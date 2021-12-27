Украина завершает год с рекордным показателем ВВП в истории страны, заявила министр экономики страны Юлия Свириденко. В то же время оппозиционные лидеры утверждают: несмотря на это, у Украины — самый низкий уровень ВВП из европейских государств

Об украинских успехах Свириденко заявила ещё месяц тому назад: 27 ноября.

«Наша цель [на ближайший год] обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов. Хорошая новость состоит в том, что Украина завершает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю (ориентировочно 195 миллиардов долларов)», — написала Свириденко в Facebook.

Но спустя пару недель лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые за годы независимости заняла последнее место в Европе по ВВП.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», — заявила Тимошенко, выступая в парламенте. Западная Украина в 2021 году: Губернаторская чехарда и политика вместо экономики © коллаж Украина.Ру

По её словам, искусственно созданный на Украине энергетический кризис вызвал «колоссальную инфляцию».

«Вы знаете, что цены уже непосильны не только для пенсионеров, но и для части среднего класса? Что цены на пищевые продукты зашкаливают», — заявила Тимошенко

Она добавила, что рост цен непосилен для людей, их зарплаты, пенсии и социальные выплаты не индексируются.

Несмотря на это, Украина в этом году умудрилась нарастить экспорт по ряду показателей. Но кто покупает украинские товары? И какие именно?

Главные торговые партнёры

Главным торговым партнёром Украины, как и годами ранее, стал Китай. По данным Государственного комитета статистики, с января по октябрь 2021 года Украина продала в Китай товаров на сумму свыше 6,5 млрд долларов. В украинской статистике не учитывается особенный административный район Китая Гонконг, куда Украина продала товаров на 86,2 млн долларов. При этом если с Гонконгом у Украина положительное торговое сальдо, то с Китаем отрицательное — свыше 2 млрд долларов. Что и не удивительно, учитывая индустриальную мощь Китая. Зеленский «забыл» о восстановлении украинской экономики - Землянский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вторым по объёму экспорта торговым партнёром Украины является Польша. Она импортирует украинских товаров на 4,4 млрд долларов. С Польшей у Украины положительное торговое сальдо.

А вот третьей страной по объёму импорта украинских товаров стала Турция. Она закупила украинских товаров на сумму почти в 3,2 млрд долларов. С ней у Украины положительное торговое сальдо.

На четвёртом месте находится Италия — излюбленное место отдыха украинских власть имущих (у президента Украины Владимира Зеленского в этой стране находится вилла). Италия закупила у Украины товаров на 2,84 млрд долларов. Торговое сальдо у Украины с Италией положительное.

На пятом месте находится Россия. Она закупила украинских товаров на сумму более 2,75 млрд долларов. И торговое сальдо с ней у Украины отрицательное — 1,8 млрд долларов.

На шестом месте — Германия. Она закупила у Украины товаров на 2,36 млрд долларов. При этом с этой страной у Украины отрицательное торговое сальдо — на 2,74 млрд долларов.

На седьмом месте — Нидерланды. Эта страна — не оффшор, однако юрисдикция Нидерландов позволяет открывать там фирмы, применяя привилегии соглашения об избегании двойного налогообложения. Нидерланды закупают украинских товаров на 1,79 млрд долларов. При этом у Украины с этой страной позитивное торговое сальдо.

На восьмом месте — Индия. Она закупает украинских товаров почти на 1,78 млрд долларов. У Украины положительное торговое сальдо с этой страной.

На девятом месте — Египет, который закупил у Украины товаров на 1,39 млрд долларов. Торговое сальдо у Украины с ним положительное.

На десятом месте — Венгрия. Она закупила украинских товаров на 1,31 млрд долларов. Однако торговое сальдо у Украины с Венгрией отрицательное — 15 млн долларов. «Будут проблемы»: глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Анализируя десятку, можно отметить, как изменилась структура внешней торговли Украины начиная с Майдана. Россия и Белоруссия, по понятным причинам, сдали свои позиции. Однако это не значит, что украинская продукция стала востребованной в мире. Примечательно, что с такими странами, как Китай, Германия, Россия Венгрия, отрицательное торговое сальдо.

Ещё один интересный нюанс. На одиннадцатом месте находится главный внешнеполитический союзник Украины — США. Они закупили украинских товаров на 1,29 млрд долларов. Правда, торговое сальдо с ними у Украины отрицательное — 1,33 млрд долларов.

Но чем же торгует Украина?

Очень ценные товары

Некоторые украинские оппозиционеры обвиняют руководство страны в том, что Украина превратилась в сырьевой придаток Запада. И они не так уж далеки от истины. Если верить данным Госкомстата, больше всего в первые десять месяцев 2021 года Украина торговала недрагоценными металлами и изделиями из них — на 13,17 млрд долларов. При этом 11,5 млрд долларов из этой суммы — это доходы от торговли чёрными металлами. Ещё около 1 млрд — от торговли изделиями из чёрных металлов: почти столько же, сколько Украина получает от торговли разными промышленными товарами.

Ещё одной прибыльной статьёй для Украины является торговля продуктами животного происхождения. Она принесла стране с января по октябрь 2021 года свыше 11,61 млрд долларов. При этом свыше 9 млрд долларов принесла торговля зерновыми культурами. А вот торговля продукцией мукомольно-крупяной промышленности принесла стране чуть более 117 млн долларов.

Торговля минеральными продуктами принесла Украине за десять месяцев 2021 года чуть более 7,55 млрд долларов. При этом почти 6,49 млрд из них страна получила от торговли рудами, шлаком и злой.

Следующая по прибыльности графа — торговля жирами и маслами животного или растительного происхождения. Она принесла стране свыше 5,19 млрд долларов.

А вот торговля машинами, оборудованием и механизмами, электротерхническим оборудованием принесла стране меньше, чем торговля маслом — немногим более 4,24 млрд долларов. При этом более 2,57 млрд долларов из этой суммы принесла торговля электрическими машинами, а 1,66 млрд долларов — торговля ядерными реакторами, котлами и машинами. Пирамида Зеленского. Что не так с экономпаспортами? © CC0, Pixabay

Торговля продукцией химической промышленности принесла Украине свыше 2,12 млрд долларов, из которых 799 млн долларов принесла торговля пластмассами и полимерными материалами. Ещё 729,6 млн долларов дала иорговля продуктами неорганической химии. Торговля удобрениями принесла 435 млн долларов. Это наиболее прибыльные товары «химической» группы.

Торговля древесиной и изделиями из древесины принесла стране свыше 1,68 млрд долларов. В эту группу не включается бумага и картон. Торговля ими включена в другую группу — торговля массой из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов. Торговля этой группой товаров принесла Украине всего чуть более 447 млн долларов.

Подытоживая, можно отметить преимущественно сырьевой характер торговли Украины. И хотя украинские машины и оборудование тоже находят потребителя за рубежом, в структуре экспорта они не могут конкурировать с сырьевыми позициями. И это — печальный итог трансформации экономики Украины.