В понедельник, 26 декабря, на Украине были опубликованы результаты нового социологического опроса. Данные показывают, что подавляющее большинство опрошенных (68,5%) считает, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении

Противоположного мнения придерживаются лишь 17% украинцев. Опрос проводил Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В ожидании войны. Почти половина граждан Украины живут фейками пропаганды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С тех пор ситуация существенно ухудшилась. И сейчас 39% заявили, что нынешнее положение уже невозможно терпеть, тогда как 44,5% признались, что им жить тяжело, но потерпеть можно. Всё относительно хорошо только у 12% опрошенных.

Более всего пессимизм в оценке положения распространен среди людей старшего возраста, что связано с экономическими проблемами — нехваткой денег на самое необходимое. Положительно оценивают ситуацию только 6% респондентов в возрасте от 60 лет. Однако и среди молодых украинцев более четверти (27%) считают, что терпеть уже дальше некуда.

Примечательно также распространение таких настроений по регионам. Хуже всего приходится жителям юга и востока Украины. Там считают свое положение невыносимым 48 и 45% соответственно. На западе страны таковых — 35,5% и 33% — в центральной Украине.

Такое распределение настроений связано в первую очередь с тем, что население юго-востока страны считает себя в определённой мере побежденным из-за навязывания чуждой языковой и культурной политики, а также из-за близости линии фронта в Донбассе. Свою лепту в пессимизм жителей этих регионов вносит и деиндустриализация, в результате которой люди теряют работу.

Среди основных проблем, которые тревожат украинцев, на первом месте стоит конфликт в Донбассе — две трети опрошенных выбрали этот вариант ответа. Почти столько же (65%) недовольны повышением тарифов на коммунальные услуги. 61% недовольны низкими зарплатами и пенсиями, а 54% — повышением цен на основные товары.

Не протестуют. Почему украинцы терпят шовинизм и русофобию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние два года материальное положение большинства (55,5%) ухудшилось, тогда как улучшилось оно лишь у 5% опрошенных, а у 36% — не изменилось.

Почти такие же результаты показал и опубликованный на прошлой неделе опрос социологической группы «Рейтинг». У 50% украинских семей материальное положение ухудшилось за 2021 год, улучшилось только у 9%, а не изменилось у 40%. Опрос также показал, что у 53% семей ухудшилась уверенность в завтрашнем дне. В целом же 70% отметили ухудшение экономической ситуации в стране, а 63% — политической.

Главными угрозами своему благополучию украинцы назвали рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Почти половина опрошенных боится всплеска коронавируса, а 46% — обострения войны в Донбассе. Главной причиной возможного экономического кризиса респонденты называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во властных структурах Украины (22%). Кроме того, 63% опрошенных поддерживают роспуск Верховной Рады и 58% Кабинета министров.

Названо число украинцев, выступающих против второго срока Зеленского © president.gov.ua

Результаты всех последних опросов говорят о том, что население Украины с каждым годом все больше нищает и основную роль в этом играет экономическая политика «Слуг народа», которые исполняют все требования МВФ по повышению тарифов, что влечет рост цен на все товары.

За последние два года украинцы в большинстве своем стали большими пессимистами. Если в 2019 году с избранием Владимира Зеленского большинство связывали улучшение экономической ситуации и прекращение войны в Донбассе, то сейчас уже никаких позитивных изменений не ждут. По данным опроса «Рейтинга», от наступающего года улучшения собственного положения ожидает лишь треть опрошенных.

Хотя 39% считают свою жизнь несносной, но улучшение обычно связывают либо с миграцией, либо вообще не намерены ничего предпринимать. У самых бедных слоев населения социологи отмечают инертность и пассивность. По данным «Рейтинга» у 46% украинцев вообще нет никаких планов на жизнь. Среди бедных людей планы не строят 64%, а среди относительно обеспеченных — всего 20%.

Рост пессимизма и политической инертности напрямую связан с утратой Украиной политической и экономической независимости. В большинстве своем украинцы сознают, что от них не зависит определение политического курса, прекращение войны, повышение зарплат или снижение тарифов. Все эти вопросы определяются извне.

Сознают украинцы и то, что можно избрать на пост президента человека, который пообещает улучшить их экономическое положение, дать возможность использовать тот язык, который людям удобнее, прекратить военные действия и сделать более доступной медицинское обслуживание. Пообещает и не сделает ничего, как украинцы уже поняли на примере Зеленского и его «Слуг народа».

Неодобрение курса страны может достичь даже уровня 90%, но сопровождаться оно может и еще большим ростом политической апатии, поскольку даже протесты перед американским посольством в Киеве не ведут к отмене непопулярных решений украинских властей.