Шампанское «Советское» и «Антисоветское»: Крутой замес новогодних традиций в бывших республиках СССР

Новый год можно отпраздновать дважды с разницей в час, подарок получить от Мош Крэчуна или Корбобо, торжественно съесть гороха с салом или 12 гранатовых семечек. Все зависит от того, в какой из бывших республик СССР человек проживает. Впрочем, оливье и шампанское еще часто и густо встречаются на столах обитателей некогда единой страны

Как встречали новый год в СССР? К 1980-м годам выработался совершенно чёткий ритуал: ёлка, оливье (а также селёдка под шубой, холодец и мандарины), просмотр «С лёгким паром» и «Чародеев», звон бокалов шампанского под бой курантов. Ритуал этот с определёнными особенностями был характерен для городского населения по всему СССР. Теперь дело обстоит несколько иначе. «На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской © РИА Новости, Михаил Озерский / Перейти в фотобанк

Украина

На Украине изменения были минимальными. Вот, например, переименовали «Советское» шампанское в рамках декоммунизации, так оно теперь «Советовское» (Киев) или «Светское» (Таирово). Новый год надлежит праздновать именно с полусладким…

Тем не менее, есть и определенные перемены в традиционном укладе смены годового календаря другим.

Во-первых, сейчас наступление Нового года принято праздновать дважды — по Москве и по Киеву. Украина отказалась от «декретного» времени в 1990 году, и с тех пор зимнее время в двух столицах отличается на час. Это обстоятельство открыло известный простор для маневра. Выпить сначала в 23:00, а потом в полночь — кому же от этого хуже?

Впрочем, на Западной Украине подобная традиция изначально не была сильно развита, а сейчас она уходит и в центральных областях — одни не хотят праздновать вместе с «агрессором», другие боятся быть обвинёнными в «сепаратизме».

Во-вторых, оказывает влияние и государственная пропаганда — образ Деда Мороза постепенно вытесняется Святым Николаем. Причем делается это постепенно, главным образом через детские сады и школы, где централизованно внедряется празднование «Николайчика».

Во время новогодних представлений Николай сначала появляется наравне с Дедом Морозом, потом — на уровень его выше, а потом научились и вовсе обходиться и без Мороза, и без Снегурочки. Дальше эта практика стала закрепляться в семьях: дети спрашивают родителей, как они праздновали «Николайчика», и те отвечают, чтобы не рушить ребёнку картину мира, хотя в своём детстве они знать не знали ни о чем подобном.

Начался этот процесс во второй половине 2000-х, а в 2010-х появились и идеологические оправдания в духе декоммунизации — дескать, Дед Мороз был навязан большевиками в пику Святому Николаю (что, в общем-то, чистая правда — большевики конструировали новые праздники, нынешние декоммунизаторы уже их эпигоны).

Кроме того, появилась слабенькая традиция празднования Рождества. Причём Рождества на Украине два — православное (7 января) и католическое (25 декабря). Второе было распространено на Западной Украине и постепенно расползалось по всей стране (под благовидным лозунгом «ни дня без повода»), а в 2018 году внезапно стало выходным, потому что в этот день празднует Рождество Константинопольский патриархат.

Молдавия

Темные делишки. Новогодние забавы при выключенном электричестве © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк



Молдавский Дед Мороз называется Мош Крэчун, а Снегурочка — Фата де Зэпадэ. Вместо яги — Баба Хырка. Эти персонажи сугубо национальные, но отличаются от российских несущественно. Мош Крэчун, например, носит традиционную баранью шапку, а борода у него зачастую короче волос.

На стол по традиции ставят двенадцать национальных блюд, включая такие специфические, как холодная кывырма (рулет) из баранины. Обязательный (у самых бедных — единственный) элемент праздничного стола — коливо (кутья) и калач. Готовят также пирожки-плацинды с предсказаниями.

Так же, как на Украине, Новый год тут празднуют два раза.

Прибалтика

Чтец на табуретке: новогодняя шпаргалка для впадающих в детство © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В Латвии Новый год тоже постепенно оттесняется Рождеством, которое празднуется 25 декабря. Однако традиция отмечать и религиозный, и светский (в Латвии — скорее даже языческого типа) праздники пока сохраняется.

В первый день Нового года в Латвии во всех домах принято разбрасывать горох, символизирующий обильный и урожайный год. Встречая Новый год, необходимо съесть хотя бы одну горошину.

Соответственно, главное блюдо Рождества — вареный серый горох с жареным салом. Горох символизирует слёзы (какие, однако, позитивные и оптимистичные люди…), и есть его полагается до конца, чтобы не оставить на следующий год.

Армения

Дед Мороз и Снегурочка: гендерный конфликт © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В то время появилась традиция ставить на новогодний стол продукты, названия которых начинаются на «н»: нгатзахик, нур (гранат), нуш (миндаль) и др. Традиционно армянскими новогодними блюдами являются также ануш апур (суп с сухофруктами) и хапама (тыква с начинкой из риса, меда, орехов, сухофруктов).

Вообще новогодний стол в разных районах Армении сильно отличается (климат разный), но вот нгатзахик — это святое. Нгатзахик — цветок, растущий на склонах Арарата. Его собирали, сушили и использовали в качестве приправы на всей территории Армении. Сейчас Арарат находится на территории Турции, но нгатзахик откуда-то добывается и поставляется даже диаспоре далеко за пределами Армении.

Помимо традиционной ёлки в Армении распространено использование «древа жизни» (подобие западноукраинского дидуха).

В Армении свой Дед Мороз — Каханд пап, отличающийся от обычного цветом тулупа (бежевый) и бороды (чёрная).

Грузия

Бандеровцы против «кровавого имперского Деда Мороза» © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

Новогодний стол обязательно включает сациви (соус на основе измельчённых грецких орехов и мясные блюда с ним) и гозинаки (обжаренные грецкие орехи в меду).

На Новый год грузины поют «Мравалжамиэр» — традиционную застольную песню (в пьесе Булгакова «Батум» её пение маскирует собрание подпольщиков с участием Сталина).

Среди главных новогодних легенд Грузии значится таинственный Меквеле — человек, которому суждено первому переступить порог вашего дома в новогоднюю ночь. Именно его нога приносит счастье или несчастье. Иногда это и не человек даже — хлопнула дверь от сквозняка — «Меквеле пришёл».

Грузинский Дед Мороз, или Товлис бабуа, одет в чёрную или белую чоху (вид длинного кафтана с газырями) с белой буркой. Иногда дед носит кинжал. Примечательно, что внучки у грузинского Деда Мороза нет. Товлис бабуа иногда сопровождает Пипкия — снежинка или снежная фея.

Вместо новогодней ёлки грузины используют чичилаки — небольшое белое деревце, изготавливаемое вручную из веток орешника.

Средняя Азия

Кулинарные битвы народов бывшего СССР

Новый год 1 января в Узбекистане — это больше светский праздник, отмечаемый с советских времен. Есть тут свой Дед Мороз — его называют Корбобо и своя Снегурочка — Коркиз. Вместо оленей — ишак.

По традиции на Новый год полагается съесть 12 виноградин, а главное новогоднее блюдо — арбуз. Свой вариант — у таджиков. Полагается съесть 12 гранатовых семечек, а сам гранат (или, опять же, арбуз) — главное новогоднее блюдо.

Характер перемен

Перемены в традициях празднования Нового года вызваны разными обстоятельствами.

Во-первых, меняется быт. Например, для советских людей новогодний праздник был связан со вкусом мандаринов, но сейчас уже мало кто помнит почему. Дело в том, что мандарины вошли в широкий обиход при советской власти, а поставлялись они из Грузии. Грузинские мандарины собираются поздней осенью и попадают в продажу в декабре. Сейчас же мандарины присутствуют в торговых сетях со всех концов света в любое время года. Так что празднование НГ с мандаринами будет постепенно отмирать.

Во-вторых, это возвращение к старым традициям.

В той же Прибалтике традиционно праздновалось Рождество, светский же праздник Нового года был привнесён советской властью. С распадом СССР произошёл естественный откат к старым традициям, которые ещё помнит старшее поколение.

В-третьих, целенаправленное давление со стороны государства.

Декоммунизация и «возвращение к традициям» в разных формах. Типичный пример — замена Деда Мороза на Святого Николая.