала специальной машиной.

В ноябре члены зондеркоманды-1005 пытались бежать, однако большинство беглецов было убито эсэсовцами. По понятным причинам отправляться на Восточный фронт охрана лагеря не захотела.

Под предлогом доставки заключенных в другой лагерь она погнала 34 узников, среди которых был знаменитый в будущем охотник на нацистов Симон Визенталь, на запад.

После освобождения Львова советскими войсками на этом месте находился советский трудовой лагерь. 19 июня 1947 года приказом начальника Управления МВД УССР на территории лагеря организовали исправительную колонию, где изготавливали мебель и деревянную и картонную тару.

В 1969 году колония получила статус исправительного лагеря, а 1 декабря 1999 года получила нынешнее название — Лычаковская исправительная колония (в простонародье к тому времени ее давно уже называли «тридцатая колония», или «тридцатка»). Работает эта колония и сейчас.