Одним из трендов политической ситуации в Украине уходящего 2021 года является атака Офиса президента на мэров крупных городов, которые могли бы претендовать на какую-то самостоятельность и субъектность. Среди таковых оказался одесский градоначальник Геннадий Труханов, который не находится в СИЗО только благодаря залогу, который за него внесли

Ситуация в связи с желанием Зе-команды сменить власть в Одессе приобрела весьма скандальный оттенок. Но несмотря ни на что, заставить Труханова уйти не удалось: он продолжает руководить городом, находясь под мерой пресечения.

Как развивалось уголовное дело против Труханова и его окружения

Не так давно ближайший соратник мэра, вице-мэр Олег Брындак вышел на свободу — за него внесли залог в размере 24,9 млн гривен. Схожим же образом тюремных застенков избежал и сам Труханов, за которого 30 млн грн внес народный депутат Вадим Новинский.

Градоначальнику и другим членам исполкома городского совета в количестве около 8 человек вменяют расхищение коммунального имущества. Им инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением (статья 364 УК) и создание организованной преступной группировки (статья 255 УК Украины). По мнению правоохранителей, подозреваемые провели многочисленные махинации с земельными участками, что привело к ущербу в размере 533 миллионов гривен, но эта сумма еще не окончательная. Речь идет о периоде 2016-2019 гг., когда городская власть передала под частную застройку 15,9 гектаров земли и растратила в их пользу около 131 миллион гривен бюджетных средств. Также под подозрением находится бывший прокурор Одесской области Олег Жученко и местный бизнесмен Владимир Галантерник. Виталий Диденко: кто он © hromadske.ua

Представители центральной власти называли данный процесс показательным, уверяя, что дело дойдет до обвинительного приговора. Впрочем, эксперты юристы высказывали иную точку зрения, что дело высосано из пальца, а одесские чиновники, реализуя землю, не выходили за рамки законных полномочий и должностных инструкций.

Отметим, что Труханов ранее уже был на скамье подсудимых по другим уголовным делам. Еще в 2018 г. то же Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревало градоначальника в растрате средств городского бюджета в размере 185 млн. грн при покупке помещения завода «Краян» у частной фирмы. В 2019 г. Малиновский районный суд Одессы полностью его оправдал, но в феврале нынешнего года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила данный приговор.

Кроме того, Труханову вменяли ложь в электронных декларациях, ибо он не указал в них имущество своей жены Татьяны Колтуновой на сумму около 60 млн грн., хотя по мнению следователей, имущества значительно больше. Впрочем, дело было закрыто в 2020 году из-за постановления Конституционного суда, признавшего неконституционным антикоррупционную вертикаль. Ничем также закончилось и дело о незаконной продаже Одесского аэропорта, поскольку его замяли близкие к Офису президента собственники предприятия — Борис Кауфман и Александр Грановский. Меры против мэра. Подозреваемый в хищениях Труханов продолжит руководить Одессой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Противоречивые отношения Труханова с Офисом президента

Очевидно, что Зе-команда переходит к новому витку конфликта с местными элитами. Причина тому — стремление центра замкнуть основные финансовые потоки на себя и не делиться с теми, кто проявляет хоть минимальную самостоятельность. Но не везде для реализации цели есть подходящие условия, ведь местные выборы 2020 года «Слуги» во многих городах и областях проиграли. Поэтому для принуждения местных властей к покорности стали действовать по следующей схеме: возбуждать уголовные дела и оказывать давление на правоохранительные органы с параллельной кампанией в СМИ из журналистских расследований о коррупции, которая на самом деле есть повсеместно.

В президентскую кампанию 2019-го городской голова Одессы Труханов открыто поддерживал Петра Порошенко, а весны прошлого года он периодически выступал в качестве оппонента «Слуг». Но затем через бизнесменов Кауфмана и Грановского он нашел общий язык с Зеленским и одним из его заместителей Кириллом Тимошенко - куратором «Большого строительства».

Одесский мэр оказывал Банковой неоценимые услуги по распилу бюджета на этой громкой пиар-программе президента. Связанные с градоначальником и его людьми компании — «Ростдорстрой», «РДС-Полтава», «Автомагистраль-Юг» входили в печально известный дорожный картель, через который из бюджета исчезали миллиарды гривен, выделенные на строительство и реконструкцию дорожного полотна страны. Зе-команда поддержала кандидатуру Труханова на выборах и вместе с ним активно боролась с «Оппозиционной платформой — за жизнь». Кауфман стал новым покровителем мэра после ссоры с Галантерником. В итоге поствыборный раздел власти вылился в создание коалиций в городском и областном совете между пропрезидентской партией «Слуга народа» и промэрской «Доверяй делам», а в качестве третьей стороны к ним присоединилась «Европейская солидарность». Данный альянс подкреплялся назначением «Слуг» председателем облсовета и секретарем городского совета. Геннадий Труханов: кто он © Официальный сайт Труханова Геннадия Леонидовича

Почему центр добивается отставки одесского мэра и как будет развиваться конфликт?

Впрочем, альянс оказался довольно непрочным. по одной из версий, как кураторы Одессы, так и мэр попали в немилость к ключевому персонажу в окружении Зеленского — руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. Поэтому в Киеве решили провести смену местной вертикали: новым теневым контролером от ОП выбрали одесского банкира и депутата горсовета от «Слуг» Вадима Мороховского, а на Труханова надавили, чтобы добиться добровольной отставки. Как мы писали выше, Офис президента хочет присвоить себе все ресурсы богатой Южной Пальмиры и не делиться ни с кем.

По другой версии ухода действующего мэра требуют американцы, которые привязывают его к организованной преступности. Они хотят видеть во главе стратегического города фигуру с незапятнанной репутацией. Сейчас секретарем Одесского горсовета является представитель партии «Слуга народа» Игорь Коваль — ректор Одесского национального университета имени Мечникова, имеющий немалые связи в Штатах. Поэтому версию о западных партнерах как инициаторов перетряхивания кадров тоже совсем отбрасывать не стоит.

Впрочем, уязвимостью всех планов Банковой по тотальной смене власти и взятии под контроль Одессы является отсутствие у партии власти сильного кандидата на пост мэра. Едва ли вышеупомянутые Коваль и Мороховский тянут на данную должность. Да, некоторое время в случае отставки Труханова возможно управление через секретаря горсовета, автоматически становящегося и.о мэра. Но большинства у «Слуги народа» в горсовете нет, самой крупной фракцией является как раз трухановская «Доверяй делам». Поэтому в случае перехода ее в оппозицию вся хрупкая властная конструкция в регионе обрушится. Мэр из будущего: Кличко «перенес» наступающий год на 200 лет © Facebook, Віталій Кличко / Facebook, Віталій Кличко / Перейти в фотобанк

Существует вариант, когда градоначальник попытается договориться с ОПЗЖ, чтобы переделить власть без Зе-команды. Но такое будет означать откровенную войну с Киевом и необходимость объединяться с другими «фрондирующими» коллегами, например, теми же Виталием Кличко и Борисом Филатовым, то есть мэрами Киева и Днепра, которые сами конфликтуют с Офисом президента. Выборы несут риск победы кандидата от партии Бойко-Медведчука, чья политика явно не станет лояльной к «Слугам».

Нынешнюю политическую обстановку в Одессе можно охарактеризовать как цугцванг для обеих сторон, которые не обладают возможностями для «победного» рывка. Додавить силовым путем у «зеленых» правоохранителей не получается из-за их непрофессионализма и неумения по-настоящему сажать коррупционеров. «Слуги» уже давно растеряли былую поддержку. Впрочем, и к Труханову симпатий со стороны горожан уже гораздо меньше, чем раньше, ввиду его двуличности. Поэтому, скорее всего, дело закончится некими договоренностями, если баланс сил не качнется в ту или иную сторону из-за неких неожиданных обстоятельств, играющих немалую роль в украинской политике.

Пока же все работает по формуле «ни нашим, не вашим».