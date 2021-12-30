2021 - год России без войны

Россия прожила ещё один год без войны. Считая с 2014 года, это уже восьмой, если же вести отсчёт с 2008 года, когда США впервые попытались организовать России в Грузии «Афганистан» на ближних подступах, идёт уже четырнадцатый год.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Преобразования далеко не закончены. Россия в военном отношении без войны победила всех потенциальных оппонентов: по современным вооружениям они отстали от Москвы минимум на 10 лет (ближайшие преследователи), а то и лет на двадцать-тридцать (те, кто ещё надеется создать что-то подобное), большинство же навсегда (просто потому, что они даже не ведут исследования в области гиперзвука и глубоководных ударных дронов, не говоря уже о проектировании перспективных образцов подобных вооружений).

Но американцы всё ещё пытаются сыграть с Россией вничью в экономическом плане. Не надеясь больше сломать самодостаточную российскую экономику, они пытаются маргинализировать Россию с её немногочисленными союзниками и сохранить под своим экономическим контролем большую часть планеты. Поскольку переиграть Москву в чисто экономической сфере они не могут, как уже было сказано российская экономика самодостаточна и способна не только производить всё необходимое в условиях тотальной американской блокады, но и вытеснять американскую продукцию с мировых рынков, экономическая война против России должна была вестись неэкономическими методами.

Не раз описанные нами и не нами планы США были просты и эффективны: организовать относительно крупный региональный конфликт с участием России и тех своих союзников, которых не жалко, объявить Москву недоговороспособным агрессором и организовать ей политическую и экономическую блокаду, при поддержке ещё сохраняющегося за ними большинства на мировой арене (см. голосования в Генассамблее ООН по резолюциям за что-нибудь осуждающим Россию). Таким образом США планировали оставить под своим контролем свыше двух-третей государств планеты, отказавшись в пользу России и Китая от уже потерянного, а также от того, что они смогут захватить в ходе спровоцированной США региональной войны.

Территориальные приращения Москвы и Пекина в результате войны не могли быть большими — наличная ресурсная база и необходимость вкладываться в развитие уже имеющихся территорий, не позволяла освоить слишком большие приобретения. Так что США рассчитывали уйти в экономическую изоляцию, отделавшись малой (причём чужой) кровью, с хорошим куском планеты впридачу. Если для американского государства это только продлевало агонию, то действующим элитам позволяло рассчитывать, что на их жизнь запаса прочности действующей американской системы хватит.

Рождественская «агрессия Путина» и «Цирконы» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Однако за прошедшие с момента начала открытой конфронтации полтора десятилетия, Россия серьёзно усилилась в военном плане. Насколько я понимаю, в этом году было решено, что начало игры в поднятие ставок Москвой (до сих пор их первым поднимал только Запад, Россия исключительно принимала вызов) будет более продуктивным и менее ресурсозатратным, чем согласие на то, чтобы перед своей окончательной гибелью США разорили до состояния Украины 2/3 планеты (которые потом надо будет восстанавливать).

Во всяком случае, весной этого года Запад столкнулся с неожиданно резким ответом России на традиционные провокации на Украине. Некоторое время на Западе считали, что Москва блефует и ситуация колебалась на грани ядерной войны. Пика военная опасность достигла в мае, но уже к началу июня Запад образумился, понял, что с ним не шутят и перешёл к стратегии переговоров ни о чём, затягивая время и пытаясь выработать эффективный ответ на российскую геополитическую инновацию.

Параллельно усилились попытки организовать на границах России масштабный конфликт, участие в котором Москвы стало бы неизбежным. Ареал провокаций расширился и к августу включал не только Украину, но и Белоруссию. В случае удачи США были готовы поджечь всю дугу: от Балтики к Чёрному морю и далее через Закавказье до Каспия.

Ответом Кремля стал декабрьский ультиматум. Ставки вновь были повышены. США было предложено без вариантов принять российское предложение или готовиться к худшему. Вначале в Вашингтоне к этой угрозе отнеслись достаточно спокойно, надеясь, что «худшее» начнётся на Украине, что США вполне устраивает. Но последовавшие заявления МИД, МО, и Кремля, а также демонстративные испытания новых вооружений (включая гиперзвуковую ракету «Циркон»), предназначенных явно не для войны с Украиной или каким другим восточноевропейским Буркина Фасо, а явно направленных на обнуление военной мощи США, показали, что угрозы Москвы лишь во вторую очередь относятся к восточноевропейским американским вассалам и протекторатам, в первую очередь их должен принять на свой счёт традиционный Запад.

Россия не планирует вести затяжную войну с холопами, она угрожает хозяевам. Мотивацию подобного поведения изложил Песков в интервью Соловьёву: «нас двадцать лет обманывали». На самом деле обманывали дольше, все тридцать, а то и сорок лет, но похоже, что нынешняя российская власть не обращается к седой древности, а опирается только на взаимоотношения с Западом, выстраивавшиеся в период правления действующего президента.

Теперь, по логике Кремля, раз нас, наивных и доверчивых, двадцать лет обманывали, то надо отыграть ситуацию на период до начала этих обманов. МИД РФ в своём ультиматуме обозначил положение по состоянию на 1997 год, как линию, на которую должен отступить Запад, чтобы Россия согласилась, что справедливость восстановлена и её жизненные интересы не находятся под непосредственной угрозой.

Это ответ не только США, но и всем тем, кто недоуменно спрашивал, как это так получается, что они, такие умные (и весь мир с ними) видят, что Россию обманывают и только наивный Кремль не замечает. Я всегда говорил, что если, изобличив обман, не можешь заставить обманщика вернуться на исходные позиции (заодно наказав его), то лучше делать вид, что обмана не видишь и собирать силы для восстановления справедливости позже. Иначе крики обманутых, но беспомощных будут выглядеть комично и лишь дополнительно подорвут их престиж.

Россия выждала время, собрала силы и «увидела» обман. Теперь, она требует вернуть всё, как было, угрожая обманщику расправой. Не случайно Москва всё время подчёркивает, что на территориях Украины и других восточноевропейских стран находятся западные контингенты. Можно, ведь не захватывать Киев и Вильнюс, а просто нанести удар, причём не обязательно даже своими руками, по западным военнослужащим, находящимся на данных территориях (мало ли где какие «партизаны» могут появиться).

Ищенко объяснил, что сделали бы США, если бы Россия в 2014 году заняла всю территорию Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Да мало ли какой ещё ущерб можно нанести «друзьям и партнёрам», так, что вроде бы и ответить надо, и отвечать некому, а на Россию нападать страшно — не зря же в Москве ещё весной проверили реакцию Запада на угрозу полномасштабного конфликта, с потенциальным использованием всех видов наличных вооружений, при том, что театром военных действий становится вся планета.

Запад тогда «сморгнул», в результате вся вторая половина 2021 года прошла под знаком российского преобладания, а с ней и весь год, стал годом российского дипломатического наступления.

Легко понять, что Запад просто так с подобной ситуацией не смирится. В 2022 году он постарается взять реванш за дипломатические поражения 2021 года. Первая попытка будет сделана уже в январе — предварительно США предлагают провести встречу на экспертном уровне по обсуждению российских предложений уже 12 января и не позже 20-х чисел того же месяца. Их главной задачей будет вывернуться из-под давления российского ультиматума и вернуться к традиционной схеме переговоров без результата.

Интересно, какой ход на этот случай приготовила Россия?

Надо понимать, что позиция Кремля тоже не так проста. Смысл игры на повышение ставок не в том, чтобы развязать ядерную войну, а в том, чтобы предотвратить даже региональный конфликт, заставив США и далее бороться в условиях пусть плохого, но мира, в котором американцы с ускорением проигрывают и не имеют хорошего варианта действий.

Поэтому в следующем году Россия постарается продолжить победный марш по лезвию бритвы, а США вновь попытаются её сбить с пути.