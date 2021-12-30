Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что трубопровод «Северный поток — 2» готов к поставкам топлива в ЕС. Но в германском министерстве экономики пока ничего нового о сроках сертификации проекта сказать не могут. Украина.ру — о последних событиях вокруг ниток, идущих по дну Балтики, и перспективах их работы

«И первая, и вторая нитка газопровода "Северный поток — 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сообщил Миллер.

Но новости из Берлина показывали, что позиция немецких властей осталась неизменной: сертифицировать «Поток» не спешат. Представитель германского министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла назвать сроки запуска ниток, идущих по дну Балтийского моря.

«Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство», — сослалась она на другие ведомство. Ранее руководитель регулятора Йохен Хоман сообщил, что не ждет решения по сертификации оператора «Северного потока — 2» в первой половине 2022 года.

Но у вице-премьера российского правительства Александра Новака были более оптимистичные прогнозы. Он назвал конец первого полугодия 2022-го крайним сроком завершения сертификации газопровода, уточнив, что при желании стран ЕС перекачка газа топлива может стартовать и ранее этих дат.

Оптимизмом на свой лад с немецким изданием Bild поделился и глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он выразил надежду на то, что сформированное в результате выборов 2021-го правительство будет хуже относиться к Москве. «Особенно зеленые очень твердо стоят на своих позициях, — похвалил он "Союз 90/Зеленых", партию, которая выступала против «Северного потока — 2» и добавил, что и силы другого спектра его радуют. — Есть положительные сигналы в том числе от СВДП (Свободных демократов. — Ред.) и даже от ХДС после [бывшего канцлера ФРГ Ангелы] Меркель».

Но все же для Киева не все благополучно, тревожился Витренко. Руководитель «Нафтогаза» обрушился с критикой на действующего главу правительства Германии Олафа Шольца. «Шольц был частью системы канцлера Герхарда Шредера, который подчинился Кремлю и был вице-канцлером при госпоже Меркель. Оба правительства разрешили путинские газопроводы».

Зависимость цены на газ от внутренней германской политики обеспокоила вице-премьера и министр экономики Словакии Рихарда Сулика. «Германия много лет назад приняла решение об абсурдной энергетической политике, и мы расплачиваемся за это», — возмутился чиновник. По его мнению, высокая цена на энергоносители вызвана затягиванием ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» и решением закрыть немецкие АЭС.

«Вводить санкции не имело смысла». Когда в ЕС сами попросят запустить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В «Газпроме» подчеркивали, что вопреки обвинениям о якобы ограничении экспорта в ЕС, готовы продавать дополнительные объемы топлива в рамках долгосрочных контрактов и дешевле спота.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объясняет в комментарии Украине.ру, какие факторы могут ускорить или отложить сертификацию «Северного потока — 2». «Процесс может быть ускорен, если в конце отопительного сезона, в феврале, физически не будет топлива. И в ЕС встанут перед выбором: отключать своих промышленных потребителей прямо сейчас или соглашаться на "Поток". Ограничения могут вводиться и самими собственниками предприятий, которым дорого платить за энергию, и властями в случае форс-мажора. Но этот сценарий возможен, но маловероятен. Скажем, если будет холодная погода, снегопады, которые остановят работу солнечных электростанций, еще что-то. Но тогда "Северный поток — 2" могут запустить в тестовом режиме — у немецких властей есть такое право. Под предлогом проверки технического состояния», — уточняет собеседник издания.

Посол РФ осадил премьера Польши, обещавшего остановить «Северный поток - 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Поэтому решать вопрос о времени запуска «Потока» будут политики ЕС: готовы ли они нести издержки из-за нехватки газа и сопутствующие — рост инфляции, цен на продукты и так далее.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает в комментарии Украине.ру, что о сроках запуска газопровода пока можно только гадать. «Он готов к эксплуатации. Вопрос о цене [отказа от использования «Северного потока — 2»] тоже относителен: цены на энергоносители сейчас высоки не только в ЕС, но во всем мире. Плюс в Европейском союзе идет борьба группировок, у которых разные взгляды на проект», — отмечает он.

В любом случае, полагает он, сооружение, в которое вложены миллиарды долларов европейских компаний, не будет стоять без дела.