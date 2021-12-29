Чем запомнится 2021 год для Украины? Без сомнения, главное событие, произошедшее с последнего боя курантов - выход нового сезона украинского сериала «Сваты». Зрители ждали его аж с 2013-го, когда закончился показ 6-го сезона ленты

«Сваты»

Кива предложил объединить Россию и Украину © Facebook, Илья Кива

Правда и на этом приключения сериала не закончились. Впереди было еще озвучание и политические скандалы. Сначала копья бились на предмет языка, на котором лента выйдет на Украине. После долгих споров авторам фильма удалось отстоять «родной» русский язык «Сватов».

Позже отдельные представители власти объявили картине войну за участие в ней российского актера Федора Добронравова, исповедующего «неправильные» взгляды. В частности, такое мнение высказывали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и председатель фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослав Железняк. Но и тут вышел прокол: Добронравов выиграл суд, и сериал снова перестал быть претендентом на запрет.

Американская газета рассказала, как Зеленский подбирает кадры © president.gov.ua

Возможно, причина тому в огромной любви жителей всего постсоветского пространства (и не только) к «Сватам». Ленты адаптировали в Казахстане, Латвии и Румынии. В России фильм не раз признавали сериалом года, а на Украине каждую серию посмотрели более 4 миллионов человек. Впечатляет, правда?

Новый сезон уже транслируется. С 20 декабря на Украине, вещает канал «1+1», а в России картину показывает «Россия 1» с 27 декабря. Представители фильма не только показали своим фанатам трейлер, но и намекнули на неожиданные сюжетные повороты. Например, внучка главных героев Женя в исполнении актрисы Анны Кошмал соберется замуж, конечно, бабушки и дедушки помогут ей не ошибиться с выбором.

Появятся в сериале и новые персонажи. Пресс-служба канала «Россия 1» назвала актеров, которые сыграют «обновленный состав», предложив зрителям самим додумать их амплуа в картине. В списке Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Джемала Тетруашвили и Ольга Медынич.

«Евровидение»

Еще одно значимое для украинского шоу-бизнеса событие года — выступление группы Go_A на международном песенном конкурсе «Евровидение». Коллективу удалось занять 5-е место, набрав 364 балла.

Россия в лице певицы Манижи стала 9-ой с 204 баллами, а выиграл музыкальное соревнование итальянский коллектив Måneskin, в их копилке оказалось 524 очка.

Несмотря на довольно приличный результат украинцев, к выходу на международную сцену группа шла очень тяжело. Почти каждый шаг артистов сопровождался скандалами. Сначала жители страны критиковали их песню «Шум» за психоделический характер исполнения и «наркоманский подтекст» в виде отсылки к «конопелечке».

Музыкантам пришлось немного переделать трек, но на этом проблемы не прекратились: орнитологов возмутило использование в клипе краснокнижной птицы канюка степного.

От группы последовали оправдания, что, мол, животному навредить не хотели, просто сняли пару кадров в месте его проживания, а вообще сделали это специально, чтобы обратить внимание общественности на проблему вымирания вида.

Дальше события развивались по классической схеме украинской политики: «что бы ни произошло, виноваты русские». Благодаря такому настрою испытание для Go_A получилось совсем непростым. Пришлось доказывать. Причем главным образом то, что они лучше русских.

Петиция Кондратюка и компании

Другое громкое событие года — петиция украинского ведущего-русофоба Игоря Кондратюка. Несмотря на существование черного списка российских артистов, кому запрещен въезд в страну, шоумен предложил отдельно принять закон о тотальном запрете на концертную деятельность россиян на Украине.

Исключение ведущий предложил сделать только для тех россиян, которые «публично выступили против российской агрессии»: писателя Виктора Шендеровича, актрисы Лии Ахеджаковой и музыканта Андрея Макаревича.

Предложение Кондратюка довольно быстро набрало искомые 25 тысяч голосов, но президент Украины Владимир Зеленский не торопился с ответом. В конце концов глава государства все же отреагировал на требование шоумена, дав задание СБУ и СНБО разобраться в теме.

«Опять руки Кремля тебя обнимают?»: Мендель заинтриговала новой фотографией © Facebook, Iuliia Mendel Вадим Карасев заявил, что это очень похоже на желание «поставить Зеленского на растяжку».

Идея понравилась бывшему руководителю одесского отделения «Правого сектора»* (*Организация, запрещенная в РФ) Сергею Стерненко, и он создал свою версию петиции. Радикал предложил еще более кардинальную меру: запретить въезд в страну всем без исключения россиянам. Правда, а чего мелочиться?

«Президент Зеленский ответил на мою петицию о запрете въезда граждан РФ на территорию Украины или введении визового режима. Ожидаемо, он отказался выполнять требование здравого смысла и подписавших петицию. Ответ схож с ответом, который он давал Кондратюку. Много воды, избегание прямого "нет" и направление петиции в СБУ и СНБО», — подвел итог Стерненко.

Запреты

В этом году Украина продолжила пополнять черный список российских артистов, кому въезд в страну будет заказан сроком на 3 года. На этот раз в перечень «неправильных» попали Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Александр Буйнов, Оскар Кучера, Максим Галкин, а также звезда сериалов «Ольга» и «Псих» Роза Хайруллина, несколько участников коллектива «Хор Турецкого», актеры фильма «Крым» Роман Курцын, Евгений Лапов и гитарист группы «Город 312» Александр Ильчук.

Пожалуй, самым занимательным был процесс запрета на въезд для российского исполнителя Филиппа Киркорова. Сначала в СБУ объявили, что добавили его в ЧС, но буквально через день уточнили, что пока только собираются это сделать, просто нужно «детальнее разобраться в ситуации». Еще через пару дней в ведомстве заявили, что не ошибались, и певец не был исключен из черного списка.

Сам Киркоров, который, по его же словам, много лет дружил с нынешним президентом Украины, отреагировал на новость крайне эмоционально, заявив, что произошедшее — личное предательство Зеленского.

К слову, на данный момент в списке персон нон-грата для Киева значится 208 фамилий, многие носители которых лично знакомы с лидером украинского государства.

Ротару едет в Москву, а Green Grey — по известному адресу

В конце декабря украинская певица София Ротару приезжала в Москву на запись программы «Песня года». Причем несмотря на то, что в ее стране такое поведение знаменитостей, мягко скажем, не поощряется.

Но что Ротару прощают, то Green Grey — смерть. Для этого коллектива 2021 год стал, наверное, одним из самых сложных. Все началось с того, что в июле музыкантов вычеркнули из списков выступающих на концерте к Дню независимости.

В Офисе президента это решение объяснили высказыванием участника группы Мурика (Дмитрия Муравицкого), который сказал: «Мой ответ языковому закону — чимчикуй за мавчиками». Последняя часть фразы — непереводимое выражение, по сути заменяющее посыл по известному адресу.

Дальше проблемы стали расти, как снежный ком: артистов «вычеркнули» еще и из фильма, приуроченного ко Дню независимости, потом площадки, где у коллектива были запланированы концерты, стали отменять мероприятия по политическим соображениям.

Поехать на российский фестиваль «Дикая мята» Green Grey в 2021-м тоже не удалось: помешал коронавирус. В итоге рокеры остались без концертов и заработка, но не стали впадать в депрессию и пообещали своим фанатам занять освободившееся время записью нового альбома.

Кстати, мы обращались к участникам группы за комментарием, но получили очень корректный отказ. Думаем, что многим медийным лицам Украины стоило бы поучиться у рокеров вежливости.

Чей Барских?

Украинскому певцу Максу Барских повезло немного больше: он реализовался в России. В этом году артист был признан «Лучшим российским исполнителем» на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021.

Украинские националисты тут же учинили по этому поводу скандал, обвинив певца, как водится в стране, «во всех смертных». Не помогли даже разъяснения, что раньше существовал MTV Ukraine, но когда канал закрыли, украинских знаменитостей начали включать в российскую региональную номинацию.

Между тем, годовая статистика международных ресурсов говорит о том, что украинизация, активно продвигаемая государством, явно буксует. Несмотря на закон об использовании украинского языка как единственно возможного, запрета на въезд российским артистам и требование к своим телеканалам вещать на государственном, украинцы все равно думают по-русски.

Доказательство — топ-100 самых прослушиваемых треков на Украине по версии Spotify. Первая украиноязычная песня появляется в этом списке лишь на 58-м месте: это Gо_A с их «Шумом».

В рейтинг самых просматриваемых музыкальных видео на Украине попало больше местных исполнителей: это клипы Тины Кароль, Насти Каменских, Artik & Asti, Макса Барских и Светланы Лободы. Однако все это — на русском языке. Украиноязычный ролик в топе лишь один, это «Гуси» WELLBOY.

На десерт: Rammstein по-русски спел об Одессе

В апреле лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город», которую исполнял уроженец Черниговской губернии Российской империи Марк Бернес еще в 1939 году.

Композиция была записана специально для фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Соответствующее видео, выложенное Лидеманном в свой YouTube, набрало почти миллион просмотров.