Еврокомиссия одобрила программу H2Global объёмом в 900 миллионов евро для поддержки инвестиций в производство «зелёного» водорода в третьих странах. Прежде всего, речь о соседях ЕС, в том числе и об Украине

Энергопереход потребует более 100 триллионов долларов инвестиций

Энергетический переход требует значительных инвестиций в инфраструктуру, при этом капитал будет уходить из сферы ископаемого топлива в направлении чистой энергии и других дружественных климату решений. Несмотря на неопределенность в отношении общей стоимости каждого из сценариев развития мировой энергетики, BloombergNEF (BNEF), профильный центр американского агентства Bloomberg, оценивает инвестиции в энергоснабжение и инфраструктуру от 92 до 173 триллионов долларов — в течение следующих тридцати лет.

Ежегодные инвестиции в этот период необходимо увеличить более чем вдвое, с нынешнего среднегодового уровня примерно 1,7 триллиона долларов в год до 3,1-5,8 триллиона долларов в год (в среднем). Об этом сказано в докладе «Перспективы новой энергетики 2021», который BNEF подготовил для Конференции ООН по изменениям климата (COP26), состоявшейся 31 октября — 12 ноября 2021 года в Глазго. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

В документе отмечено, что около 83% первичной электроэнергии в настоящее время производится из ископаемого топлива, в то время как на ветровые и солнечные электростанции приходится 1,3%. В «зелёном» сценарии BNEF, в котором приоритет отдается чистой электроэнергии и «зелёному» водороду, доля ветровой и солнечной энергии вырастет до 15% в 2030 году, и до 70% — в 2050 году. При этом использование ископаемого топлива будет сокращаться примерно на 7% в год, и составит всего 10% к 2050 году.

В «красном» сценарии, в котором атомная энергия является приоритетом для производства водорода, ядерное топливо составит колоссальные 66% при производстве первичной энергии в 2050 году — по сравнению с 5% в настоящее время. А «серый» сценарий BNEF, основанный на широком применении технологий улавливания и хранения углерода, предполагает, что уголь и газ продолжают использоваться, ископаемое топливо сокращается всего на 2% в год, до 52% первичной энергии в 2050 году, а ветро- и солнечная энергетика вырастут до 26%.

Украина на 21-м месте в рейтинге инвестиционного потенциала энергоперехода среди развивающихся стран

С кумулятивной оценкой 1,74 из 5 Украина занимает 21-е место в рейтинге инвестиционного потенциала развивающихся стран с точки зрения осуществления энергоперехода (48 место — в мировом масштабе). Об этом говорится в опубликованном в середине декабря 2021 года десятом отчете Climatescope, который охватывает 136 стран мира (107 развивающихся и 29 развитых). Отчёт также подготовлен центром BloombergNEF. Водород, газ и нефть. Игорь Юшков о том, как Россия ищет новые источники энергии © РИА Новости, Нина Зотина

Аналитики отметили прогресс Украины в части выполнения Первого национально-определяемого взноса в Парижское соглашение, согласно которому Украина к 2030 году обязалась сократить выбросы парниковых газов до 60% от уровня 1990 года, но сделала это гораздо раньше. Так, в 2019 году, согласно проекту Национального кадастра антропогенных выбросов за 1990-2019 годы, выбросы CO2 составили 332 миллиона тонн — 37,6% от уровня 1990 года. Правда, американские эксперты «не заметили», что такое снижение выбросов стало результатом деиндустриализации, а не внедрением экологичных технологий.

Также указывается, что Украина, согласно Обновленному национально-определяемому взносу, обязалась сократить выбросы на 65% к 2030 году и нарастить к 2035 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране до 25% генерации. В отчете отмечается, что Украина выполнила предыдущую цель по увеличению доли ВИЭ до 11% к 2020 году, в частности благодаря финансовым стимулам и льготам со стороны правительства. Аналитики также упоминают про «зелёные» аукционы, которые ожидаются в 2022-2025 годах.

В то же время в главе «Отказ от ископаемого топлива» говорится об обещании Украины отказаться от угольной энергетики к 2035 году, которое дали представители украинской делегации на климатическом саммите в Глазго COP26. При этом вице-премьер Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Кабмин не утверждал официальных документов с целью отказа от угольной генерации, и Министерству энергетики ещё предстоит установить эту дату. Украина переплачивает США за уголь в четыре раза - Мураев © Facebook, Евгений Мураев

Анализируя транспортный сектор Украины, эксперты BNEF обратили внимание на цель Национальной транспортной стратегии о достижении 75%-й доли электротранспорта во внутренних перевозках к 2030 году, законопроект, регламентирующий работу на маршрутах только электробусов после 2030 года, а также законопроект, который запрещает импорт бензиновых и дизельных автомобилей в Украину с 2030 года.

Несмотря на отсутствие грантов или кредитов для покупки электромобилей, Украина намерена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития ввести беспроцентные кредиты на эти цели, напоминают в BNEF. Вместе с тем отмечается, что на Украине с 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили, и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС при их импорте.

Украинские водородные проекты рассчитывают на поддержку ЕС

Европейская комиссия (ЕК) одобрила 20 декабря программу H2Global объёмом в 900 миллионов евро для поддержки инвестиций в производство «зелёного» водорода в третьих странах, который затем будет экспортироваться в ЕС. Инициатором программы выступила Германия. Как отмечается в пресс-релизе ЕК, такая инициатива необходима для удовлетворения спроса на «зелёный» водород внутри Евросоюза (который должен существенно возрасти в будущем) путем развития потенциала водородного электролиза вне ЕС. H2Global будет способствовать реализации стратегии Green Deal, не нарушая при этом правила конкуренции на рынке ЕС. Проекты по производству «зелёного» водорода и его производных (аммиак, метанол и пр.) будут отбираться на основе тендера и в строгом соответствии с критериями устойчивости, указывают в Брюсселе. "Зеленый", "желтый", "голубой". Особенности международной охоты на водород © CC0, Pixabay

Инициатива рассчитана на 10 лет и начнется с момента подписания первого контракта. Ранее в этом году еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что в контексте импорта «зелёного» водорода стратегия предполагает сотрудничество, прежде всего, с соседями в регионе, начиная с Марокко и Украины. При этом украинские предприятия подготовили водородные проекты для финансирования в рамках H2Global задолго до утверждения программы.

Дело в том, что ещё в марте 2021-го правительство Германии в рамках «торгов» с США вокруг «Северного потока — 2» (СП-2) предложило «водородную сделку» на Украине, которая была подтверждена в июльском заявлении Берлина и Вашингтона по СП-2. Речь шла об инвестициях в проекты по производству «зелёного» водорода на территории Украины, ведь в Германии оценивают потенциал поставок этого энергоносителя с берегов Днепра в 7,5 ГВт. Кстати, в упомянутом заявлении сказано, что Германия создаст отдельный «Зелёный фонд» для Украины, который, в частности, будет поддерживать и водородные проекты.

Немецкая пресса акцентирует внимание на двух из них. Во-первых, это создание на базе металлургического комбината «Метинвест» в Мариуполе расщепляющего воду электролизера стоимостью 25 миллионов евро и мощностью 8,5 МВт. Правда, пока ни украинская компания ДТЭК, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, ни немецкая Siemens Energy, вовлечённые в этот проект, его подробностей не раскрывают. Во-вторых, сообщается о планах львовской компании «Эко-Оптима», принадлежащей семье Козицких, ввести более 140 МВт солнечных и ветровых электростанций, и создать парк электролизеров, способный производить до 100 МВт водорода.

Хотя производство «зелёного» водорода на Украине пока только в планах, в ЕС уже готовят инфраструктуру для его импорта. Так, 23 сентября 2021 года Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ), а также транспортеры газа из Германии (OGE), Чехии (NET4GAS) и Словакии (EUSTREAM) объявили о планах создать Центральноевропейский водородный коридор, который соединит Украину и юг Германии. Согласно экспертным прогнозам, Германия через несколько десятилетий станет главным рынком «зелёного» водорода в Европе. Внутреннее производство этого энергоносителя сможет покрыть лишь треть спроса в 2045 году, прогнозирует, в частности, берлинский Фонд климатической нейтральности (Stiftung Klimaneutralität). Остальное придется импортировать.

Участники нового трубопроводного консорциума надеются, что одним из главных поставщиков «зелёного» водорода в ЕС вообще и в Германию в частности станет Украина. Консорциум поставил себе цель начать промышленные поставки водорода из Украины в Германию и другие страны Центральной Европы уже с 2030 года. А поставляться топливо должно по существующим трубопроводам, которые вскоре могут оказаться частично или полностью ненужными из-за сокращения транзита российского газа по территории Украины и Словакии. Украина намерена стать ключевым поставщиком «зеленого» водорода в ЕС – Кулеба © Дмитрий Кулеба/Фейсбук

Кроме того, на украинских производителей «зелёного» водорода рассчитывают и в проекте «Голубой Дунай» (Green Hydrogen @ Blue Danube), предложенном австрийской компанией Verbund. Он объединяет участников из девяти европейских стран, его целью является создание цепочки производства, транспортировки и использования водорода вдоль реки Дунай, а также по Рейну и Черному морю, и соединение европейских трубопроводных сетей с морскими портами. Это позволит использовать «зелёный» водород для декарбонизации промышленности в Европе, потому «Голубой Дунай» получил поддержку ЕС в рамках общеевропейской программы IPCEI (Важные проекты совместного европейского интереса). Пока что известно об одном потенциальном участнике проекта из Украины — это компания «Водород Украины». Она уже в 2022 году планирует начать строительство завода по производству «зелёного» водорода возле города Рени на Дунае.

В целом же планы развития «водородной экономики» на Украине весьма масштабные. Так, в проекте «Водородной стратегии», которая была презентована 22 декабря, предполагается, что к 2030 году в стране вырастет и диверсифицируется водородный сектор, и Украина станет лидером водородных технологий и надежным партнером ЕС. К 2050 году ожидается расширение рынка «зелёного» водорода, в том числе его экспортной составляющей, и превращение Украины в один из водородных хабов Европы. Министерство энергетики Украины планирует утвердить «Водородную стратегию» весной 2022 года.