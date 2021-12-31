«На жену смотреть не сможешь»: Голая правда Барбары Брыльской

«Ирония судьбы» - такая же неотъемлемая часть празднования Нового года в постсоветских странах, как оливье. Однако для сыгравшей главную героиню Барбары Брыльской фильм создал проблемы в Польше

Новогодних фильмов много, но именно «Иронию судьбы» каждое 31 декабря люди смотрят снова и снова. Во время съёмок картины Эльдар Рязанов был сам влюблен (у него случился роман с редактором «Мосфильма» Ниной Скуйбиной), полон вдохновения, потому и созданная им история любви Нади Шевелёвой и Жени Лукашина получилась такой пронзительной. Невозможно представить фильм без сыгравшей главную героиню Барбары Брыльской, однако на съёмочную площадку она попала волею случая. Маленькая эротика времен большой безнадеги © kino-teatr.ru

Как вспоминал оператор Вадим Алисов, работавший на «Иронии судьбы», на роль Нади Шевелёвой пробовались многие замечательные артистки, известные и неизвестные (среди них — Людмила Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина Шуранова). Иногда приходили на площадку по три-четыре претендентки в день, ассистенты всё старались их развести, чтобы те не увидели друг друга.

Однако Рязанова, который всегда составлял «идеальный» список, кого хотел бы снимать (типа, герой — Грегори Пек, а героиня — Одри Хепберн), никто из кандидаток не устраивал. И тут второй режиссер картины Игорь Петров сказал Рязанову: «У моего сына над кроватью висит портрет какой-то польской актрисы. По-моему, она симпатичная. Хотите, принесу и покажу?» Режиссёр кивнул, мол, конечно, приносите.

Портрет Эльдару Александровичу понравился, стали выяснять, что это за актриса. Оказалось, это Барбара Брыльска, которая к тому же недавно снималась в СССР у Александра Зархи в картине «Города и годы», так что по-русски она говорила довольно прилично (конечно, с акцентом — поэтому в итоге Брыльску и озвучивала Валентина Талызина). Отправили ей в Варшаву приглашение, и Брыльска так обрадовалась, что у себя на родине объявила корреспондентам, что едет сниматься в Советский Союз в главной роли у самого Рязанова.

На этот счет у нее не было никаких сомнений, поэтому по прибытии она была обескуражена: «Какие пробы? Я приехала к вам сниматься, а не пробоваться!» Ведь к тому времени Барбара Брыльска была весьма известной польской актрисой: она снялась в более чем десяти фильмах, а роль Кшиси в ленте Ежи Гофмана «Пан Володыёвский» сделала её очень популярной в Польше. Однако после совместных проб с Андреем Мягковым, которые всё же пришлось снять, Рязанов остался доволен: наконец-то Надю нашли!

Барбара Брыльска знала себе цену, да и с чувством юмора у нее все было в порядке.

По рассказам участников съёмочной группы, осветитель зачем-то заглянул в костюмерную как раз в тот момент, когда там переодевалась Брыльска. Открывает дверь — и видит Барбару, причем совсем без одежды. Парень от неожиданности оторопел, уставился на нее. А вот актриса нисколько не смутилась.

«Закрой дверь, — говорит, — а то на жену смотреть не сможешь!»

Кстати, Брыльска оказалась очень предприимчивой дамой: из Польши она привозила какие-то дефициты, а когда здесь что-то удавалось достать — везла на родину. В свободное от съёмок время постоянно была занята своим «малым бизнесом» и преуспела в этом, хорошо заработав помимо гонорара.

Боевое кино: Три поляка, грузин и собака © imdb.com

В Польше фильм демонстрировался под названием «Счастливого Нового года», и его до сих пор помнят и любят поляки старшего поколения.

В 1977 году создатели фильма, в том числе Барбара Брыльска, стали лауреатами Государственной премии СССР в области кинематографии. И хотя у актрисы есть также высокие польские награды — «Крест заслуги» (1975) и кавалерский крест Ордена возрождения Польши (1985), отдельные ура-патриоты до сих пор припоминают ей именно получение советской Госпремии.

Как сказала Барбара Брыльска в интервью изданию «Аргументы и факты» более 15 лет назад, «ваша Госпремия положила конец моей работе на родине — я в основном стала работать за границей: в Германии, Чехословакии, Болгарии, России. В Польше мне почти не давали ролей, я постепенно выпала из этого артистического круга».

По словам актрисы, в Польше её ревновали не столько за то, что она приняла Государственную премию СССР, сколько за безумную популярность в Советском Союзе и за связи в СССР.

«Они не знают, что, имея подобную славу, я могла себе позволить давать очень жесткие интервью, в которых откровенно говорила о том, что мне не нравится. Любой русский побоялся бы произнести подобные вещи вслух. Но поляки, естественно, эти интервью не читали — они лишь знали, что я часто бываю в СССР и что меня здесь очень любят зрители», — сказала тогда Брыльска.

Актриса сыграла и в продолжении «Иронии судьбы», которое снял в 2007 году Тимур Бекмамбетов. И хотя фильму явно не хватало душевности ленты 1975-го, он стал самым кассовым в прокате России и СНГ за 2008 год, собрав около 49,92 млн долларов.

В 2008 году Барбара Брыльска сыграла Розу Карловну, няню маленького Колчака в фильме «Адмиралъ», а в 2014-м — в российском фэнтези «Тайна четырёх принцесс» (пока последний фильм с её участием).

Во многих своих интервью актриса подчёркивала, что в негативном отношении поляков к русским виновата прежде всего политика, и высказывала надежду на улучшение отношений между народами Польши и России.

В октябре 2010 года во время визита главы МИД России Лаврова в Польшу Барбара Брыльска была награждена Дипломом за заслуги в деле взаимопонимания и сближения обществ Польши и России, при этом она заявила: «Я люблю весь русский народ. И я ругаюсь с теми, кто его не любит. Мой единственный политический аргумент — это ссора с теми, кто вас не любит. Я их ненавижу, на самом деле».

В 2012-м актриса стала лауреатом международной премии «Балтийская звезда» за вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

«Ва-банк-4»: Квинто против Сталина. Кино, которое вы не видели и не увидите © скриншот с видео Владимир Жириновский заявил, что всегда выступал против показа «Иронии судьбы», поскольку «это фильм, пропагандирующий пьянство!»

Когда Брыльску попросили прокомментировать слова российского политика, та ответила: «Это смешно. Ну, идиот, пардон!» Пресс-секретарь лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского пригрозил актрисе иском в суд, однако история продолжения не получила.

В 2021 году году «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» привычно остается одним из хитов новогоднего эфира российских телеканалов, и, безусловно, так же будет в 2022-м.

А вот на Украине фильм смотрят в основном в интернете: хотя формально он не запрещён, в «чёрном списке» украинского Минкульта находится сыгравшая в нём Валентина Талызина, публично поддержавшая присоединение Крыма к России, и многие телеканалы не рискуют пускать ленту в эфир.

Правда, в соцсетях есть и ещё одна версия того, почему «Ирония судьбы» не нравится лично Петру Порошенко (в бытность его президентом фильм запретили на Украине): из-за фразы «Пить надо меньше, надо меньше пить, надо меньше пить, пить надо меньше, пить меньше надо…»