В понедельник, 27 декабря, на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии опубликован текст проекта изменений и дополнений к Основному закону страны. С этого момента документ вынесен на всенародное обсуждение. И надо учесть, что в Белоруссии было три референдума и все при нынешнем президенте. В феврале предстоит четвертый

В феврале его проголосуют на референдуме. Настоящий материал предлагает короткий разбор основных пунктов и тенденций.

Сразу три главных тезиса. После 2024 года фамилия белорусского президента, впервые за тридцать лет будет не Лукашенко. Новый высший орган власти в РБ будет называться ВНС — Всебелорусское народное собрание. Реальная власть будет де-факто и де-юре у председателя его Президиума. С этого места обо всем по порядку.

Коротко о главном

До референдума по Конституции запущен обратный отсчёт. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения.

Вместо предисловия — краткая выжимка основных его положений. После Лукашенко президент не сможет быть избран более чем на два срока. Но каденция немного расширена: с четырех до пяти лет. Всебелорусскому народному собранию переходит право назначать членов и председателей Верховного и Конституционного судов и Центризбиркома.

Сейчас это полномочия Президента и Парламента. ВНС получает право законодательной инициативы. Теперь это будет высший представительский орган РБ. Премьер-министр ежегодно отчитывается перед ВНС о выполнении программы социально-экономического развития страны. Председатель и члены ЦИК избираются на пять лет и освобождаются от должности только Всебелорусским народным собранием. Президент лишится права издавать декреты с силой закона. Ищенко: Лукашенко страдает между интересами России и Запада © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

Правок и дополнений в проекте Конституционной реформы немало, многие, если не большая часть, посвящены работе Всебелорусского народного собрания. Важно понимать, что речь не о том ВНС, который президент Лукашенко собирал раз в пять лет, а о совершенно новом представительном органе, наделенном широкими полномочиями. Что же это будет за институт и каким он будет, похоже мало, кто себе представляет. Это доселе невиданный проект в Белоруссии, ничего подобного еще не было.

ВНС в проекте Конституции

Дословно написано — «высший представительный орган народовластия Республики Беларусь». Проект обещает, что он обеспечит «незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие».

Численность Всебелорусского народного собрания несколько великовата для продуктивного коллегиального и совещательного органа — 1200 человек. Его участников называют «делегатами», а осуществлять свои полномочия они должны без отрыва от основной работы или службы. Срок полномочий одного созыва — пять лет. Как только состав ВНС сформирован, его первое заседание должно пройти не позднее, чем через 60 дней. Нечто подобное было запроектировано давным-давно, в далекой-далекой галактике и называлось оно — Съезд народных депутатов СССР. Всего их созывалось пять, они очень поспособствовали разрушению Советского Союза, после чего последний съезд, в сентябре 1991 года, самораспустился. Однако мало кто на сегодня пытается спроецировать те события на эти.

Скорее наоборот, все ищут, где подвох. Ведь если допустить, как при Горбачеве, чтобы из 1200 делегатов, каждый понес свои замечательные идеи с трибуны, то конец будет очень предсказуемым. Но сегодня совсем другое время, страна называется Белоруссия, а ее глава не Михаил Сергеевич Горбачев, а совсем другой человек.

Итак, возглавит ВНС его рабочий орган — Президиум. Во главе Президиума — председатель, у которого могут быть заместители. Все они избираются делегатами ВНС путем тайного голосования. Председатель ВНС — по сути его глава. Заседает высший орган не реже одного раза в год. Заседаний может быть и больше, если с такой инициативой выступит президент, президиум ВНС или обе палаты Национального собрания. А еще предполагается, что «вызвать» ВНС на внеочередное заседание могут граждане, если их наберется 150 тысяч.

Президент и Председатель

Делегатом может стать любой представитель «гражданского общества», а также местные депутаты, представители законодательной, исполнительной и судебной власти.

Делегатов должны избирать от каждой области и города Минска «в порядке, определяемом законом». Но такой закон пока еще не существует. Безусловно, если голосование в феврале одобрит Конституционную реформу, закон не замедлит появиться. За выборы будет отвечать ЦИК, это понятно. Но будут в ВНС и делегаты, кто станет ими по умолчанию, без процедуры избрания. Это два президента — действующий и бывший. Это сразу дает понять, что будущий «бывший» президент уже делегат ВНС.

Наивно думать, что Александр Лукашенко будет одним из 1200 делегатов. С таким опытом работы, как у него будет разумно выдвигать его кандидатуру на тайном голосовании в Президиум и возможно на председателя Президиума. Первые выборы в ВНС могут состояться после одобрения проекта поправок на референдуме уже в 2023-м году. И значит, Александр Григорьевич может стать одновременно и президентом, и председателем Президиума ВНС. Вряд ли ошибется тот, кто предположит, что так и будет с очень большой долей вероятности. И значит, сюда заложена схема переходного периода, когда Лукашенко будет на двух постах, лично тестировать новую систему. А система предполагается огромных размеров. В СБУ опровергли преследование депутата Рады за встречу с Лукашенко © president.gov.by

Институциональный гигант

До сих пор ВНС был не просто дискуссионным или отчетным органом, созываемым президентом. У него были и полномочия, которые сохранятся и в дальнейшем. Например, утверждение программы социально-экономического развития страны. Те самые, советские «пятилетки». А вот, что к этому милому обычаю собираются добавить. ВНС будет обладать не просто законодательной инициативой.

ВНС сможет предлагать изменять и дополнять Конституцию; предлагать проведение республиканских референдумов; ставить под вопрос легитимность проведенных в стране выборов; вводить в стране чрезвычайное или военное положение, при этом (внимание!) — без согласия президента.

В законодательную инициативу ВНС войдет избрание или освобождение от должности председателя и судей Конституционного суда, Верховного суда, председателя и членов ЦИК. Есть оговорка о том, что это делается «по предложению президента». ВНС сможет принимать решения о возможности направления военнослужащих, сотрудников военизированных организаций, иных лиц за пределы страны для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Следующему президенту также дали право это предлагать.

А еще ВНС сможет давать госорганам и должностным лицам поручения, которые будут обязательными для исполнения. Например, Всебелорусское народное собрание будет полномочно сместить с должности президента. У этой процедуры есть и механизм. Для импичмента необходимо предложение от Парламента. В Палате представителей за отставку президента должна проголосовать минимум треть от полного состава. Предложение о смещении главы государства могут выдвинуть граждане, если их наберется 150 тысяч или больше. Основанием могут быть систематические, грубые нарушения Конституции, госизмена или иное тяжкое преступление. Парламент объявить президенту импичмент больше не сможет. Часть 5-я статьи 89-й проекта Конституции определяет решения ВНС как обязательные для исполнения. А ВНС может отменить любой акт, любого органа, если он противоречит интересам национальной безопасности. Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

Первый после Лукашенко

Имя нового Президента, конечно, сегодня никто не знает, но это будет гражданин РБ не моложе сорока лет, проживший перед выборами в стране не менее 20 лет. У него нет паспортов других стран, даже видов на жительство.

Проект Конституции возвращает ему отмененные по инициативе Александра Лукашенко ограничения в два срока президентства подряд. Но они начнут действовать только после следующих президентских выборов. От Совета Республики президенту передадут право определять структуру правительства, назначать заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, а также право отправлять правительство в отставку. Права издавать декреты, имеющие силу закона у второго президента РБ не будет.

Если должность президента вдруг станет вакантной, то до избрания нового главы государства его функции будет исполнять председатель Совета Республики, а не премьер, как сейчас. В случае убийства президента в стране вводится чрезвычайное или военное положение, а госорганы и должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности под руководством председателя Совета Республики.

Что касается первого президента, то у него будет статус неприкосновенного лица, он не сможет быть привлечен к ответственности «за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий». У Лукашенко будет пожизненное право быть членом Совета Республики, а также делегатом ВНС. Политолог Злобин объяснил, что помешало Лукашенко добиться своих целей в вопросе с мигрантами © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

Накануне

В случае одобрения Конституционной реформы на референдуме, начнется работа по разработке законодательной базы для ВНС.

Она продлится год. И в 2023 году, как это представляется сегодня, Александр Лукашенко впервые займет пост председателя президиума ВНС будучи президентом РБ.

Любопытна роль следующего президента, который на фоне нынешнего представляется скорее топ-менеджером, которого всегда можно уволить или, как минимум, временно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования. В эту схему заложен опасный конфликт, хотя при живом Лукашенко он невозможен. Запад с большой долей вероятности не признает ни референдум, ни его последствия. Поэтому там конструктивно ничего не комментируют.

Оценки есть только от тех, кто признает реформу Конституции РБ. Они считают, что это транзит власти, максимально осторожный, призванный обеспечить эволюционный путь развития Белоруссии. В нем — гарантии политической преемственности и гражданского мира. И это только первый этап транзита, на котором Александр Лукашенко де-юре и де-факто сохранит за собой всю полноту власти.