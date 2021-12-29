Мэр Киева Виталий Кличко представил подписчикам своего аккаунта в сети Instagram календарь на 2022 год с собственными оговорками, ставшими крылатыми выражениями. Самоиронию глава украинской столицы проявляет в том числе потому, что у него есть политические планы. Какие именно, узнавало издание Украина.ру

На обложке календаря значится 2222 год — еще одна оговорка Кличко. Желая киевлянам встретить Новый год в хорошем настроении, мэр не сразу назвал все цифры правильно: сначала он сказал про 2220-й, но поправился и назвал дату на два года позже.

Не только жителям украинской столицы, но и многим гражданам постсоветского пространства запомнилось и другое поздравление градоначальника. Он пожелал землякам не знать «горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья». Продолжает праздновать 2222-й: Кличко призвал украинцев смотреть «в завтрашний год» © Facebook, Віталій Кличко

Забавными обмолвками славятся все украинские политики — например, пятому президенту страны Петру Порошенко принадлежат фразы о «сапоге украинского оккупанта» и «циничных бандер». Но запоминаются именно обмолвки Кличко. Хотя бывший боксер умеет выражать свои мысли и иногда едко комментирует деятельность коллег. Так, по поводу драк в Верховной Раде Украины он напомнил, что «все же шли в парламент работать головой».

«Головой у некоторых не очень получается, — ядовито отметил Кличко. — Поэтому в ход пошли кулаки. Как профессионал в этом деле, могу сказать, что кулаками у них тоже не очень хорошо получалось».

Далеко не все жители Украины считают Кличко только лишь спортсменом, не всегда подбирающим правильные слова. В мае 2021-го агентство «Рейтинг» опубликовало итоги опроса, согласно которому более половины киевлян — 54 процента — не поддержали бы назначение властями страны председателем Киевской городской государственной администрации любого другого человека, кроме Кличко.

Рейтинг доверия у столичного мэра был выше, чем у главы государства Владимира Зеленского. Первому доверяли 51 процент опрошенных, второму — 45.

Ранее в том же году Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал данные исследования, согласно которому Зеленский уступал Кличко первое место в списке политиков, которым украинцы доверяли. В порядочности киевского градоначальника были убеждены 37,5 процента опрошенных, противоположные эмоции испытывали 51,8 процента, у президента соотношение было 35,6 к 59,6. Кличко взялся за оборону Киева против России и призвал жителей «готовиться к худшему» © пресс-служба В.Кличко

Политический эксперт Алексей Голобуцкий весной 2021-го заявил, что популярность главы столицы обеспокоила правящую элиту страны.

«Основная причина — рейтинг доверия у Кличко уже выше, чем у президента. Причем каждый соцопрос дает все больше разрыв. В офисе Зе (Зеленского. — Ред.) настолько разволновались, что перестали публиковать фамилию Кличко в соцопросах по уровню доверия», — написал Голобуцкий.

По его словам, команда Зеленского дала силовикам десять дней, «чтобы найти хоть что-то на мэра Киева».

Как бы то ни было, но декабрьский опрос КМИС показал, что Кличко пока не может составить серьезную конкуренцию Зеленскому на возможных выборах президента. Киевский мэр в списке предпочтений украинцев оказался всего лишь на тринадцатом месте. Впрочем, недавняя история украинской политики показывает, что возможны драматические изменения в предпочтениях жителей бывшей УССР.

В любом случае Кличко не сбавляет активности — как минимум медийной. В понедельник, 28 декабря, он начал готовить Киев к обороне против «российского агрессора», формируя отряды территориальной обороны.

«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — высказался мэр.

Деятельность Кличко по созданию новых отрядов вызвала неудовольствие центральной власти. Министр обороны Алексей Резников указал мэру на то, что тот мог превысить свои полномочия: «Есть правильная вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций». Метит в президенты: эксперт оценил заявления боксера Кличко © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Руководитель военного ведомства намекнул, что Кличко много на себя берет, изображая военачальника, мэру-де лучше ограничиться хозяйственными вопросами.

«Городские и сельские головы в целом, местное самоуправление вносит свой вклад в обеспечение надлежащей материальной базы», — подчеркнул Резников.

В свою очередь главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный тоже вклинился в заочный спор и уточнил, что определение структуры территориально обороны, кадровые вопросы и вооружения – за это отвечают профессиональные военные.

Можно предположить, что Кличко не смутят отповеди высших чиновников. Мэр Киева все же титулованный спортсмен, которого тренировали добиваться победы, несмотря на поражения. Относительный скромный пост главы столицы, полученный бывшим боксером после того, как он был одним из лидеров Евромайдана, судя по всему, не остудил его политический амбиций. Тем более что Виталий Кличко, как и его брат Владимир, любят и другой вид спорта — шахматы.

К слову, Владимир, не став политиком, подобно Виталию, подался в коучи и бизнес-тренеры, разработав свою систему достижения целей — F.A.C.E. (лицо на английском), названную так по начальным буквам английских слов, означающих фокусировку, ловкость, координацию и выносливость.

Младший брат киевского мэра, преподнося свои навыки мотиватора, делится опытом: одной лишь силы для победы недостаточно.

«Активизация ума (мозга) и физической силы являются необходимыми условиями для продуктивной работы и устойчивого успеха — в профессиональном и частном плане», — учит своих последователей Виталий Кличко.

У братьев был общий тренер, вероятно, они в тренировочном зале и на ринге могли получить такую мудрость и совместно.

Ума палата: Кличко надумал посыпать киевские дороги снегом © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк Олег Бондаренко в комментарии Украине.ру отметил, что сам по себе Кличко, как и другие нынешние украинские политики, не должны быть интересны России.

«Попытка играть на каких-то противоречиях между Зеленским и Кличко, еще кем-то — это слабая стратегия, которая ничем хорошим не завершается», — считает собеседник издания.

По его мнению, перед тем, как выстраивать свое отношение к кому-то ни было на современной Украине, надо «сделать выводы из череды ошибок в отношении этой страны и начать, наконец, строить новую политику на принципиально иных ценностях, создавать свою собственную украинскую элиту — политическую, культурную, литературную — любую». А в случае с Кличко отсутствует почва для разговора, подчеркивает Бондаренко. Мэр Киева сделал свой выбор, когда стал одним из лидеров Евромайдана.

«Это враг, который сознательно выбрал это семь лет назад», — заключил эксперт.