Под Новый год президент Владимир Зеленский преподнес украинцам неожиданный «подарок», лишив возможности смотреть еще два телеканала. Во вторник, 28 декабря, он подписал указ о санкциях против телеканалов «Первый независимый» и UkrLife

«Зеленский психанул»: соцсети об очередном закрытии оппозиционных украинских телеканалов © president.gov.ua Зеленский закрывает телеканалы уже даже не по решению суда или СНБО, а исключительно на основании личных решений, действуя как средневековый феодал в своей вотчине.

В свою очередь телеканалы назвали решение СНБО очередной попыткой властей «подавить любое альтернативное мнение о ситуации в Украине и использовать репрессивную машину для борьбы с независимыми СМИ». Журналисты планируют обжаловать решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), хотя последний и не торопится рассматривать иски прочих закрытых на Украине СМИ.

В начале 2021 года Зеленский ввел санкции против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". После этого журналисты закрытых телеканалов создали канал «Первый независимый». В ноябре еще один депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич приобрел телеканал UkrLife, на который также пришли работать некоторые сотрудники закрытых ранее телеканалов. Теперь же санкции Зеленского догнали их и там.

Фактически президент дает понять журналистам, что никакого альтернативного мнения на украинском телевидении не допустит: телеэфир должен транслировать исключительно его точку зрения.

Зеленский не остановится: Савченко о закрытии очередных каналов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Известный украинский политолог Андрей Золотарёв отмечает, что Зеленский давно зачищает информационное поле в угоду себе любимому, как это делают диктаторы из ряда стран третьего мира.

«Это неудивительно — любая власть стремится создать для себя наиболее комфортную информационную среду. И даже те люди, кто пришел к власти, пользуясь относительным либерализмом ситуации в инфополе, проявляют склонность к закручиванию гаек. Сколько бы мы ни пытались себя обмануть, если Украина скатывается экономически в один ряд со странами так называемого третьего мира, то и политика будет соответствующей — с цензурой и закрытием неугодных СМИ», — говорит политолог.

Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко считает, что закрытие очередных каналов только сильнее обозлит украинцев.

«Закрыть еще два канала. Поставить женщин на воинский учет. Ты смотри, разошелся. Все равно уже не поможет. Сделает людей лишь злее», — пишет Бондаренко.

В свою очередь политолог Даниил Богатырев считает, что санкции Зеленского обусловлены как раз уверенностью в собственной безнаказанности.

«Читаю публикации из серии "Однажды Зеленский и его подельники за всё ответят!" Под "всем" подразумеваются внесудебные, внеправовые санкции СНБО и подавление политических оппонентов.

По этому поводу хочется сказать грозно фонтанирующим эмоциями "правдоборцам": — Расслабьтесь! Никто ни за что не ответит…. Более того, после отставки ему выделят госохрану, пенсию, и другие привилегии. А вы будете звать его на интервью и, в красивых кабинетах за дубовыми столами, ловить каждое его слово, заглядывая в рот. Это если не случится кардинальных геополитических изменений в Восточной Европе, конечно», — пишет политолог.

Зеленский закрыл очередной канал: Карасев объяснил, при чем здесь Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На днях депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4-й» телеканал. Депутат заявил, что канал будет информационно-развлекательным и на нем останется «проукраинская позиция и контент», а таковой считается лишь та позиция, что не противоречит политике президента. Любая иная позиция объявляется «антиукраинской» или «пророссийской».

Закрывая чужие каналы, Зеленский создаёт свою медиасеть, которая будет рассказывать об успехах "Великого строительства", победах главы его Офиса в переговорах по Донбассу, а также о снижение тарифов, которые в реальности повышаются.

Такая ситуация стала возможной благодаря изначальному отсутствию солидарности в украинских СМИ. Сразу после Евромайдана журналисты некоторых украинских СМИ радовались блокировке российских СМИ. Затем с восторгом восприняли закрытие «РИА Новости Украина». Не было протестов, когда закрывали телеканал «Киевская Русь» (КРТ) из-за трансляции парада ко Дню Победы из Белоруссии.

Последовавшие затем санкции сразу против трех украинских телеканалов (ZiK, NewsOne, 112) не привели к солидарным действиям в украинском медиа-сообществе. Фрагментированное по политическому принципу, оно позволяет раздавить себя по частям, радуясь атакам на коллег. В какой-то степени это было связано с надеждами, что аудитория и рекламодатели закрытых СМИ перетечет к ним.

Так же, как во время погромов лавочники радуются устранению погромщиками их соседей-конкурентов, пока очередь не дойдет и до самих радующихся.