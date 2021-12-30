«Бандера, вставай!» Что украинские националисты будут делать без «крыши» Авакова

Украинские националисты в уходящему 2021-м не так часто светились в СМИ, как в предыдущие годы. Можно было бы подумать, что их активность пошла на спад. Но это лишь на первый взгляд - на самом деле, она сменила формы и лидеров. Украина.ру подводит итоги деятельности «активистов»

Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Сейчас накал страстей поутих, та же Партия Шария переживает развал с громким выходом видных активистов. Уходят, обвиняя чету Шарий в разных неблаговидных поступках, руководители региональных отделений и местные депутаты, например, тот же поднятый партией на щит как жертва националистов Никита Роженко, зверски избитый неизвестными в ночь с 24 на 25 мая 2020 года в Харькове.

Во-вторых, с учетом обострения в Донбассе и начала борьбы Зеленского с Медведчуком нужна в массовых акциях «Нет капитуляции» отпала, тогда как более актуальной для многих стала мобилизация ветеранов для подготовки к возможной войне с Россией.

«Азовцы» уходят с улиц

Это касается прежде всего идущего в авангарде националистов «азовского» движения, которое начиная с 2016 года буквально «давило» конкурентов массовыми шествиями, в этом году было в этом плане очень сдержанно.

При этом 24 марта «Нацкорпус» начал в Киеве блокаду сети автозаправок Glusco, обвиняя их в связи с Виктором Медведчуком. Акция затем перекинулась в регионы — 25 марта «азовцы» пикетировали и обливали красной краской заправки Glusco во Львове, Харькове, Херсоне, Николаеве, Полтаве и Александрии (Кировоградская область). 2 апреля финальная акция прошла у штаб-квартиры Glusco в Киеве, после чего кампания завершилась. В начале июля заправки сети снова заработали по всей Украине.

При этом продолжился намеченный еще несколько лет назад тренд на акцент участия «азовцев» в ветеранских структурах, которые они фактически «приватизируют» под себя, убирая политическую составляющую на второй план. Это было заметно, например, на марше в годовщину создания Украинской повстанческой армии (УПА)* 14 октября 2018 года, когда вождь «азовского» движения Андрей Билецкий шел не в колонне «Нацкорпуса», а с баннером «Ветеранского братства», входящего в то же «азовское» движение.

В этом году стало заметно, что, благодаря участию «Ветеранского братства» в деятельности Движения ветеранов Украины, объединяющего тысячи человек по всей стране, последнее постепенно превращается де-факто в филиал «азовского» движения. При этом, что немаловажно, «азовцы» могут использовать неполитический статус и авторитет ветеранской организации.

В апреле «азовцы» инициировали создание в городах-миллионниках «Штабов защиты Украины», а перед этим Движение ветеранов Украины провело в целом ряде регионов учения с оружием, сотрудничая при этом как с целым рядом чисто ветеранских структур, так и с политическими партиями, причем даже с «Европейской Солидарностью» Петра Порошенко и ее молодежной организацией «Солидарная молодежь», хотя этот момент не педалировался ни той, ни другой стороной. Все же кампания «Свинарчуков за решетку», в ходе которой в марте — апреле 2019 года «Нацкорпус» атаковал Порошенко по всей стране, обвиняя в коррупции и развале оборонного комплекса, до сих пор памятна многим.

«Штабы обороны» продолжают действовать по сей день, распространив свою деятельность на значительную часть территории страны и удачно вписавшись и в развитие учрежденных 29 июля Зеленским Войск территориальной обороны Благо людей для обучения тут на порядок больше чем у Движения ветеранов Украины а оружие на учениях выдают боевое и даже задействуют военную технику вплоть до танков.

Какое-то влияние на спад публичной активности «азовцев», конечно, оказал уход 15 июля Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Но значение этого не стоит преувеличивать ни в финансовом, ни в организационном плане. «Азовское» движение было зависимо от денег спонсоров в 2014 — 2016 годах на стадии переформирования, а с тех пор выстроило свои структуры и бизнесы, а в плане координации усилий учитывало Авакова лишь как сюзерена, будучи абсолютно самостоятельным в прочих вопросах.

Определенную роль уход Авакова сыграл в плане отсутствия отныне «крыши» в верхах МВД, что было немаловажно для партии, и для мутных бизнес-схем ее главного финансиста Сергея Коротких, но не более. Организация от этого не рассыплется.

Новая «Основа»

Марш «Бандера, вставай» прошел под лозунгом «Авакова в отставку» © Украина.Ру марша «Бандера, вставай!» 18 февраля 2019-го, направленного против министра внутренних дел Арсена Авакова.

Напомним, в октябре 2019 года эта праворадикальная организация* была переименована в «Общество будущего», тогда речь шла о попытке (оказавшейся неудачной) создать на ее базе правую партию с участием ушедших из «Свободы» (была запрещена в Крыму) депутата Верховной Рады в 2012 — 2019 годах Олега Бублика (на тот момент уже не нардепа) и депутата Хмельницкой областной рады Виктора Бурлика (действующего). Попытка закончилась неудачей, и тот же Бурлик в 2020-м переизбрался в Хмельницкую областную раду от местной «Команды Симчишина».

Недавно организация сменила название на «Основа будущего» (то есть новое объединение создано на базе запрещенной в России С14) или сокращенно «Основа» (такой термин использует ее лидер Евгений Карась). Термин «основа» популярен в правой среде и означает костяк из авторитетных людей, обычно он применяется в контексте «основа фирмы» (у футбольных фанатов) или «основа бригады». Этот ребрендинг может намекать на амбиции организации вернуть себе заметное место в правом движении Украины, на которое оно претендовало в 2016 — 2018 годах. При этом, кстати, по факту используется (что можно заметить по нарисованным 30 августа при защите парка «Нивки» граффити) и «старый-добрый» бренд С14*.

Громким возвращением «Основы» стало участие 18 июня собранных ею бойцов в штурме забора, установленном застройщиком в парке Пуща-Водица в Оболонском районе Киева.

«Собралось около 70 человек. Многие старые знакомые, с которыми спасали парки еще в 2012-м, — так описывается ситуация в Telegram-канале организации. — Вырубку в Пуще огородили бетонной стеной. Несколько бойцов «Основы будущего» пробовали залезть на забор, посмотреть, что там. Потому что нас уверяли «лес рубить не будем». Но на ребят сбросили тяжелое бревно и чуть не прибили. Тогда поднялся ураган… Прям среди леса. Но полетели в небо срубленные ветки и деревья. Но пробили бетонную стену. И залетел ветер на территорию к басурманам, что захватили лес наш святой».

25 июля аналогичный события со сносом забора — уже не бетонного, а железного — повторились при защите от застройки берега озера Вырлица в Дарницком районе Киева.

30 августа «Основа» присоединилась к общественной кампании по защите от застройщика парка «Нивки» в Шевченковском районе Киева. В этот раз дело обошлось приездом нескольких десятков националистов на акцию жителей, где они пожгли файеры и расписали граффити на установленном застройщиком заборе, но тем не менее.

Стоит отметить, что в этих событий участвовал лишь собственный актив организации, численностью до двух десятков человек, но с хорошей организацией и боевой подготовкой. Одновременно «Основа» участвовала в крупных маршах националистов, организуя свои колонны на шествиях 24 августа и 14 октября.

Затем организация провела целую серию собственных акций уже не в формате «прямого действия» против застройщиков, а в общественно-политическом поле, вспомнив наследие акций киевских «автономных правых» 2009 — 2010 годов (чьи слоганы и визуальные образцы на баннерах копируют использованные в данной кампании).

17 октября 2021 года «Основа» провела первый «крестовый поход против наркоготорговцев» (именно так организация пафосно называет, свои акции хотя и далека от христианства и религии в целом) в Ирпене, где перед этим произошла драка между цыганами и АТОшниками. По улицам городка, находящегося близ Киева, стихийным маршем прошло около сотни людей молодого и среднего возраста, кто-то в камуфляже, кто-то в обычной гражданской одежде. Тут акцент был сделан в большей степени на мобилизацию АТОшников, нежели актива националистических организаций.

6 ноября следующий марш прошел в Киеве на Подоле — от Подольского РОВД до популярного бара HVLV («Хвильовий»), у входа в который участники акции провели импровизированный митинг в формате дискотеки. Марш собрал уже несколько сотен человек, имел более-менее четкую организацию колонны и большие баннеры в ее начале. Участие в шествии приняли «Неизвестный Патриот» во главе с Евгением Строканем и вышедшая 14 октября в оффлайн праворадикальная организация «Авангард» (она обычно использует для себя название «Авангард культурный союз», дающее красивую аббревиатуру АКС, отсылающую к автомату Калашникова).

27 ноября марш к «наркоклубам», к которым «Основа» причисляет (возможно, и небезосновательно, как раз эти заведения сотрудничают с проектом Drugstore) HVLV, К41, Otel' и Closer, повторился, на этот раз также с участием «Правого сектора»*. Накануне вечером 26 ноября неизвестные разбили стекла в HVLV, в чем владельцы клуба обвинили военизированную организацию Centuria, входящую в «азовское» движение.

4 декабря — новый «крестовый поход» по ночному Киеву с зажженными файерами и с баннером «Смерть наркоторговцам» (который уже использовался 6 ноября вместе с еще одним), но в этот раз уже менее многочисленный (в пределах трех — четырех десятков молодых людей в балаклавах), судя по всему, ограничились лишь привлечением участников «Основы», а также некоторых активистов иных организаций.

Наконец, 10 декабря активисты «Основы будущего» организовали пикетирование посольства Германии, куда подтянулось до сотни человек, в том числе с флагами «Правого сектора»* и молодой (заявила о себе в начале этого года) правой организации Solaris. Опять-таки, обвиняли Германию как в помощи России путем продолжения строительства «Северного потока-2», так и в покровительстве киевским «наркоклубам».

Задел на будущее неплохой, особенно если у организации появится стабильное хорошее финансирование, набранный потенциал можно будет использовать и на выборах.

Прочие

Никакого радикализма, только бизнес. Зачем «Правому сектору»* министр Малюська © Facebook, «Правий Сектор Ірпінь»

Харьковский «Фрайкор», в 2019 — 2020 годах активный на ниве уличного насилия, сосредоточился на подготовке молодежи к участию в военных действиях и сбору помощи своему добровольческому подразделению, действующему на фронте.

«Правый сектор»*, исключая участие в акциях других организаций, отметился лишь пикетированием оптового продовольственного рынка «Столичный» и дома министра юстиции Дениса Малюськи под Киевом, куда в декабре 2020-го — феврале 2021-го был мобилизован весь наличный в столичном регионе актив партии и Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* в числе нескольких десятков человек.

Акция была откровенно заказной, в интересах владельцев овощного павильона «Столичного», которых руководство рынка пыталось выгнать при поддержке Минюста. Но что-то кушать нужно и националистам…

«Традиция и порядок», проводившая массовые акции и переживавшая бурный рост своих рядов (в том числе по регионам) в 2018 году, этой весной попыталась начать формирование своих «Легионов порядка» (некоего аналога «Национальных дружин»), но неудачно, а к концу года заявила о создании на базе организации Консервативной партии, начав еще до учредительного съезда таковой (он анонсирован на 19 января) использовать ее символику. Символика эта сама по себе любопытна, представляя собой некий гибрид «кельтского креста» в варианте, использовавшемся созданным в 1962 году Британским национал-социалистическим движением (в котором края креста не выходят за пределы круга), и креста христианского.

28 декабря новая партия провела митинг — достаточно многочисленный, на сотню — другую человек — у Офиса президента Украины. При этом есть ощущение, что в регионах у «Традиции и порядка» произошел какой-то раскол, хотя об этом не говорится. 26 декабря упомянутый выше «Авангард» отчитался о совместном с «Карпатской Сечью» походе по Карпатским горам, сопроводив фотографию участников таким перечнем организаций: «АКС + КС + ТиП (реформированная)».

* Организации запрещены и/или признаны экстремистскими в России