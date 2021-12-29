В жизни коллектива крымской судостроительной компании, что расположена в Феодосии в 2021-ом году наступил заметный. Завод «Море», стабильно со времен независимости находившийся в предбанкротном состоянии, обрел реальную перспективу процветания, благодаря вмешательству главы российского государства

Ответ на эсминцы НАТО. В Керчи спустили на воду новейший боевой корабль © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Сергей Аксёнов, глава Республики Крым.

Из предынфарктной истории

Ранее были риски, что в 2022 году предприятие может остаться без заказов. Последние 30 лет заводу «Море» тотально не везёт. Он едва держится на плаву.

— Мой брат работает на заводе, у него должность не на производстве, называть, конечно, не буду, нельзя, — говорит Сергей Довженко из Феодосии. — Получал раньше 10 тысяч в месяц, боялся, что и этих денег не будет. Теперь есть шанс нормально зарабатывать.

На крымском заводе сегодня производят катера типа «Сарган», а также многофункциональные водолазные суда и суда на подводных крыльях «Комета». Предприятие способно производить значительно количество катеров и не только, однако модернизация для него всё ещё актуальна.

Ко Дню Военно-морского флота: что происходит с военным и гражданским флотом Крыма © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Судостроительный завод для жителей Феодосии — это не просто часть территории или место работы, для многих это история семьи. Существует он с 1938 года, после войны был оперативно восстановлен. Здесь начали выпускать военные катера, способные развивать высокую скорость. «Золотые 20 лет» — так многие называют период с 1970 по 1990 года, когда завод «Море» стал главным поставщиком катеров на подводных крыльях не только для военно-морских сил СССР, но и для заграничных заказчиков.

Турбинный вальс и прочая военно-морская романтика © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

В июне 2014 года в Госсовете Крыма приняли решение национализировать судостроительную компанию «Море». Собственность Республики Крым — все движимое и недвижимое имущество. Дальше была надежда, что компания будет успешно работать вместе с другими фирмами, но она не оправдалась. И в мае 2018 года «Море» преобразовали из государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Теперь это часть корпорации «Ростех».

Из-за постоянно маячащего банкротства предприятие работает 4 дня в неделю, не на полную силу. При этом здесь могут строить трансатлантические моторные яхты «Терра». В длину они составляют 47 метров, в ширину – чуть более 9. Экипаж рассчитан на шесть человек.

От "Зубра" до "Кометы"

Но известен завод «Море» прежде всего своими десантными кораблями «Зубр». Они используются для высадки на необорудованное побережье личного состава передовых отрядов морских десантов и боевой техники. Эти корабли обеспечивают огневую поддержку на берегу.

Производят на заводе также пассажирские катамараны «Суперфойл-301» с дизельной энергетической установкой. Многоцелевые быстроходные катера «Кафа» 1350 пользуются спросом не меньше. Точнее, пользовались. Эти многоцелевые быстроходные модели с водометом способы развивать отличную скорость.

Также на заводе делают спортивные катера FM-75, водометные катера Крым-6М. Конкретные объемы узнать невозможно – на заводе «Море» не отвечают на сообщения и звонки. Но загрузить завод точно можно. Были бы заказы и деньги у покупателей.

Однако большинству крымчан и жителей материка завод «Море» известен как создатель двух скоростных «Комет». Построить их планировали в 2021 году, но на воду пока так и не спустили. Ранее, в июне 2019 года представители завода заключили договор с судостроительным заводом «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область) на выполнение работ по строительству двух пассажирских судов на подводных крыльях «Комета-120М».

Возможно, задержка вызвана реконструкцией и техническим перевооружением производственных мощностей предприятия. Подробности на заводе не сообщают. Первая «Комета» была спущена в 2018 году в Севастополе, на ней за два месяца прокатились более 22 000 пассажиров. Новые суда должны курсировать в том числе и по другим направлениям, не только из Ялты в Севастополь и обратно. Окончательная дата сдачи заказа пока не сообщается.

И вот теперь "Море" ожидает более полная загрузка — благодаря вмешательству и помощи Путина.