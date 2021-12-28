На минувшей неделе суд в Москве назначил корпорациям Google и Meta многомиллиардные оборотные штрафы за неудаление запрещённого контента. Компании будут оспаривать штрафы в суде, но удалить ссылки им всё же придётся

Штраф корпорации Google LLC в размере 7,221 млрд рублей и корпорации Meta Platforms Inc. (ранее она называлась Facebook Inc.) в размере 1,99 млрд рублей назначил 24 декабря судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы. «Facebook поощряет ложь». В чем Цукерберг оказался виноват перед партией и США © AP, Nick Wass

Компании обвинили в том, что они не удалили размещённую на их ресурсах информацию, которая признана запрещённой в России. Как сообщил у себя в Telegram-канале Роскомнадзор, компании игнорировали его многочисленные многочисленные требования в отношении следующих категорий материалов:

— разжигающих религиозную рознь, оскорбляющих чувства верующих и (или) направленных на раскол многонационального и многоконфессионального государства;

— с недостоверной общественно значимой информацией;

— пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних («зацепинг», «руфинг», совершение умышленной асфиксии);

— пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, а также содержащих признаки героизации террористов;

— с инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

«Материалы, которые приведены в протоколах — малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство. На текущий момент неудаленными остается более 2 тыс. материалов в Facebook и Instagram. Всего в 2021 году Роскомнадзором составлено 23 протокола, назначенная судом сумма штрафов — 83 миллиона рублей. У Google неудалёнными остается более 2,6 тысяч материалов, в 2021 году составлено 21 протокол, сумма штрафов — 51,5 миллиона рублей», — сообщил Роскомнадзор. США установили цифровую диктатуру. Сможет ли Россия ответить? © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

При этом госрегулятор отметил, что наличие противоправных материалов с запрещенной информацией, по которой ранее уже вступили в силу решения российского суда, предусматривает повторное привлечение Google LLC и Meta Platforms Inc. с наложением оборотных штрафов.

Обороты и запреты

Многие российские эксперты признают: методика начисления оборотных штрафов для иностранных компаний для них неочевидна.

«Ни Facebook, ни Google не имеют филиалов в России, а значит, нет никаких документов, по которым можно судить, сколько они зарабатывают. Все, что есть, — отчетность юрлица ООО «Гугл», состоящего из двух человек и агрегирующего платежи за рекламу, но это далеко не все платежи, у Google в России есть еще платежи, которые идут через партнерские сети и т.д. Предполагаю, что взяли общую глобальную выручку, посмотрели, какое количество аудитории относится к России, и поделили эту выручку на аудиторию из России, прикинув, что она может представлять какой-то объем», — рассказал в комментарии изданию РБК ведущий юрист проекта «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян.

Пресс-служба Google в ответ на запрос ряда российских СМИ сообщила, что изучит решение суда и определит дальнейшие шаги. А вот Meta Platforms пока молчит.

Однако штрафы — это не самое страшное, что может грозить американским компаниям в России. Так, нельзя исключать и их блокировку.

Впрочем, до последнего и в самом Роскомнадзоре стараются не доводить. Альтернатива Facebook. Что стоит за сбоем социальных сетей по всему миру © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

«Замедление и блокировка — это то, чего мы в принципе не хотим применять, это последняя мера, когда другие аргументы уже не работают», — заявил 6 декабря в интервью агентству «Интерфакс» заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, цель Роскомнадзора — «соблюдение законов РФ в сети Интернет, в том числе, сокращение объёма опасной для граждан информации в интернете».

«Для нас ключевое требование — неукоснительное соблюдение российского законодательства. Это то, чего мы ожидаем от работы компаний в первую очередь. Нарушение закона может повлечь ограничение рекламной деятельности иностранных интернет-компаний в России. Поэтому владельцам ресурсов важно самим определиться, для чего им российский рынок. Если они хотят здесь зарабатывать, то нужно работать на законных, равных с российскими компаниями, основаниях», — указывал Субботин.

Однако с Google и Facebook в судах в России сражается не только государство.

Частная инициатива

В понедельник, 27 декабря, издание Forbes сообщило о том, что Google подал кассационную жалобу на решение суда по иску «Царьграда ТВ». Документ есть в распоряжении издания.

На время рассмотрения жалобы Google попросил приостановить начисление неустойки, которую сама компания считает беспрецедентной для российской судебной практики: Google должен выплачивать 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда, признавшего в августе 2021 года блокировку канала «Царьград ТВ» незаконной. При этом каждую следующую неделю ежедневный размер неустойки будет увеличиваться в два раза. Правительство США или корпорации? Кто правит мировым интернетом © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

В декабре апелляционный суд скорректировал штраф: в течение девяти месяцев после вступления судебного акта в силу сумма штрафа не может превышать 1 миллиарда рублей. А после ограничение на максимальную сумму штрафа снижается.

Но и это не удовлетворяет Google. Компания утверждает: через год и два месяца неустойка превысит совокупный объем российской денежной массы, а через 1,5 года сумма размер начисленной неустойки превысит объём всего мирового богатства.

При этом в своем ходатайстве Google утверждает: судебные решения приняты в отношении ненадлежащего ответчика — российского юрлица ООО «Гугл», которое «в принципе не занимается администрированием сервисов Google». Да и американская компания уверена: она выполнила требования российского СМИ.

«Аккаунт разблокирован, YouTube-канал истца работает», — указано в ходатайстве.

Истец же, по мнению Google, неверно толкует решение суда.

Кроме того, компания указала, что неустойка за два месяца (более 134 миллиона рублей) почти в четыре раза превысит среднегодовую выручку истца, на финансовые показатели которого блокировка, по мнению Google, никак не повлияла.

А вот у «Царьграда ТВ» свое мнение по поводу того, насколько американская корпорация исполнила решение российского суда. Декларация зависимости киберпространства. Почему нужно пересмотреть подходы к интернету © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Так, 21 декабря Forbes опубликовал комментарий управляющего партнера Art De Lex Дмитрия Магони, который участвовал в процессе со стороны «Царьграда». Магоня отмечал, что главное требование «Царьграда» все еще не выполнено — канал не получила доступ к Google-аккаунту, на который зарегистрирован YouTube-канал. А доступ к аккаунту дает возможность управлять каналом, монетизировать его, добавлять новые видеозаписи.

«Без доступа к нему остальные действия Google не будут считаться надлежащим исполнением судебного решения», — отмечал Магоня.

На восстановленом же YouTube-аккаунте находилась меньшая часть опубликованных ранее видеозаписей, подчеркнул Магоня.

«С самого начала Google заявлял, что удалил канал и все его содержимое безвозвратно. Но раз какую-то часть видеозаписей они все же восстановили, значит у них может быть техническая возможность выполнить решение суда и вернуть весь удаленный контент», — отмечал он.

Тогда же Forbes опубликовал выдержки из письма гендиректора НАО «Царьград Медиа» Геннадия Вагабова для Google, отправленного 17 декабря 2021 года. В нём Вагабов указывал на недоступность к управлению аккаунтом «Царьграда ТВ» и невозможность выкладывать на канале в YouTube новое видео.

«Мы понимаем, как вам было непросто согласиться с правовой позицией истца и решением по делу. Мы очень надеемся, что вопреки заявлениям ваших представителей в ходе судебного разбирательства вы в конечном счете сможете пройти путь исправления и устранить допущенные вами нарушения прав», — писал Вагабов Google.

Опыт «Царьграда ТВ» свидетельствует: бороться с мировыми гигантами могут и отдельные СМИ.