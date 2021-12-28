В среду, 29 декабря, состоится очередная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мероприятие пройдет на фоне готовящихся изменений во внутренней политике в Белоруссии. Там собираются провести конституционную реформу. Что она будет означать для Белоруссии и Союзного государства?

В пресс-службе российского президента указали, что 28 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а на следующий день встретится в двустороннем формате с Владимиром Путиным. «Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества», — говорится в сообщении.

Но центральной темой переговоров наверняка станет грядущая в Белоруссии конституционная реформа, призванная переустроить систему государственной власти и разрешить затянувшийся в республике политический кризис.

Накануне переговоров, 27 декабря, проект изменений в Основной закон был, наконец, обнародован. Вероятно, будет драфт конституции обсуждаться Лукашенко и Путиным за закрытыми дверями.

Конституционная реформа и политический кризис

Грядущие изменения в Конституцию Белоруссии руководство республики пытается использовать в качестве инструмента борьбы с так и не преодоленным политическим кризисом. Это своего рода жест обществу: мы готовы к переменам, но не таким радикальным, как предлагают протестующие. Мол, демократизируем систему, перераспределим полномочия, усилим парламент и ослабим президента, введем для главы государства ограниченное количество сроков для пребывания у власти.

В августе 2020-го года, на фоне волне массовых протестов, в контексте конституционной реформы шла речь и о досрочных выборах президента. «Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю», — сказал тогда Александр Лукашенко в одном из интервью.

И хотя белорусский президент тогда не продемонстрировал твердую решимость идти именно таким путем, российское руководство с оптимизмом восприняло эти планы. Глава российского МИДа Сергей Лавров вскоре после заявления Лукашенко напомнил самокритическое высказывание белорусского лидера: «Сам президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, он "засиделся". На мой взгляд, он предложил очень перспективную идею — конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддерживает такой его настрой».

Конституционная реформа и референдум

Референдум № 4. Обещание президентом не быть, но власть не отдавать Лукашенко выполнит буквально © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Тогда же белорусский лидер пообещал, что новый проект документа «в течение года будет обсужден всенародно», однако в публичный доступ он попал лишь 27 декабря. С учетом того, что до февраля осталось меньше 2 месяцев, на обсуждение документа не так много времени.

Некоторые представители белорусских и российских элит выражали обеспокоенность, что во время всенародного голосования в феврале Белоруссии может угрожать обострение кризиса. Но такое развитие событий невероятно — для этого в республике сейчас нет условий. Оппозиция и протестующие не успели оправиться от разгрома.

Отвергнутые варианты



Помня о заявлениях белорусского президента и министра иностранных дел России, многие ожидают, что конституционная реформа, как и предполагалось, станет инструментом для транзита власти по казахстанскому образцу. Лукашенко возглавит закрепленное в новом варианте Основного закона Всебелорусское народное собрание, а его место займет преемник. Но от идеи проведения досрочных выборов в Минске все-таки отказались. Летом 2021 года Лукашенко со своеобразным юмором заявил, что «готов назначить досрочные выборы, но только когда их назначат в США».

Белорусский президент справился с протестами оппозиции, обещанные забастовки не состоялись, обстановка в республике стабилизировалась, а санкции пока не сильно ударили по экономике. Поэтому Лукашенко намерен остаться на своем посту как минимум до конца текущего срока своих конституционных полномочий, то есть до 2025 года.

Это же подтверждает и обнародованный вчера проект изменений в Конституцию. Статья 143 предусматривает, что «государственные органы (должностные лица) осуществляют свою деятельность в течение периода, на который они были образованы (избраны, назначены)». В той же статье говорится и следующие: «Поправки к Конституции, ограничивающие количество сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, вступают в силу в день инаугурации новоизбранного президента». То есть, Лукашенко в 2025 году по новой Конституции сможет быть переизбран еще на два срока.

Всебелорусское народное собрание

Все изменения, которые предусмотрены в новом проекте Основного закона, можно разделить на три большие группы.

В первую входят малозначительные, которые никак не отразятся ни на государственном устройстве, ни на жизни людей. Например, к таким положениям можно отнести следующее: «Граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья». Во речь идет, например, об ограничении сроков президента до двух. Это отразится на конфигурации власти в стране в будущем, но сегодня это не актуально.

Третья группа изменений — наиболее существенная, которая коренным образом отразится на Белоруссии. В нее можно отнести все положения о новом конституционном органе — Всебелорусском народном собрании (ВНС). Новый для республики институт хотят наделить довольно широкими полномочиями: вносить предложения о внесении изменений в Конституцию, определять основные направления внутренней и внешней политики, а также избирать и освобождать от должности судей Верховного и Конституционного судов. Даже окончательно одобрить или не одобрить легитимность выборов и объявить импичмент всенародно избранному президенту.

Хотя делегаты ВНС всегда избираются, но не напрямую. В документе закреплено, что делегатами являются президент, бывшие президенты, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, представители местных Советов депутатов, представители гражданского общества.

С 1990-х годов до настоящего времени Всебелорусское народное собрание проводилось раз в пять лет. Как правило, после выборов президента. Оно не было закрепленным в Конституции органом и имело, скорее, символический смысл — демонстрация единства президента и нескольких тысяч делегатов. Официальной целью мероприятия выступает определение приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку, а по факту его можно назвать также «сверкой часов» всего государственного каркаса, на который в своей работе опирается власть.

По духу ВНС напоминает съезды КПСС. Голосование делегатов по разным вопросам, предложенными членами президиума, практически всегда является единогласным.

Конституционная реформа и президент

На фоне обладающего широкими полномочиями Собрания был урезан ряд прав президента. Помимо возвращенного ограничения числа сроков нахождения у власти, роль главы государства будет сужена следующим образом: он больше не сможет назначать и увольнять членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, председателей Конституционного, Верховного и Высшего Хозяйственного судов.

Упрощается и процедура импичмента президента. Если по нынешней Конституции для этого необходимо не менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее двух третей от полного состава Палаты представителей, то с поправками Всебелорусское собрание сможет это сделать самостоятельным решением, не завися от палат парламента.

Возникает вопрос — неужели президент Белоруссии будет как минимум до 2025 года править с урезанными полномочиями, сформировав в стране фактически альтернативный центр власти в лице ВНС? Но в проекте Конституции для этого предусмотрена статья 144, которая гласит: «В целях организации нормальной работы Всебелорусского народного собрания президент, занимающий эту должность на день вступления в силу поправок в Конституцию, может быть избран председателем Всебелорусского народного собрания».

Таким образом, Лукашенко до конца нынешнего срока правления сможет быть и президентом, и председателем ВНС. Правда, теперь она будет перераспределена между двумя центрами, которыми он будет руководить.

Конституционная реформа и ее оценки



Еще ближе к России. Итоги 2021 года для Белоруссии © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Новый проект Конституции не показался мне либерализацией, как это было анонсировалось ранее. Отдельно прописанные пункты о введении военного положения, двух сроках президентства, не включая текущий, укрепление роли ВНС — выглядят, как попытка преодолеть кризис», — считает белорусский политический обозреватель Сергей Смирнов.

Эксперт уверен, что оппоненты действующей в Белоруссии власти и не ждали от предстоящего референдума чего-то другого, однако надеялись, что в стране появится новый президент и ситуация формального двоевластия. «Опубликованный проект Конституции пока этому не противоречит, однако предстоящая реформа не столь революционна, что перемены вряд ли будут заметны невооруженным взглядом в ближайшее время», — добавил он.

Белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов считает, что проект Конституции особой неожиданностью не стал. «Как и предполагалось, в Конституцию включили Всебелорусское народное собрание, наделив его весьма широким функционалом, и несколько ограничили функции президента», — указал он.

Эксперт добавил, что новая властная структура выглядит более децентрализованной, но при этом она останется под контролем у нынешней политической элиты. «Вместе с тем, есть риск, что такая модель окажется излишне громоздкой и перегруженной. По сути, вместо централизованной президентской республики создается система с двумя центрами власти», — подчеркнул Шимов. Как эта система будет действовать — зависит от лидеров республики.