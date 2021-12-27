Восемь лет назад жизнь Украины поделилась на «до» и «после» - массовые протесты в Киеве, а также последовавшие за ними госпереворот и вооруженный конфликт изменили страну. Украина.ру выяснила у экспертов, может ли Майдан повториться

В конце ноября 2013 года украинское правительство приостановило подготовку соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, мотивировав это решение необходимостью развивать экономические отношения с Россией и СНГ.

После сообщений об этом в СМИ на главную площадь Киева Майдан Незалежности (Независимости) начали сходиться протестующие — к вечеру их собралось около 2 тысяч. На акции протеста присутствовали и оппозиционные политики, такие как глава парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, лидер партии «Удар» Виталий Кличко, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.

Оппозиция требовала подписать соглашения на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.

Майдан не поддержат. Что еще социологи узнали о молодежи Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Соглашение об ассоциации так и не было подписано на саммите в Вильнюсе, а 30 ноября бойцы подразделения «Беркут» разогнали акцию в центре Киева. Но эти события только усугубили протесты, поддержанные оппозицией и представителями администрации президента США.

Разгневанные радикалы участвовали в столкновениях с полицией, а 22 января появилась информация о первых жертвах. 18 февраля радикально настроенные протестующие попытались подойти к парламенту, врывались в здания, жгли покрышки, бросали в беркутовцев камни и «коктейли Молотова». По данным МВД, в результате беспорядков погибли 80 человек, 800 человек пострадали.

Через несколько дней в стране произошел госпереворот: Верховная Рада и лидеры оппозиции, несмотря на заключенное ранее соглашение об урегулировании, сменили руководство парламента и МВД, отстранили президента и назначили дату новых президентских выборов.

Опасаясь за свою жизнь, тогдашний глава государства Виктор Янукович был вынужден бежать из страны в Россию. Исполняющим обязанности президента стал спикер Рады Александр Турчинов.

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По словам директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, сейчас в обществе существуют определенные предубеждения и страх Майдана — его последствия действительно сильно отразились на украинском обществе и качестве жизни в стране в целом.

По мнению эксперта, повторить такое страна сейчас не готова.

«Не будем забывать очень простую истину: Майдан, который не акцептирован посольством США, он по определению является контрафактным и обречен на неудачу», — рассказал Золотарев в интервью Украина.ру.

Такого же мнения придерживается политолог, директор Фонда «Украинская политика» Констинтин Бондаренко.

«В данной ситуации следует учесть, что Майдан — это не только проявление каких-то эмоций народа, это еще и хорошо спланированная, разработанная и финансируемая, очень дорогая политическая технология. Сегодня я не вижу тех интересантов, которые готовы вкладывать деньги в подобного рода технологию», — отметил эксперт в беседе с Украиной.ру.

Не решился. Зеленский упустил шанс посадить вождей Майдана и Порошенко © пресс-служба президента Украины

«Конечно, теоретически, если у кого-то есть лишние миллиарды долларов, то и обычный протест можно превратить в Майдан», — заключил политолог.

В ноябре 2021 года, во время пресс-марафона, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится очередной госпереворот, якобы финансируемый богатейшим украинцев Ринатом Ахметовым. Как утверждал глава государства, случиться все должно было 1 декабря, однако никаких фактов, подтверждающих эти слова, Зеленский не предоставил.

Госпереворота в итоге не случилось — по мнению аналитиков, такие заявления понадобились Зеленскому для давления в первую очередь на СМИ Ахметова, критикующих Офис президента и самого главу государства.