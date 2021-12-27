Котам раздолье. Как живёт посёлок с бывшей дачей Януковича в Крыму

Поселок Олива на Южном берегу Крыма долгое время был резиденцией украинских президентов. Сейчас в нем под Новый год ждут гостей из Москвы. И приедут или нет определят по тишине. Если приедут, будет тихо

«На даче Януковича»: Гордон ошарашил новым снимком © Дмитрий Гордон/Instagram Виктора Януковича, сбежавшего из Киева в Ростов.

Госдачи №№ 6, 8, 9 и 10 — вот, чем знаменит посёлок Олива. К слову, он давно привлекал внимание сильных мира сего. Когда-то здесь останавливались Феликс Дзержинский и Иосиф Сталин. В 1980-х тут часто бывал Юрий Андропов, с которым был хорошо знаком писатель Юлиан Семенов, купивший дом неподалёку. Теперь, как говорят местные, на госдачах 6 и 8 отдыхает Владимир Путин, а на 9 и 10 — бывший премьер Дмитрий Медведев.

— Я люблю Путина! И люблю Россию! Поэтому меня все устраивает! — бодро резюмирует Светлана Ивановна, жительница посёлка Олива.

Она считает, что жизнь здесь изменилась к лучшему. И может это аргументировать. По её словам, при украинских президентах заборов хоть и было меньше, но и безопасность была хуже. Теперь можно оставлять открытыми двери в домах — совсем не страшно. В посёлке и вокруг него столько камер наблюдения, что любого воришку или непрошенного гостя тут же задержат.

Украинская альтернатива Крыму. Что ожидает отдыхающих в Кирилловке © commons.wikimedia.org, V&A Dudush

— Ну вот с морем хуже стало, мы раньше ходили к «Таврии» (бывший санаторий, которым владел украинский олигарх Игорь Коломойский. — Ред.), а теперь только ехать в Форос или в Парковое, — сетует женщина. — Смельчаков перебраться через заборы у нас нет. Никто не хочет оказаться в полиции или у ФСО на беседе.

В нижней части посёлка людей и посетителей госдач объединяет одно: у них нет газа. И, видимо, проводить его не планируют. Зато в Оливе появились хорошие дороги, несколько площадок для отдыха, дома привели в порядок.

— Ой, ну что вы, у нас вот подъезды покрасили, фасады сделали, — говорит другая жительница Оливы, не захотевшая представляться. — Тут-то порядок, это само собой. Но вот пляжа нет, автобуса для школьников нет в посёлке. Это же не дело. Да и ощущение, что сотрудники ФСО за каждым кустом сидят.

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Кто и когда приезжает на дачи, здесь не знают. Жители Оливы рассказывают, что весной точно появляются гости, редко ведутся строительные работы. Их хорошо слышно в посёлке, но и к этому шуму многие привыкли.

— Летом и под Новый год обычно тихо, осенью тоже видать на дачи приезжают гости, — добавляет Наталья. — А весной примерно 2-3 месяца шум стоит, это работают там над разными объектами. Какими? Да кто их знает. Даже зимой, когда листвы нет почти, всё равно не видно.

И если жители Оливы говорят, что после 2014 года случились перемены, для кого-то в лучшую сторону, для кого-то не очень, то котов этого посёлка на Южном берегу Крыма точно ничего не тревожит. Заборы они игнорируют — главное, чтобы местные жители кормили. Иногда перепадает еда с госдач — бывает, выбрасывают отходы, коты едят. Им всё нравится. А кто тут живет на самом деле, а не послухам, их не волнует. Может, и людям так было бы проще?