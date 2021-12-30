Ровно 30 лет назад, 30 декабря 1991 года, в Минске было подписано «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств». То есть высшего руководящего органа СНГ - нового межгосударственного объединения, вступающего в полноценную жизнь на уже остывающем "трупе" гигантского исполина - СССР

Ему в этот день исполнилось бы ровно 69-лет. По привычным меркам возраста его прежних последних руководителей «пацан» в общем-то: родился он как раз 30 декабря 1922 года. Но не суждено было отпраздновать очередной юбилей — к тому времени он был уже мертв. 8 декабря 1991-го в Беловежской Пуще президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук вместе с председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем подписали документ, в котором впервые было сказано: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Предали СССР трое из четырех его основателей. Четвертый — Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика (ЗСФСР) — просуществовал до 1936 года, когда распался на Грузию, Армению и Азербайджан, которые вошли в СССР как самостоятельные республики, по тогдашней классификации «сестры».

Потом, 21 декабря 1991 года, к развалу СССР и превращению его в СНГ присоединились еще восемь уже бывших союзных республик-«сестер» (без Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии). Грузия позже вошла в СНГ в 1993 году, чтобы окончательно уйти из него в 2009-м.

25 декабря 1991 года указ о прекращении своих полномочий подписал первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, и ночью с главной башни Кремля был спущен красный государственный флаг, а на следующий день — 26 декабря — Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию об официальном распаде страны. Больше некому было это сделать — все уже разбежались. Вслед за Горбачевым.

Стремительно все как-то было, люди даже не успевали осмысливать перемены, а могильщики-гробовщики ускоренно гнали их к новым реалиям. В Совете глав государств, СНГ все уже были равны: каждое государство имело один голос, а решения как бы до сих пор принимаются на основе консенсуса. Искандер Хисамов: Роспуск СССР был сбросом неэффективных активов © Владимир Трефилов

Ну как принимаются… Ритуально все происходит, не обязательно. 22 января 1993 года СНГ приняло свой Устав и как бы стало полноценным. Но увы. К тому времени члены СНГ создали свои вооруженные силы и пограничников, которые встали друг против друга. И без того хлипкое Содружество уже начало расползаться по швам под влиянием амбиций новых местечковых руководителей, которые тоже почти все резко стали президентами.

Из шести главных беловежских могильщиков СССР еще живы четверо: украинцы — 87-летний Кравчук и 89-летний Витольд Фокин, тогда премьер-министр Украины, белорус — 87-летний Шушкевич и подписант от России — тогдашний Госсекретарь и вице-премьер, литовец по национальности 76-летний Геннадий Бурбулис, автор знаменитой фразы про кончину СССР как геополитической реальности и субъекта международного права.

Но еще раньше — 6 ноября 1991 года — в небытие была отправлена Компартия СССР (КПСС), которая было коллективным инициатором, создателем и главным распорядителем-выгодоприобретателем великой страны. Ее руководящий орган — Политбюро ЦК КПСС — всем и заправлял в Союзе. Но его члены тоже легко и без боя и сами пошли на историческое «закланье» — не защитили ни свою партию, ни свою страну.

Из тогдашних членов Политбюро, которые оставались там либо до августовского путча 1991 года, либо до запрета партии и последующего развала страны, сегодня в живых осталось одиннадцать человек, если так можно выразиться, «одиннадцать друзей коллапса». Константин Бондаренко: Украине не дадут развалиться Россия и Запад, она повторит судьбу Китая © РИА Новости, Нина Зотина

По-разному сложилась судьба каждого из них. Но главный из них, конечно же, 90-летний бывший генсек ЦК КПСС и член Политбюро Михаил Горбачев. Как комми-генсек, он стал и президентом Союза. И нет, наверное, смысла говорить, что и при СССР, и во время его развала, и после. За предразвал страны он в 1990 году даже Нобелевскую премию мира получил.

Сейчас Михаил Сергеевич в свои 90 лет — самый старый руководитель государства, которое когда-либо существовало на территории России. Он пережил и Александра Керенского руководителя Временного правительства 1917 года, и уже всеми забытого Василия Кузнецова, трижды (в 1982-1983, 1984 и 1985 годах) и. о. председателя Президиума Верховного Совета СССР, фактически номинального президента СССР до учреждения этой должности.

Им было по 89 лет, когда они покинули этот бренный мир. А Горбачев живет, пытается что-то комментировать, осуждать, приветствовать и даже предлагать. Одно время он даже хотел стать президентом России, но как кандидат получил в морду от простого работяги-избирателя и, похоже, от реваншистского похода во власть отказался навсегда. И по мне, он — как булгаковский Понтий Пилат, прокуратор Иудеи, всадник и наместник идет по лунной дорожке навстречу вечности, доказывая всем встречным Иешуа Га-Ноцри, что он никого не предавал. И нет конца у этого пути.

Из остальных больше всех, наверное, выиграл 81-летний казах Нурсултан Назарбаев, который 29 лет был лидером Казахстана, первым секретарем ЦК и президентом. И остался в истории своей страны «Елбасы» — признанным, уважаемым и до сих пор непререкаемым лидером нации. И, в принципе, по заслугам — он создал свою страну, которая держится и, скорее всего, будет держаться, благодаря его усилиям и его заветам. Олег Неменский: Советский Союз был гигантской националистической фабрикой © РИА Новости, Нина Зотина

Президентского «хлеба» разного достоинства и по-разному испробовали 83-летний азербайджанец Аяз Муталибов и 87-летний осетин Александр Дзасохов.

Муталибов, как е первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР и член Политбюро ЦК КПСС побывал первым и президентом Азербайджанской СССР и независимого Азербайджана. Но в 1992 году был изгнан из страны в результате госпереворота, стал объектом уголовного преследования и долго жил в Жулебино в Москве. В 2003 году став сопредседателем Социал-демократической партии Азербайджана и в 2012 году с разрешения нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева вернулся на Родину. В обмен на отказ от политической деятельности. Чтобы, значит, уделять больше внимания семье и заняться своим здоровьем.

Сегодня Муталибов живет по спецзакону «Об обеспечении бывшего президента и членов его семьи». Этот документ наделяет экс-президента иммунитетом от уголовного преследования. Устанавливает ежемесячную пенсию в размере 50% и выделяет на представительские расходы 20% от зарплаты действующего президента. После его смерти всем этим сможет воспользоваться его вдова.

Дзасохов тоже побывал членом Политбюро ЦК КПСС и после развала СССР сделал неплохую карьеру. Дважды был депутатом Госдумы России, дважды — президентом Республики Северная Осетия — Алания (1998 — 2005), членом Совета Федерации и председателем комиссии по культуре (2005-2010). Сейчас он числится как зампредседателя Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), член Попечительского Совета Фонда «Русский мир». Альфред Рубикс: Советский Союз не сам развалился, его развалили предатели © Sputnik / Sergey Melkonov

Как первые секретари ЦК компартий своих республик побыли их руководителями до развала СССР латыш 86-летний Альфред Рубикс, эстонец 77-летний Энн-Арно Силлари, молдаванин 88-летний Григорий Еремей и белорус 88-летний Анатолий Малофеев.

Самый извилистый путь получился у Рубикса. Он в 1991 году был арестован, а в 1995-м приговорен к 8 годам лишения свободы «за попытку государственного переворота». Отбыв 6 лет в заключении, освобожден из-под стражи в 1997 году. При этом в 1993-1995 был депутатом пятого Сейма Латвии. После этого в 1999 — 2015 годах — стал председателем Социалистической партии Латвии, которая стала членом НАТО и Евросоюза, и даже побывал депутатом Европарламента (2009-2014). Сейчас он — почетный и уважаемый многим у себя в стране пенсионер.

Эстонец Силлари уже практически в России забыт, но дома тоже не бедствует. После путча 1991 года лишился всех постов в ЦК КПСС, но после признания независимости Эстонии продолжал возглавлять Компартию Эстонии, впоследствии переименованную в Демократическую партию труда. После ее поражения на выборах в эстонский парламент в 1992 году Силлари покинул пост первого секретаря ЦК. После избирался депутатом Таллиннского горсовета и ныне занимается бизнесом. Никто его особо не трогает. Может быть, в знак благодарности за то, что будучи первым секретарем новообразованной компартии Эстонии партии, получившей название «Коммунистическая партия (самостоятельная) Эстонии», выступал за независимость страны, служа одновременно и Москве, и Таллинну. Богдан Безпалько: Советский Союз разрушило отсутствие общерусского единства © РИА Новости, Нина Зотина

Молдаванину Еремею так не повезло. О нем известно лишь то, что первым секретарем ЦК компартии Молдавии он, партийный и профсоюзный чиновник, а также мало кому известный народный депутат СССР, стал в феврале 1991 года, когда все уже рушилось. И после провозглашения независимости, поработав пару лет советником гендиректора производственного объединения «Мезон», пошел по дипломатической линии. Был послом своей страны в Белоруссии, Румынии и Израиле. Был одно время депутатом молдавского парламента (1998-2001), а сейчас пенсионер.

Белорус Малофеев, побывав первым секретарем ЦК КПБ и членом Политбюро ЦК КПСС, был народным депутатом СССР и поддержал путч 1991 года. В апреле 1993 года влил Компартию Белоруссии в Партию коммунистов Беларуси (ПКБ) и пошел во власть независимой страны сначала по чиновничьей (замначальника Главного управления по государственным материальным резервам при Совете министров Республики Беларусь), а потом по депутатской стезе (в 1995-2001 годах был депутатом и председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. На этой должности являлся также первым зампредседателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России). Сейчас пенсионер.

Неплохую государственную карьеру сделал и русский 84-летний Егор Строев. Был секретарем ЦК и членом Политбюро ЦК КПСС, но путч 1991 года признавать отказался, что, похоже, и стало пропуском в будущую жизнь. После запрета КПСС перешел на научно-административную работу, был директором Всероссийского НИИ селекции и сорторазведения плодовых культур и членом комиссии по выработке проекта Конституции России. С 1993 по 2009 год был руководителем (губернатором) Орловской области, уроженцем которой он является, и с 1996 по 2001 год — председателем Совета Федерации (верхней палаты) Федерального Собрания (парламента) России. Потом в Совфеде представлял Орловскую область (2009-2014), стал членом правящей партии «Единая Россия» и сейчас успешно пенсионерствует. Татьяна Васильева: За мою неосведомленность в том, что произошло с СССР, расплачиваются дети © smotrim.ru

Не бедствует и русский 86-летний Иван Полозков, с 22 июня 1990 года — первый секретарь ЦК только созданной Компартии РСФСР. Был жестким и последовательным противником курса «перестройки» Горбачева и реформ президента России Ельцина, народным депутатом СССР, народным депутатом России (до 1993 года) и даже замминистра сельского хозяйства СССР.

Свою партийную должность еще в 1991 году передал Валентину Купцову, а уже тот уступил ее нынешнему лидеру коммунистов Геннадию Зюганову. Как утверждает «Википедия», сейчас тоже необычайно, но незаметно активен: входит в консультативный Совет при ЦК КПРФ, является советником Российской национальной службы экономической безопасности, членом Совета Региональной общественной организации — союза общественных объединений «Ассоциация землячеств», членом комиссии по культурной, информационной и градостроительной политике и комиссии по регламенту, этике и совершенствованию деятельности Общественного совета города Москвы. Кроме того он — первый зампредседателя Совета Курского землячества в Москве.

Не потерялся и последний лидер тех еще московских коммунистов, первый секретарь Московского горкома КПСС русский 82-летний Юрий Прокофьев. Как и Полозков, до конца, до запрета КПСС 6 ноября 1991 года был членом Политбюро ЦК КПСС, хотя его уже тогда преследовали, как активного участника путча. Но в состав КГЧП он не входил, потому и не сел. После 1991 года занялся реальным бизнесом — с февраля 1992 вице-президент АО «Инновационная компания «Панорама», с октября 1992 генеральный директор АО «ТВ-Информ», создал ряд предприятий, работающих в сфере высоких технологий. И их разработки использовались Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел и другими государственными органами.

Под завязку загружен и общественной работой. С 2006 года председатель президиума Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Всероссийское социалистическое народное движение «ОТЧИЗНА», ставшее в 2012 году политпартией «Отчизна». Кроме того он — президент Фонда стратегической культуры, член Центрального Совета Общероссийской общественной организации «Российская организация сотрудников правоохранительных органов», председатель Редакционного совета журнала «Плацдарм».

Что двигало этими людьми, когда они разваливали СССР и отказались его защищать?

«Я не просто не жалею, может быть, даже по-мальчишески горжусь тем, что внук и правнук литовских эмигрантов парнишка Гешка Бурбулис в декабре 1991 года в новом российском государстве подписывает этот документ», — сказал Бурбулис недавно в фильме на телеканале «Россия 1». Чем он гордится и за что тогда мстил стране, которая его воспитала, не совсем понятно. Бурбулис — ведь даже не потомок тех, кого Российская империя, а потом СССР могли бы притеснять или репрессировать. Его дед Казимир переехал из Литвы на Урал добровольно еще в 1915 году и там стал «человеком». Не говоря уже о том, что его внук Гешка получил от СССР все. Олег Морозов: мы не думали, когда разваливался Союз, что так далеко уйдем друг от друга © РИА Новости, Нина Зотина

И действительно тогда многие стихийно, за компанию, гордились развалом страны. И сейчас уже понятно, что это была гордость самоубийц, которые пилили сук, на котором сидели, но надеялись, что в будущем будет лучше. И многие действительно пристроились в этом будущем. Но при этом старались не замечать те реки крови и слез десятков миллионов своих сограждан, для которых будущее превратилось в дно и ад.

Недавно Александр Дзасохов в обращении к участникам международного круглого стола «Распад СССР: общественный аудит 30 лет спустя», который состоялся 27 декабря 2021 года в Москве в Центральном доме журналистов сказал, что опыт развала Союза нужно изучать, чтобы опять не случилась «перестройка с превышением скорости». То есть реформы, затеваемые ради благих целей, которыми потом и мостится дорога в преисподнюю.

Позднее признание. Но, как говорится, лучше позже, чем вообще никогда. А так признание превращается в предостережение. Были бы люди, готовые его услышать, а не как в СССР…