Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко продолжает свое пребывание в Варшаве, хотя обещает вернуться на родину в первой половину января. Тем временем на Украине готовятся сделать все, чтобы у бывшего президента не было желания возвращаться в эту страну

В понедельник, 27 декабря пятый президент Украины Пётр Порошенко анонсировал скорую публикацию большого интервью с одним из влиятельнейших польских СМИ — Gazeta Wyborcza.

«В Варшаве дал интервью главному редактору Gazeta Wyborcza, диссиденту, политузнику и правдолюбу Адаму Михнику. Чрезвычайно рад был провести интересную беседу с человеком, который стал символом эпохи для Польши», — написал Порошенко в Facebook.

Он и его политсила пытаются сделать все, чтобы привлечь к защите Порошенко как можно большое количество политиков за рубежом. Иначе пятый президент Украины рискует превратиться в Светлану Тихановскую или Хуана Гуайдо — политиков, которые в «свои» страны и носа не кажут. Порошенко, репрессии и Новый год в Варшаве © Facebook, Петро Порошенко

«В мире только и разговоров, что о Порошенко»

Для того, чтобы показать, как в мире поддерживают пятого президента Украины, на онлайн-странице «Европейской солидарности» во вторник, 28 декабря, сделали подборку комментариев дипломатических представительств, отдельных дипломатов и зарубежных политиков по делу Порошенко.

Так, в «Европейской солидарности» не преминули напомнить высказывание бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера.

«Несмотря на то, что российские силы подошли вплотную к границам, президент Владимир Зеленский борется с двумя мощнейшими прозападными силами в Украине — бывшим президентом Петром Порошенко и самым богатым украинским бизнесменом — в то время, как другие, более одиозные олигархи, остаются в тени», — заявил Волкер.

Он пришел к выводу, что нынешний подход к деолигархизации Украины выгоден… только России.

«Настало время для всех прозападных сил на Украине забыть о своих разногласиях и вместе работать над защитой страны», — указал Волкер.

Не забыли и о комментариях представительства ЕС на Украине, посольств Канады и США, а также посла Великобритании на Украине Мелинды Симмонс. И, конечно же, процитировали польских политиков, с которыми встречался Порошенко после того, как он спешно покинул Украину.

Но кроме этого, на сайте политсилы Порошенко появилось и письмо депутатов Европейского парламента генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, министру юстиции Украины Денису Малюське и главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. «Зеленский, остынь!» Порошенко использовал пресс-конференцию Путина в своих целях © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы настойчиво предостерегаем компетентные органы Украины воздерживаться от возможного политически мотивированного преследования и избегать даже намеков на возвращение к известным из прошлого практик избирательного правосудия и политически мотивированных преследований <…> Мы ожидаем, что правоохранительные органы, в частности, Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура, не станут орудием в борьбе с политическими оппонентами нынешней администрации путем выдвижения обвинений в «государственной измене» и «финансировании терроризма», — указывалось в письме.

Депутаты Европарламента также отметили, что ожидают надлежащего судебного процесса и независимости, непредвзятости судебной власти, справедливости и прозрачности судебных процедур.

А вот с последним — прозрачностью судебных процедур — могут быть большие проблемы, что и продемонстрировали события пятницы, 24 декабря.

Суд да дело

В пятницу, 24 декабря вряд авторитетных украинских СМИ, среди которых было и государственное новостное агентство «Укринформ», сообщили о том, что Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко.

«В прокуратуре согласовали ходатайство об аресте Порошенко с возможностью внесения залога в размере миллиарда гривен (около 2,7 млрд рублей — Ред.)», — рассказали «Укринформу» в Офисе генпрокурора.

Также агентство сообщило, что в Печерском районном суде Киева состоялось закрытое заседание, в ходе которого следственный судья рассмотрел и согласовал ходатайство прокуратуры о предоставлении разрешения на задержание Порошенко для доставки в суд, где уже должно состояться избрание ему меры пресечения. Об этом «Укринформу» сообщили в самом Печерском райсуде.

Ранее об этом сообщало и агентство «Украинские новости». Информацию государственного информационного агентства «Укринформ» подтвердило и издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Из-за Порошенко? Зеленский созывает новое заседание СНБО © president.gov.ua

Эти новости не обрадовали защиту Порошенко.

«С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые регулируют порядок совершения таких действий касательно народного депутата. В таком случае следственный судья обязан вовремя уведомлять народного депутата о рассмотрении таких ходатайств. Но мы знаем и то, как себя ведет в последние дни и месяцы Офис президента, Офис генпрокурора, ГБР и Печеский суд. Эти организации уже давно не обращают внимание на Конституцию и нормы закона», — заявил в тот же день один из адвокатов пятого президента Игорь Головань.

Он подчеркнул, что подобные действия являются грубым нарушением закона, уголовным преступлением со стороны тех, кто причастен к таким действиям.

«Мы добьемся привлечения к ответственности всех, кто мог принимать участие в таких беззакониях», — пообещал Головань.

Его коллега — защитник Порошенко Илья Новиков заявил, что сами адвокаты не были осведомлены о решении суда и узнали о нем из средств массовой информации.

«Мы знаем только то, что такое решение не принималось в присутствии адвокатов Порошенко. И в контексте вчерашней ситуации в ГБР, когда нас не пустили на так громко анонсированный якобы допрос Петра Порошенко, — в целом ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются рассмотреть тайно», — отметил Новиков.

Он заявил, что адвокаты Порошенко ожидают официальную информацию из Печерского районного суда, а также, что их впредь будут вовремя информировать о намерении рассмотреть любые ходатайства, связанные с Порошенко.

«Еще раз подчеркиваю — Петр Порошенко публично объявил, что он возвращается на Украину в первой половине января следующего года», — напомнил Новиков.

Он назвал происходящее в стране фактическим государственным переворотом «в форме уничтожения Офиса генпрокурора», который, по его словам, сегодня подчиняется «желаниям и указаниям, которые исходят из Офиса президента».

В то же время, сам Порошенко пока молчит по поводу ходатайства Офиса генпрокурора. С учетом внушительной суммы залога такой бизнесмен, как пятый президент Украины, может повременить с возвращением в эту страну. Ну а за оправданием дело не станет.

Однако чем дальше Порошенко от Украины, тем меньше его влияние на происходящие в стране процессы. Что вполне устраивает нынешнюю украинскую власть.