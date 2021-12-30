За два дня до Нового года произойдет сразу ряд событий, которые могут серьёзно повлиять на Украину. В самой стране уже начали лихорадочно готовиться к худшему

Вечером в четверг, 30 декабря, президент России Владимир Путин намерен пообщаться по телефону с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее информацию о переговорах сообщил Белый дом. Как заявила официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, президенты обсудят ряд тем, в том числе и намеченные на январь переговоры. Путин созвонится с Байденом 30 декабря © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Позже информацию о телефонном разговоре Путина и Байдена подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — заявил он 29 декабря.

Спустя несколько часов стали появляться и другие подробности грядущих переговоров. Так РИА Новости передало слова высокопоставленного представителя Белого дома, который заявил, что Байден будет обсуждать с Путиным ситуацию на Украине.

«Президент Байден даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован», — сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

А позже Белый дом официально назвал время переговоров.

«Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, в 3:30 по полудню (23:30 по Москве и 22:30 по Киеву — Ред.)», — указывалось в распространенном пресс-службой Белого дома расписании Байдена на четверг.

Судя по всему, на Украине пристально следили за публикациями в СМИ касательно переговоров Путина и Байдена, а также за официальными заявлениями администраций лидеров. Одним из свидетельство этого может быть ряд решений, предпринятых руководством страны.

Перенос заседания СНБО и подготовка к войне

Вечером 28 декабря стало известно о переносе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Не Байден: президент Эстонии сказал, кто должен вести переговоры с РФ от имени Запада © AFP, JULIEN DE ROSA

«В связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень вопросов, которые вносятся в повестку заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, заседание состоится 30 декабря 2021 года», — говорилось в сообщении на сайте СНБО 28 декабря.

Позже издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника, знакомого с подготовкой заседания, сообщило, что же рассмотрит СНБО 30 декабря.

«Состояние ВСУ, эпидемиологическая ситуация, состояние энергетической отрасли, выполнение указа президента о сохранении и восстановлении лесов», — рассказал источник.

Примечательно, что ранее в этот же день вышло интервью секретаря СНБО Алексея Данилова изданию «Новое время».

«Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это некритично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — рассказал Данилов.

Зачем же тогда на заседании СНБО заслушивать информацию о состоянии ВСУ? Информацию, которую Офис президента и так получает практически каждый день.

При этом на Украине многие ожидали, что на перенесенном заседании СНБО рассмотрят и вопрос санкций (впрочем, как сказал источник «Украинской правды», «вопрос санкционной политики — на стадии решения касательно вынесения на рассмотрения заседания»).

Изучение состояния ВСУ на заседании СНБО — не единственное, что может насторожить тех, кто наблюдает за сегодняшней Украиной. Так, 29 декабря Кабинет министров Украины утвердил порядок запрета или ограничения на перемещение на случай военного положения. «Зеленский психанул»: соцсети об очередном закрытии оппозиционных украинских телеканалов © president.gov.ua

Ограничения, согласно документу, вводит военное командование по приказу президента страны о военном положении в стране или в отдельных местностях. При этом военные командиры могут самостоятельно принимать решение о введении запрета на перемещение. Однако в своём решении военное командование должно обосновать необходимость запрета и указать его, а также указать перечень людей или населённых пунктов, к которым относятся ограничения.

«Не так интересны эти детали, как сам факт утверждения такого порядка», — прокомментировало принятие этого документа украинское издание Klymenko Time.

Примечательно, что появление этого документа совпало по времени не только с подтверждением переговоров между Кремлём и Белым домом, но и с другими переговорами, которые провели в том числе и с украинским руководством.

Тревожные звонки

В среду, 29 декабря, Госдеп США выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о переговорах американского государственного секретаря Энтони Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен переговорил сегодня с украинским президентом Владимиром Зеленским <…> Они обсудили усилия по мирному разрешению конфликта на востоке Украины и предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией», — было сказано в пресс-релизе.

Кроме того, Блинкен подтвердил неизменность американской поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Однако Зеленский был не единственным, с кем Блинкен говорил в этот день. Позже Госдеп США сообщил, что американский государственный секретарь переговорил и с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс. При этом обсуждалась и координация усилий по украинскому вопросу. Зеленский не остановится: Савченко о закрытии очередных каналов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Они обговорили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей российской агрессии против Украины и подтвердили консенсус между союзниками и партнерами касательно того, чтобы обеспечить России серьезные последствия и потери за такие действия», — указывалось в сообщении Госдепа.

Кроме того, участники беседы «подтвердили свою неуклонную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Помимо украинской проблематики обсуждалась и ядерная программа Ирана. Что характерно, эта проблема может обсуждаться и во время разговоров Путина и Байдена 30 декабря.

«Лидеры обсуждали это (возвращение Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий — Ред.) некоторое время по видеосвязи пару недель назад, я думаю, что вероятно такое обсуждение на фоне продолжающихся переговоров в Вене. США, европейские партнеры и РФ координируются достаточно близко в Вене, конструктивно взаимодействуют», — сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена 29 декабря.

Вполне возможно, что на Украине опасаются, что США могут «обменять» у России содействие в решении иранской проблемы на американский нейтралитет в ходе еще большего ухудшения украино-российских отношений.

Примечательно, что даже те украинские СМИ, которые ранее публиковали информацию о том, что российские войска отходят от украинских границ, 30 декабря бьют в набат.

Так, то же «Новое время» еще утром 30 декабря заглавной статьей на сайте держало материал под заголовком «Отвод 10 тысяч военных — фиктивный? Почему заявление РФ о завершении учений у границ Украины по сути ничего не означает — Forbes». Позже материал поменяли на статью о переговорах Путина и Байдена.

Как бы то ни было, но 30 декабря обещает быть весьма напряженным днём для украинских политиков. И его итоги могут сказаться на судьбе всего государства.