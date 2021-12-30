На протяжении последних лет Украина неизменно остаётся одной из главных тем в информационном пространстве, но вовсе не потому, что имеет влияние на мировой арене, а с точностью до наоборот: она утратила самостоятельность и её судьбу стали решать другие страны. Как же так произошло?

Интерес к Украине американцы начали проявлять достаточно давно. Ещё в конце 1970-х советник президента США демократа Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский писал, что поражение СССР будет связано с падением западных республик: Украины, Белоруссии и Прибалтики. Стратегия Байдена: борьба с коррупцией не для ее преодоления, а для управления © AFP, OLIVIER DOULIERY

«Будучи прозорливым геополитиком, он понимал, что Россия и Запад всё равно будут соприкасаться в Европе, поэтому очень важно, чтобы государства с очень похожим языком, близкие России, находящиеся на границах, сделали выбор в пользу Запада. В таком случае он считал, что и самостоятельная Россия будет не очень возможна, и это, соответственно, будет победа Запада», — пояснил американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

Именно в 1970-х годах американцы начали закладывать идеологические основы Майдана, а оперативно-тактическую непосредственную работу проводили в 1990-е. Впрочем, они принимали активное участие во всех процессах, происходящих после распада СССР, на всём постсоветском пространстве, не только на Украине.

Что касается конкретно Украины, то для реализации проектов на её территории США разработали чёткую схему: средства, выделенные Конгрессом, передавали запрещённому в РФ Агентству по международному развитию (USAID), а его представительство на Украине направляло деньги сети американских организаций, которые, в свою очередь, распределяли их между украинскими НКО. Зачастую исполнители даже не знали, что реализуют проект на деньги американского правительства. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Политические проекты, которые на Украине реализовывали Штаты, можно разделить на 4 направления:

изменение законодательства в сферах проведения выборов, деятельности партий и неправительственных организаций (американские эксперты помогли разработать закон о выборах и написать Конституцию Украины редакции 1996 года, обучили украинских чиновников, многие из которых впоследствии получили высокие посты, в том числе членов ЦИК Украины и заместителей министров); учреждение политических партий и обучение наблюдателей для работы на избирательных участках (USAID содействовал учреждению политических партий и превращению их лидеров в политтехнологов, а также созданию Комитета избирателей Украины. ЦИК страны по договорённости с USAID в 1998 году провёл обучение 15 тысяч наблюдателей. Таким образом, 2 ключевые в избирательном процессе структуры оказались под колпаком американцев, а Штаты получили реальные механизмы влияния на ход выборов); создание так называемых независимых средств массовой информации (для подготовки лояльных журналистов Вашингтон создал 2 структуры: Центр независимых СМИ, который распределял гранты среди молодых СМИ и обучал их сотрудников этике независимого репортёра, а также Фонд развития СМИ при посольстве США на Украине для финансирования местных СМИ. Кроме того, запущенный в 2002 году на американские деньги проект «Телекритика» впоследствии был активно вовлечён в избирательную кампанию парламентских выборов того же года, на которых победила «Наша Украина» Виктора Ющенко, второе место заняли коммунисты во главе с Петром Симоненко, третье — «За единую Украину!» Леонида Кучмы). В принципе, под независимыми СМИ в Украине выступали и продолжают выступать СМИЮ ориентированные на Запад, США и как правило, ими же и финансируемые; формирование НПО для активной молодёжи (на американские гранты было создано более 200 неправительственных и молодёжных организаций, специализирующихся на партийной борьбе; кроме того, студентов обучали, как на английском языке выражать гражданскую позицию, а затем выпускники этих спецкурсов сами проводили подобные семинары для других молодых людей, формируя, таким образом, целый кластер прозападно настроенных граждан).

Триумфом американской мягкой силы на Украине стали госперевороты.

Мало того, что к началу оранжевой революции украинская общественность уже была готова к уличным акциям, а в пользу прозападных кандидатов работали и журналисты, прошедшие обучение в США, и американские политтехнологи, так ещё и на избирательных участках присутствовали наблюдатели от Национального демократического института, который впоследствии открыто требовал провести третий тур президентских выборов, утверждая, что зафиксировано множество нарушений, хотя наблюдатели из СНГ и Восточной Европы признали голосование легитимным. В конечном итоге Верховный суд Украины на фоне уличных протестов сторонников самовыдвиженца Виктора Ющенко в Киеве и западных регионах страны признал голосование несостоявшимся, он-то и одержал победу на новых выборах, обойдя лидера Партии регионов Виктора Януковича на 7,79%. Кость Бондаренко о 15-й годовщине «оранжевой революции»: Майдан — всего лишь иллюзия простых решений © Екатерина Чеснокова

Ющенко отрицал связи с заокеанскими спонсорами, однако в докладе «Особенности НПО и гражданского общества на Украине и в Молдавии», опубликованном местным отделением USAID в июле 2001 года, говорится, что политик наладил связи между правительством Украины и американскими «мозговыми центрами» с помощью фонда Freedom House.

Спустя почти 10 лет Штаты действовали уже открыто: во время массовых акций протеста 2013-2014 годов Майдан посещали высокопоставленные дипломаты и политики из США, чего стоит только сюжет, как Виктория Нуланд, занимавшая тогда должность заместителя госсекретаря по странам Европы и Евразии, раздавала печенье, а Барак Обама, будучи президентом США, в интервью телеканалу CNN с гордостью заявил, что Вашингтон «выступил посредником в переходе власти на Украине».

Подробно о роли американской стороны в этом процессе сказано в отчёте Национального фонда поддержки демократии: за период с 2011 по 2014 год он передал некоммерческим организациям Украины около $14 млн и сыграл ключевую роль в начальной стадии майдана, немаловажный вклад в госпереворот внесли и СМИ, поддерживаемые фондом. А в год свержения Виктора Януковича финансирование увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

О том, что же происходило в период майдана, в ноябре 2020 года рассказал Роман Ващук, в 2014-2019 годах возглавлявший посольство Канады на Украине.

«От гражданского общества (имеются в виду сторонники госпереворота, «соросята», существующие на деньги иностранных посольств и благотворительных фондов. — Ред.) и первых правительств после Майдана было приглашение: «вмешивайтесь, советуйте, оказывайте давление, чтобы мы могли сделать те реформы, которые хотим, несмотря на сопротивление наших внутренних врагов», — рассказал дипломат.

Таким образом, как отмечает Ващук, Украина стала полигоном для обкатки государствами G7 экономических, социальных, политических экспериментов, запрещённых для собственных обществ. Богатые и бедные. Кто из участников Евромайдана выиграл, а кто остался у разбитого корыта © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

К тому же, говорит бывший посол, кураторы Украины от Демократической партии США настоятельно советовали руководству страны не идти на уступки в выполнения Минских соглашений, уверяя, что скоро внешнеполитическая конъюнктура изменится и окажется неблагоприятной для России, вот тогда можно будет пересмотреть «Минск-2». Теперь понятно, почему делегация Киева доводила переговоры в Контактной группе до абсурда.

В результате участия структур США в управлении социальными и политическими процессами на Украине вооружённый конфликт в Донбассе продолжается более 7 лет, и выхода из него не видно, точнее, всем прекрасно известен способ положить конец гражданской войне — Минские соглашения, но Киев сам загнал себя в угол и теперь не может их выполнить, а нынешний президент Украины Владимир Зеленский, как сказал в ходе «Прямой линии» в июне 2021 года российский лидер Владимир Путин, отдал страну под полное внешнее управление: вопросы решаются в Вашингтоне, частично — в Париже и Берлине. Но никак не в Киеве.

К этому необходимо добавить, что в сфере финансов основную скрипку в Украине играет Международный валютный фонд (МВФ), который управляет с помощью кредитов не только финансовой системой Украины, но и принятием важных социальных, правооханительных и других систем управления обществом, например, созданием антикоррупционных органов, которые на самом деле борются не с коррупцией, а сбором и координацией информации о вип-чиновниках, депутатах, руководителях регионов, которую потом передают в посольство США. Фактически, с помощью МВФ в Украине легально созданы структуры собирающие информацию о всех представителях украинской элиты, которую они передают для использования в США и ЕС. А те, в свою очередь, с помощью этой информации и управляют Украиной.