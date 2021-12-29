С уходящим 2021 годом украинские экономисты год назад связывали надежды на восстановление экономики после «коронавирусного спада». Тем не менее, он не оправдал радужных надежд на возрождение деловой активности, тем более что карантинные ограничения сохраняются и даже переходят в следующий год

Подтвердил это и Международный валютный фонд, который ухудшил оценку роста ВВП Украины по итогам текущего года до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе.

Однако с другой стороны высокие цены на зерно и продукцию металлургов (два столпа украинского экспорта) смогли поддержать украинскую экономику и национальную валюту, обеспечив приток валюты, а заодно и сверхприбыли украинским олигархам. Печальный итог трансформации экономики. Чем и с кем торгует Украина © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В первую очередь это говорит о том, что в уходящем году системные проблемы украинской экономики никуда не делись, а экономика держится, пока не обвалились мировые цены на сырьевые товары. В этом году также резко возросли цены на энергоресурсы. Если эта тенденция надолго сохранится в следующем году, Украина столкнется с закрытием большей части предприятий, новым витком роста цен на все товары, что будет усугубляться ростом безработицы и трудовой миграции.

Во вторник, 28 декабря, в Киеве прошла пресс-конференция на тему «Рекордная инфляция и политический кризис: к чему готовиться украинцам в 2022 году?»

В пресс-конференции приняли участие Руслан Бортник, директор украинского институту анализа и менеджмента политики; Виктор Скаршевский, экономист, эксперт Growford Institute и Андрей Павловский, эксперт по социальным вопросам.

Руслан Бортник отмечает, что антирейтинг президента Зеленского неумолимо растет, хотя ему удалось пока «погасить» своих основных политических конкурентов. По его мнению, западные партнеры будут перетряхивать украинскую политическую систему, делая ее более послушной, если договорятся с РФ.

Если же не будет договоренностей между Западом и РФ, то возможна эскалация военного конфликта, которая будет сопровождаться массовыми протестами. В противном случае, по мнению Бортника, украинская политическая система будет двигаться по инерции до парламентских выборов 2023 года. Благоприятная ценовая конъюнктура на сырье, по его словам, должна сохраниться в 2022 году, что может сгладить энергетический кризис. Просто о сложном: какое будущее ждет Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако он предчувствует, что у варианта с эскалацией и дестабилизацией общества тоже весьма высокие шансы. Ситуация усугубляется, как отмечает Бортник, тем, что общество очень сильно фрагментировано. Если раньше был раскол на два условных лагеря («Майдан» и «Антимайдан»), то сейчас украинское общество фрагментировано на множество групп.

Украинцы, как отмечают социологи, разочарованы властью, не желают активно участвовать в политической жизни, но при этом в обществе нарастают показатели стресса и гнева. По словам Бортника, 60-70% украинцев испытывают гнев, который может выплеснуться внезапно. Вместе с тем он прогнозирует, что в следующем году украинское общество будет погружаться в политическую фрустрацию.

Андрей Павловский с сожалением констатирует, что следующий год не станет обещанным концом эпохи бедности. Будет усиливаться так называемая энергетическая бедность, когда украинцы будут вынуждены максимально экономить на коммунальных услугах.

Государственный бюджет не предполагает никакого улучшения экономического положения большинства населения в следующем году. С 1 января минимальная пенсия хотя и повышается до 1934 гр (около 6 000 р.), но даже в ценах еще этого года, по расчетам министерства социальной политики, минимальная пенсия должна быть не менее 3723 гр. Социальные программы в два раза недофинансированы. Около 4 миллиардов гривен задолжали по зарплатам, преимущественно — шахтерам. Недавно шахтеров в очередной раз обманули, пообещав выплатить зарплаты. Однако у шахтеров и прочих обездоленных нет руководящей и направляющей силы, которая смогла бы их организовать на протесты. Украина в 2021 году: политика, ориентированная на войну всех со всеми © пресс-служба президента Украины

Павловский также напоминает, что в следующем году из-за «антиолигархрического» закона обычные крестьяне тоже почувствуют усиление налогового бремени. Делается это, по словам Павловского, с целью согнать крестьян с земли и отдать ее крупным агрохолдингам.

Эксперт также обращает внимание, что при неминуемом росте цен на газ для населения с весны следующего года, на субсидии в бюджете заложено на 10 миллиардов гривен меньше, чем в 2021 году, что предполагает сокращение количества субсидиантов.

Павловский подчеркивает, что судя по заявлениям «Слуг народа», они намерены в следующем году продолжить наступление на социальные и трудовые права украинцев.

Экономист Виктор Скаршевский отмечает, что из-за энергетического кризиса и цен на газ многие предприятия стали закрываться еще в этом году. Эта тенденция, по его мнению, будет продолжаться, увеличивая безработицу, но власти совершенно не беспокоятся по этому поводу. Нехватка угля и дорогой газ могут привести к сбоям — отключениям тепла и света.

Скаршевский также отмечает, что в уходящем году усилилась трудовая миграция. Несмотря на карантинные меры, на 25% увеличились переводы от мигрантов, а на 500 000 уменьшилось количество занятых на Украине. Сопровождается это катастрофической депопуляцией — умирает в 2,5 раза больше людей, чем рождается. Деиндустриализация тоже ускоряется, отмечает экономист. В 2022 году, он прогнозирует, не будет уже рекордного урожая, так как нет удобрений из-за дорогого газа. Не будет также высоких цен на железную руду, так как Китай уже удовлетворил свои основные потребности. Не будет и низких цен на газ из-за перехода на «зеленую энергетику». Также, по его словам, далее будут дорожать продукты питания.

По экономической ситуации на Украине может ударить еще и мировой финансовый кризис, связанный с долларовым финансовым пузырем.

Руслан Бортник предполагает, что в свете грозящих экономических проблем, власти Украины будут усиливать контроль над СМИ. Он прогнозирует также отставку правительства, руководства Офиса президента и генерального прокурора, из которых сделают своеобразные громоотводы.

В целом участники пресс-конференции сходятся во мнении, что тенденции года уходящего определят в украинской политике и экономике следующий год. Единственное, что может внести существенные изменения, это внешнее давление на Украину, которое будет зависеть от результатов договоренностей Запада и РФ.