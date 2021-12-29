Со стороны может показаться, что в вопросе разрешения кризиса в Донбассе за год не произошло ничего важного. Война идёт и не думает заканчиваться - какие еще могут быть выводы? На самом же деле это далеко не так

Действительно, прорывов в Минском процессе не произошло. Украина по-прежнему тянет время, фонтанирует новыми идеями о якобы урегулировании конфликта. Однако даже открытое согласие Москвы на привлечение в переговорный процесс США (чего раньше требовала Украина), киевские власти не устроило.

И все же ситуация не стоит на месте. В середине декабря Россия передала НАТО список требований, по которым альянс должен ответить гарантиями прекращения расширения на восток. Это будет обсуждаться в начале января на первом за два с половиной года заседании Россия — НАТО.

Украина в 2021 году: политика, ориентированная на войну всех со всеми © пресс-служба президента Украины

И если наблюдатели и аналитики сегодня говорят, что мы накануне войны, то это прямое следствие украинского кризиса как детонатора процесса. Так что недооценивать пробуксовку минских соглашений — крайне опасно.

Русские идут

Нужно отдать должное нынешним украинским властям: при полной некомпетентности в реальной политике, они умеют блестяще организовывать шоу и корпоративы.

Успехи киевских провокаторов таковы, что большинство населения Украины и правда поверило в то, что Россия, если не сегодня, то завтра совершит вторжение. Откуда пойдут российские танки, украинцам давно нарисовали СМИ на картах и в иконографиках: в том числе из Приднестровья, Крыма и Белоруссии. Многие верят.

Эту веру заботливо подогревают, взрыхляют и удобряют. Прямо накануне Нового года замглавы Киевской городской администрации, господин Крищенко поздравил соотечественников с наступающими праздниками, изложив инструкции, что делать, когда (не если, а когда!) российские танки войдут в Киев. Чиновник с вдохновением живописал, что в украинской столице зазвучат сирены, об опасности объявят по радио и, если будет работать мобильная связь, то всем придут сообщения на смартфоны. А еще подбодрил киевлян тем, что местная власть прорабатывает планы эвакуации, так что всем на всякий случай нужно подготовить тревожный чемодан со всеми необходимыми вещами для условий городских боев.

Приведенный отрывок — не шутка, а повседневная, круглосуточная карательная пропаганда и насильственное промывание мозгов несчастным гражданам Украины.

Подобные басни подкрепляются официальными решениями. К примеру, о постановке на воинский учет женщин, в том числе беременных. Что думать гражданам Украины? Как результат, почти никто не сомневается, что война — вопрос решенный.

Нагнетая подобные настроения, власти показывают свое отношение к дипломатии. По мнению Зеленского и его компании дипломатия исчерпана, дальше должны говорить пушки. С такими людьми и правда нечего обсуждать и не о чем говорить. Но Москва бесконечно терпелива.

Запад им не поможет

Россия – Украина: война в воздухе. Прогноз без иллюзий © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С одной стороны, запад явно провоцирует Киев на дальнейшее обострение и блокирование Минского процесса. С другой, в западной прессе по нарастающей публикуются материалы, открыто осуждающие действия лично Зеленского и его команды-партии.

Яркий пример такого отношения показала Британия. Сначала в Лондоне заявили о готовности размещения на Украине воинского контингента, а затем столь же публично рассказали, как в случае «российского вторжения» этот контингент будет эвакуироваться.

США же заявляют, что Украина в НАТО не может быть принята, в то же время России говорится, что принимать новых членов — суверенное право Альянса. Киеву в случае «российского вторжения» не обещают ничего, кроме «невиданных санкций» против Москвы, но шестой флот США остается в Средиземном море именно с целью прямых действий в случае военного конфликта.

Подобная политика Запада давным-давно охарактеризована классиком: «ясность — это одна из форм полного тумана». Очевидно, что Запад провоцирует и подстрекает Украину к дальнейшему обострению. Поэтому именно Москва остается единственной силой, способной остановить войну.

Российская инициатива о подписании договора с США и НАТО относительно гарантий безопасности стала главным событием 2021 года. Инициатива обсудить и зафиксировать гарантии безопасности для России — событие глобального, а не регионального уровня. Точка кипения достигнута, пора выпустить пар. И важно видеть в военно-политической эскалации 2021 года в Донбассе не причину, а следствие событий, которые привели к этой точке кипения.

В противном случае велик риск свести дискуссию не к системным проблемам, а к спекуляциям на тему «кто ударит первым».

Минский тупик

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«Нормандский формат» был предан Зеленским и находится в стазисе. Расконсервировать его можно очень простым способом: выполнить договоренности, которые были достигнуты в декабре 2019 года на саммите в Париже. С украинской стороны никаких инициатив не видно, есть желание организовать пиар-акцию.

В то же время, на Украине депутат-шоумен Гончаренко организовывает флэшмобы о том, что «Кубань — это Украина». Говорить с такими людьми не о чем, поэтому Москва вынуждена принимать гуманитарные меры с тем, чтобы ДНР и ЛНР не были «серой зоной». И в 2021 году было принято решение об экономическом и рыночном объединении республик с Россией.

Украинский политолог Андрей Золотарев с грустью констатировал, что после указа российского президента об экономической интеграции Донбасса в российскую экономику, вслед за экономической связкой возникнет связка политическая. И присутствие лидера ДНР Дениса Пушилина на съезде Единой России, его вступление в эту партию — наглядное тому свидетельство.

Растет и ширится число граждан республик ДНР и ЛНР, которые приобрели гражданство Российской Федерации. Собственно, Украине даже не остается возможности Приднестровского варианта, когда политически — два государства разные, но экономика одна, а ПМР осуществляет экономическую деятельность через Молдавию.

Ранее эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил, что Соединенные Штаты Америки в запале санкционной агрессии против РФ допустили глупейшую с дипломатической точки зрения ошибку, из-за которой Россия может в любой момент бросить войска на помощь ЛДНР. Возможность эту в полном соответствии с общепризнанными нормами международного права Москве предоставил Вашингтон, официально наложив санкции как на одну из сторон конфликта.

Без света в конце тоннеля

В среду, 12 января, может пройти встреча представителей России и НАТО, а на следующий день — переговоры РФ и ОБСЕ. В ходе встреч будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, в том числе гарантии ее невступления в НАТО, и другие предложения Москвы по безопасности в Европе. Хотя на переговорах Запада и России будет решаться судьба Украины, представителей Киева на встречу никто не пригласил.

Каким будет год 2022-й для судеб Украины, России, Европы, США, да и всего мира? Есть узкое понимание донбасского урегулирования, ограниченное пространством Минских соглашений, а есть широкое. И в его рамках не уйти от связи Донбасса с натовскими перспективами.

Здесь обсуждать можно не только Украину, но и Грузию. В противном случае есть риск, договорившись по разрешению одного конфликта, с легкостью нарваться на новую конфронтацию в другом.

Налицо системные проблемы мирового устройства, важнейшая из которых — учет и уважение мнения Москвы по внешнеполитическим перспективам соседних стран. Если у них есть право на самостоятельный выбор партнеров и альянсов, то и у России должна быть возможность отстаивать свою безопасность и купировать возможные риски от соседской самостийности.