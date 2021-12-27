Мы бы вообще не заметили статьи в калифорнийском издании «The Drive», равно как о самом его существовании, если бы не украинский сайт «Defence Express». Об Украине, тем более, с военной точки зрения, пишут нечасто. Статья Томаса Ньюдика «Как российские и украинские военно-воздушные силы противостоят друг другу», оказалась достаточно содержательной

Автор, на основе открытых данных, сравнивает потенциалы авиации и ПВО Украины и России.

По его мнению, украинские ВВС приобрели ценный боевой опыт во время войны в Донбассе, но «в 2014 году угроза, исходящая от зенитно-ракетных комплексов малой дальности, фактически остановила ВВС и украинскую армейскую авиацию, и с тех пор Киев неохотно размещает значительные авиационные средства в восточном регионе Донбасса».

К неспособности украинской авиации прорывать даже весьма условную ПВО ополчения в случае конфликта с Россией добавляется то, что вся территория Украины простреливается «Искандерами» и «Калибрами».

Вывод делается следующий: «если произойдёт новое и крупномасштабное российское вторжение на Украину, Киев, возможно, сможет попытаться навязать в воздухе борьбу на истощения в течение достаточно длительного периода, чтобы Москва могла переосмыслить свои действия. Но высокие шансы явно не в пользу Украины. Таким образом, другой стратегией для Украины может быть отказ Украины от воздушного суверенитета над раздираемой войной восточной частью Украины и укрепление его к западу, особенно вокруг Киева, в рамках подготовки к тому, что может быть долгим и тяжелым конфликтом».

Безусловно порадовали комментарии американских читателей, раскрывающих глубину их представлений о России и Украине:

— «обе стороны, вероятно, потеряют больше самолётов в результате аварий, чем в результате боевых действий»;

— «вы понимаете, что у российских войск очень плохая готовность из-за болезней, связанных с водкой?» (а также из-за злоупотребления медведей балалайками, да…);

— «у Украины действительно лучшие схемы окраски для авиации, и это уже однозначно» (мы и не подумали об этом решающем преимуществе). Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин

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Комментируя этот материал, автор «Defence Express» Иван Киричевский признаёт, что даже при некоторой некорректности сравнения сил, предпринятого американским автором, российская авиация превосходит украинскую примерно в 2,5 раза.

Правда, в пользу Украины, по его мнению, играют некоторые важные факторы.

Во-первых, как он считает, «россияне не имеют практики применения крупных соединений авиации. Для иллюстрации — официальное количество самолётов и вертолётов ВКС РФ в Сирии не превышало 50 единиц».

Тут, правда, стоит отметить, что российские ВКС не имеют практики боевого применения крупных соединений авиации. На учениях-то они применяются… При этом у ВВС Украины нет достаточного количества техники и лётчиков, чтобы в принципе говорить о крупных соединениях авиации.

Во-вторых, «похоже, РФ не располагает достаточными данными о противовоздушной обороне Украины».

Вывод этот делается на основе разоблачения СБУ агента, передававшего соответствующие сведения российской стороне. Но, как показало расследование гибели МН-17, российская сторона знает даже номера ракет украинских ЗРК… Впрочем, России могут быть интересны организация управления украинской ПВО и получаемые от стран НАТО технические средства. Однако вряд ли эта информация имеет принципиальное значение для оценки общей эффективности украинской ПВО.

В итоге Киричевский делает вывод: «в случае "большой войны" Кремлю не хватит самолётов бомбить Украину, и всё пространство для действий авиации РФ ограничится небом над оккупированным Донбассом».

Самолётов России хватит, но:

Во-первых, Кремль не будет бомбить всю Украину. Достаточно будет точечных ракетных ударов по военным объектам.

Во-вторых, даже над оккупированной украинскими войсками частью Донбасса российская авиация не нужна — бесполётную зону вполне можно выстроить с опорой на ЗРК, размещённые на территории России.

Ну и самое главное: как правильно отметил один из американских читателей — «нет шансов на нападение России, если Украина не начнёт наступление на Донбасс». В случае же такого наступления, Россия ограничится поддержкой армий Донбасса — без всяких бомбёжек Львова и Черновцов.