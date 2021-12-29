Во вторник, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию информационной безопасности страны. Основная цель стратегии - противодействовать России в информационной сфере. Вместе с тем, она несёт и угрозы для американских компаний

Указ президента опубликовали на сайте администрации Зеленского. Добрались до Google. Страны мира предлагают взять интернет под контроль © CC0, Pixabay

«В соответствии со статьёй 107 Конституции Украины, статьи 13 Закона Украины «О национальной безопасности Украины» постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года «О Стратегии информационной безопасности», — отмечалось в указе.

Кроме того, указом утверждалась стратегия информационной безопасности, признавалась утратившей силу Доктрина информационной безопасности от 2016 года.

Также Зеленский возложил контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины на его секретаря — Алексея Данилова. К тексту указа прилагались текст решения СНБО от 15 октября, а также Стратегия информационной безопасности Украины.

Антироссийская стратегия

При изучении опубликованного на сайте Офиса президента документа становится очевидно, что в целом стратегия направлена против России.

Целью стратегии является «усиление возможностей по обеспечению информационной безопасности государства, её информационного пространства, поддержки информационными средствами и мероприятиями социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного устройства, обеспечение прав и свобод каждого гражданина».

«Достижение цели будет совершаться путём принятия мер по сдерживанию и противодействию угрозам информационной безопасности Украины и нейтрализации информационной агрессии, в том числе специальных информационных операций государства-агрессора, направленных на подрыв государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, обеспечение информационной устойчивости общества и государства, создание эффективной системы взаимодействия между органами государственной власти, органами местного самоуправления и обществом, а также развитие международного сотрудничества в сфере информационной безопасности на основах партнёрства и взаимной поддержки», — указывается в стратегии.

Однако далее в документе «государство-агрессор» названо прямо и без обиняков. Штрафы на миллиарды. За что Google и Facebook будут платить в России © CC0, Pixabay

Так, в разделе «Анализ угроз и вызовов информационной безопасности» в подразделе «Глобальные вызовы и угрозы» один из пунктов выглядит так: «Информационная политика Российской Федерации — угроза не только для Украины, но и для других демократических государств».

В подразделе «Национальные вызовы» первый же пункт называется «Информационное влияние Российской Федерации как государства-агрессора на население Украины». Второй — «Информационное доминирование Российской Федерации как государства-агрессора на временно оккупированных территориях Украины».

Шестой пункт этого подраздела выглядит следующим образом «Попытки манипуляции сознанием граждан Украины касательно европейской и евроатлантической интеграции Украины».

И хотя в этом пункте Россия прямо не упоминалась, вряд ли можно сомневаться, что действие этого пункта связано и с высказываниями российских политиков.

Примечательно так, что в разделе «Стратегические цели и направления реализации стратегии» среди заданий документа указан «подготовка и проведения составляющими сил обороны информационно-психологических операций и других мероприятий, направленных на предотвращение, сдерживание и отпор вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины».

Ещё одной из целей названа «пресечение распространения и демонстрации информационных и аудиовизуальных продуктов (продукции), проведения гастрольных мероприятий, которые популяризуют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины».

При этом в документе, среди прочего, указывается, что к воплощению стратегии могут привлекаться даже и разведывательные органы. Они могут защищать национальные интересы Украины в информационной сфере за границей.

«Перевожу: находить тех за границей, кто рассказывает плохо про правление Зеленского и «чики-пуки» делать с ними», — прокомментировал этот пункт медиаэксперт Анатолий Шарий.

Он предупреждает: сама стратегия может быть использована для подавления любого инакомыслия на Украине и для усиления цензуры.

Возвращаясь к документу, нужно отметить, что в целом он выдержан в антироссийском и прозападном тоне. Но если присмотреться к нему повнимательнее, можно отметить, что введённая в силу указом Зеленского стратегия содержит опасность и для Запада. Как нам обустроить Рунет? Сможет ли Россия отказаться от иностранных сервисов © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Привет «Большой Цифре»

Одним из пунктов, который выглядит в стратегии несколько странно, касается соцсетей.

В подразделе «Глобальные вызовы и угрозы» одним из пунктов указан «Социальные сети как субъект влияния в информационном пространстве».

«Развитие информационного пространства в условиях глобализации и пандемия COVID-19 обусловили усиление роли социальных сетей в национальном и мировом информационном пространстве, их влияние на внутреннюю и внешнюю общественно-политическую ситуацию, состояние соблюдения прав и свобод человека, в частности, по обеспечению принципов равенства прав пользователей социальных сетей», — указывалось в этом пункте.

Примечательно, что также соцсети критикуются в стратегии за их интегрированность с другими социальными сервисами повседневного пользования. Это, а также специфика интернета, уверены авторы стратегии, «ставят под угрозу гарантии права человека на конфиденциальность».

И можно было бы и этот пункт назвать антироссийским. Если бы не одно «но»: с 2017 года пользование российскими соцсетями в стране весьма затруднено. Именно тогда, в мае, пятый президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение СНБО, которым предусматривалось блокирование соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», сайтов Mail.ru и Yandex.ru сроком на три года. В 2020 году уже новый президент, Зеленский, продлил запрет на эти ресурсы до 2023 года.

Нельзя также и говорить о российском влиянии в западных соцсетях. Скорее там доминирует антироссийская точка зрения. В том числе потому, что модерацию той же соцсети Facebook отчасти «отдали на откуп» украинской организации StopFake, которую подозревали в связях с ультраправыми. Благодаря активности StopFake для российских СМИ практически уничтожена любая возможность доносить информацию о происходящем на Украине через Facebook.

Но пункт стратегии о соцсетях выглядит логично, если речь идёт о попытке регулировать любые социальные сети. В том числе принадлежащие союзникам Украины. «Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США © AP, Nick Wass

Украина не изобретает при этом велосипеда. Ранее союзница Киева, Анкара, заставила американские соцсети открыть представительства в Турции. Последние попытались было игнорировать требование. Однако власти Турции сначала оштрафовали Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Youtube и TikTok на $1,18 миллиона каждого за невыполнение требований законодательства, пригрозили снизить трафик и запретили турецким компаниям покупать рекламу у компаний-нарушителей. В итоге соцсети пошли на уступки.

При этом Турция, в отличие от Украины, — член НАТО и союзник США. Пусть и не беспроблемный.

С учётом того, что некоторые американские политики уже высказываются в защиту оппонента Зеленского, Петра Порошенко, действующий украинский президент, очевидно, ищет способы обезопасить себя от информационной атаки и с Запада. А потому под предлогом борьбы с Россией, пытается ограничить свободу соцсетей. В том числе и американских.

В целом же многие пункты стратегии, при желании, можно направить против нынешних союзников Украины. Ведь главный смысл стратегии — пресечение угроз для украинской власти. И не так уж важно, откуда эти угрозы исходят: с запада или с востока.