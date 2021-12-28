Постановка всех женщин на военный учет как потенциально военнообязанных не встретила массового ликования. При этом в Украине есть целый ряд известных женщин, которые по своей воле ушли из мирной жизни на войну

Перечислим наиболее известных в общественно-политическом поле и, соответственно, более всего находящихся на слуху. Надежда Савченко в этот список не попадет, хотя в свое время была наиболее ярким представителем этой категории — воевала она недолго, да и реноме себе успела после освобождения испортить основательно.

Елена Белозерская

Елена Белозерская — известная активистка УНА-УНСО* (в организацию вступила в 2004-м, 2005 — 2007 годах была ее пресс-секретарем), журналист и популярный блогер. В своем Живом Журнале она вела с 2007 года настоящую хронику политической активности националистов, а с началом Евромайдана — ежедневную хронику протестов.

С мая 2014-го, то есть практически с первых дней существования добровольческих отрядов «Правого сектора»*, позже оформившихся в Добровольческий украинский корпус «Правый сектор» (ДУК ПС), воевала в его рядах снайпером. Этому способствовало то, что еще задолго до войны она прошла «школу молодого бойца» в УНА-УНСО. У Керенского был женский батальон, у Зеленского - батальон эскортниц © Facebook, Міністерство оборони України

«Я готовилась к этому давно. Еще с 2005 года, — рассказывала Елена 15 сентября 2017 года в интервью газете «Факты и комментарии». — Вместе с товарищами училась тактике боя, у нас была страйкбольная команда. Практически каждый выходной мы проводили в лесах, где тренировались, изучали тактику боя и готовились. К войне… Наш командир постоянно говорил о том, что будет война. На то время этот человек был одним из основателей УНА-УНСО… Правда, тогда, в 2005 году, он… считал, что Россия захватит большую часть Украины, чем ей это удалось. Поэтому нас готовили к партизанской работе в лесах. А когда началась война, мы оказались на территории, где мало «зеленки». Поэтому первое время было достаточно сложно».

По словам Белозерской, она «и до войны стреляла достаточно метко, хотя никогда не занималась стрелковым спортом», снайперское же дело пришлось осваивать уже на фронте. И, как кратко она упоминала 14 октября 2019 года в интервью УНИАН, достаточно успешно, хотя на фоне других снайперов это выглядит все же скромно: «Думаю, пехотное отделение наберется». Своим лучшим достижением она называет сразу трех убитых 24 августа 2017 года.

В 2016-м Белозерская вместе с большинством ветеранов ДУК ПС ушла вслед за Дмитрием Ярошем в Украинскую добровольческую армию (УДА), а в 2018-м перешла на контракт в 503-й отдельный батальон морской пехоты Военно-морских Сил Украины, базирующийся в Мариуполе. Здесь у нее уже другой профиль. «Я — офицер, командир взвода САУ «Гвоздика», — упоминала она в том же интервью УНИАН.

Валерия Бурлакова

Еще одна давняя участница националистической среды (в данном случае точнее будет сказать тусовки), только уже более ультраправого (и даже прямо говоря неонацистского) ее спектра — Лера Бурлакова — осенью 2014 года вступила в ряды добровольческой четы (аналог взвода в Украинской повстанческой армии*) «Карпатская Сечь», созданной одноименной ультраправой организацией из Ужгорода. Воевала там гранатометчиком.

«Карпатская Сечь» была немногочисленной, соответственно, регулярно вливалась в ряды более крупных подразделений, с которыми она взаимодействовала в ходе боевых действий вблизи донецкого аэропорта. В августе 2014-го она входила в состав одной из штурмовых рот ДУК ПС, с декабря 2014-го по март 2015-го действовала самостоятельно как диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ), с марта 2015-го входила в состав 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар», с мая 2015-го — была включена в качестве отдельной роты в состав 93-й отдельной механизированной бригады, но и там надолго не задержалась, перейдя в состав 46-го отдельного батальона специального назначения ВСУ «Донбасс-Украина». Украинский бизнесмен «вывел» в центр Киева необычные танки после обмана Минобороны © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тут стоит отметить, что отряды добровольцев образца 2014 — 2015 года представляли собой подчас «компании по интересам», действовавшие в условиях полной анархии. Существование по правилам армейской бюрократии им не нравилось, и в 2017-м Лера, уже являвшаяся на тот момент командиром минометного расчета, вернулась домой. «Нас перевели в 46-й штурмовой батальон «Донбасс-Украина». И хотя подразделение было крутым, мы оказались в поле под Мариуполем, где не было никакой работы. Так продолжалось месяцами, — жаловалась она 11 октября 2021 года в интервью Hromadske. — Я не понимала, что здесь делаю. От меня не было никакой пользы. Было стыдно получать зарплату, поскольку я никак не отрабатывала этих денег. Поэтому решила, что пора ехать в Киев».

Известность (да и уважение вместе с заслугами) у Бурлаковой многократно меньше, чем у Белозерской, но в ультраправой тусовке она известна, а главное — сумела попасть в 2018-м в картину «Она и война», показанную на Киевском международном фестивале документальных фильмов Docudays, так что может претендовать на статус одного из «женских лиц войны».

Маруся Зверобой

Елена Самбул, более известная как Маруся Зверобой, представляет собой иной тип добровольца нежели Белозерская или Бурлакова. К националистам вплоть до Евромайдана она не имела никакого отношения, а ее симпатии находились скорее в области советского прошлого, чем ей регулярно пеняли «свободовцы» в 2020-м во время довыборов в Верховную Раду по 87-му одномандатному округу (Ивано-Франковская область).

Действительно, не далее как в 2012 году Самбул участвовала в фестивале реконструкторов (в каком именно неизвестно, но с большой вероятностью это был прошедший 13 мая 2012 год под Киевом фестиваль «Великая Победа. Май 45-го») в форме советского солдата Великой Отечественной войны. Зверобой назвала «подонками» избирателей Прикарпатья © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В ряды «Правого сектора» она попала где-то в конце февраля 2014 года, когда после победы Евромайдана эмиссары организации поехали по городам и весям, проводя люстрацию чиновников прежнего режима. Известно и то, что во время мартовских событий в Крыму, как она рассказывала 21 ноября 2018 года в интервью «Настоящему времени»: «Ребята рядом со мной собрались ехать в Крым — защищать свою землю».

Затем Маруся создает под родным Васильковом свой знаменитый «Марусин полигон», где за последующие годы прошли подготовку тысячи добровольцев из разных соединений, а также возглавляет созданный в сентябре 2014 года 11-й запасной батальон ДУК ПС, действующий в Киевской области (но стоит добавить на фронте «медведи» бывали). К концу 2014 года она становится одной из звезд «Правого сектора». появляясь на сцене рядом с Дмитрием Ярошем.

Так продолжалось около года, пока в сентябре 2015 года на фоне идущего развала «Правого сектора» Маруся не ушла со своими людьми, по договоренности с ВСУ создав «добровольческое подразделение "Марусины медведи"» (без ясного формата части) в 79-ю отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Позже по мере «выдавливания» добровольцев функционал Маруси и ее «Марусиных медведей» сузился до подготовки личного состава в Житомире, где находился 199-й подготовительный центр Высокомобильных десантных войск (сейчас этот род войск называется Десантно-штурмовыми, соответственно, и бригада тоже — десантно-штурмовая).

А еще более Маруся прославилась, словесно оскорбляя президента Зеленского в соцсетях, с чем связан был так ничем и не закончившийся судебный процесс против нее. «Шобла взбесилась»: Зверобой, обещавшая повесить Зеленского, идет на выборы в Раду © Facebook, Олександр Кривохижев / Facebook, Олександр Кривохижев / Перейти в фотобанк

Яна Зинкевич

Еще одна известная фигура в добровольческом движении, ставшая еще более известной благодаря избранию в 2019-м в Верховную Раду по партийному списку от «Европейской солидарности», в котором она занимала 7-е место, — Яна Зинкевич.

В отличие от прочих перечисленных девушек в форме, она не воевала, а с лета 2014-го, то есть практически с первых же боев добровольцев, руководила медицинской службой сначала ДУК ПС, а затем УДА — батальоном «Госпитальеры».

5 декабря 2015 года Зинкевич попала в автокатастрофу, в результате которой получила переломы нескольких ребер, ключицы и позвоночника, так что с тех пор передвигается на инвалидной коляске.

Опять же о какой-то политической деятельности Зинкевич или вообще интересе ее к этой сфере до 2014-го неизвестно. Тем более, добровольцем она стала в 18 лет сразу, после завершения средней школы. Хотя многие националисты начинали свою деятельность в правых организациях еще подростками, но тут не тот случай.

Вместо резюме

Всё это — лишь наиболее яркие примеры женщин-военных или женщин-медиков, которые в той или иной степени связали свою судьбу с армией, националистами и добробатами не по приказу Минобороны Украины, а по собственной воле. При этом стоит отметить, что известность они приобрели не благодаря своим военным заслугам, а в результате участия в деятельности в правых организациях, как некая экзотика на фоне "мужских игр", либо в результате политической деятельности, либо откровенного хамства в адрес президента. Плюс, нельзя не отметить, все вышеперечисленные представительницы женского пола в камуфляже — симпатичные, фотогеничные, соответствующие канону внешнего облика активной украинки.

И тут тоже, как в известной поговорке — имидж определяет содержание.

* Организации запрещены Верховным судом РФ