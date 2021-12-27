В конце ноября 2013 года украинское правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, мотивировав это решение необходимостью развивать экономические отношения с Россией и СНГ.
После сообщений об этом в СМИ на главную площадь Киева Майдан Незалежности (Независимости) начали сходиться протестующие — к вечеру их собралось около 2 тысяч. На акции протеста присутствовали и оппозиционные политики, такие как глава парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.
Оппозиция требовала подписать соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.
Через несколько дней число протестующих значительно увеличилось: на площадь, по данным полиции, вышла до 30 тысяч человек, некоторые протестующие стали устанавливать палатки.
Соглашение об ассоциации так и не было подписано на саммите в Вильнюсе, а 30 ноября бойцы подразделения «Беркут» разогнали акцию в центре Киева. Но эти события только усугубили протесты, поддержанные оппозицией и представителями администрации президента США.
Разгневанные радикалы участвовали в столкновениях с полицией, а 22 января появилась информация о первых жертвах. 18 февраля радикально настроенные протестующие попытались подойти к парламенту, врывались в здания, жгли покрышки, бросали в беркутовцев камни и «коктейли Молотова». По данным МВД, в результате беспорядков погибли 80 человек, 800 человек пострадали.
Через несколько дней в стране произошел госпереворот: Верховная Рада и лидеры оппозиции, несмотря на заключенное ранее соглашение об урегулировании, сменили руководство парламента и МВД, отстранили президента и назначили дату новых президентских выборов.
Опасаясь за свою жизнь, тогдашний глава государства Виктор Янукович был вынужден бежать из страны в Россию. Исполняющим обязанности президента стал спикер Рады Александр Турчинов.
Многие обстоятельства Евромайдана до сих пор остаются невыясненными, например, то, кто именно стрелял по протестующим и правоохранителям. Также доподлинно неизвестно, кто финансировал переворот и управлял им, однако, очевидно, что все происходящее очевидно поддерживалось посольствами западных стран, в частности, США.
По словам директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, сейчас в обществе существуют определенные предубеждения и страх Майдана — его последствия действительно сильно отразились на украинском обществе и качестве жизни в стране в целом.
По мнению эксперта, повторить такое страна сейчас не готова.
«Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу», — рассказал Золотарев в интервью Украина.ру.
Такого же мнения придерживается политолог, директор Фонда «Украинская политика» Констинтин Бондаренко.
«В данной ситуации следует учесть, что Майдан — это не только проявление каких-то эмоций народа, это еще и хорошо спланированная, разработанная и финансируемая, очень дорогая политическая технология. Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию», — отметил эксперт в беседе с Украиной.ру.
Несмотря на то, что на Украине постоянно возникают все новые протестные движения (например, против повышения тарифов, вакцинации или движение #saveФОП), они не приведут к серьезным потрясениям или госперевороту, считает Бондаренко.
«Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — заключил политолог.
В ноябре 2021 года, во время пресс-марафона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится очередной госпереворот, якобы финансируемый богатейшим украинцев Ринатом Ахметовым. Как утверждал глава государства, случиться все должно было 1 декабря, однако никаких фактов, подтверждающих эти слова, Зеленский не предоставил.
Госпереворота в итоге не случилось — по мнению аналитиков, такие заявления понадобились Зеленскому для давления в первую очередь на СМИ Ахметова, критикующих Офис президента и самого главу государства.