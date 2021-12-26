Украинские патриоты давно ведут борьбу против «русского» мата, который якобы навязали добропорядочным украинцам пришлые восточные оккупанты. Согласно этим представлениям, изначально в соловьином украинском языке вообще не было никаких нецензурных слов, и вся обсценная лексика попала туда из языка Пушкина и Толстого

Больше того, украинские комментаторы нередко приписывают «русской» брани монгольские или татарские корни. Они свято убеждены, что матерные слова не имеют ничего общего с европейским культурным наследием и оказались в «московском» языке в результате многовекового ордынского ига. А депутат Ольга Богомолец вообще подготовила по этому поводу специальный закон о «дематюкации» Украины. «Дематюкация» Украины. Как «Холостяк» переводит русский мат на украинский © politnavigator.net

Конечно, это типичный расистский миф. Все неприличные слова из «русского» мата на самом деле относятся к самым глубоким пластам индоевропейской лексики. Ведь они описывают отправление естественных надобностей, касаются вопросов рождения человека и самых близких личностных отношений — вроде родственных связей и сватовства. Эти выражения встречаются во всех славянских языках, а их соответствия имеются в большинстве языков Европы, за исключением баскского, финского, эстонского и венгерского.

Пресловутый «русский» мат на самом деле является в той же степени украинским. Так что патриотам пора начинать за него борьбу, чтобы не уступать агрессору наши древние ругательства, которые бытовали во времена Киевской Руси и гораздо раньше.

«Ни один лингвист не считает мат татарским заимствованием. Такая легенда существует, но это не больше чем легенда, распространённая в застольных разговорах: всем филологам, интересовавшимся этим вопросом, прекрасно известно, что все русские обсценные слова имеют древние индоевропейские корни и являются исконными», — говорил об этом в своих лекциях ведущий исследователь древневосточнославянского языка академик Андрей Зализняк. Эволюция волов. Будущий министр еды запретит советские блюда © РИА Новости, Ю. Левянт / Перейти в фотобанк

Оспорить правоту этих слов невозможно, тем более что «русские» матюки хорошо известны из берестяных грамот и граффити средневековой эпохи. Среди прочего они встречаются в знаменитом «Письме запорожцев турецкому султану», которое вдохновило на картину художника Илью Репина, всегда гордившегося своими украинскими предками.

Впрочем, этот пародийный памфлет, созданный в XVII веке, изначально написали на польском или немецком от имени неких чигиринских казаков. А затем он распространялся в различных переводных версиях, обрастая все большим количеством бранных слов, как это можно видеть на примере классического варианта письма, опубликованного историком Костомаровым:

«Ти шайтанъ турецкий, проклятого чорта братъ и товарищъ и самого люциперя секретаръ! який ти въ чорта лицарь, чорть с..е, а ти и твое військо поживае. Не будешъ ти годенъ синівъ християньскіхъ підъ собою мати; твого війська ми не боімося, землею и водою будемъ биться ми зъ тобою. Вавилонский ти кухарь, македонський колесникъ, іерусалимський броварникъ, александрийський козолупъ, великого й малого Египта свинарь, армянська свиня, татарьский сагайдакъ, камінецький катъ, подольський злодіюка, самого гаспида внукъ и всего світа и підсвіта блазень, а нашого бога дурень, свиняча морда, кобиляча с..ка, різницька собака, некрещений лобъ… бы твою чортъ паривъ! Оттакъ тобі козаки відказали, плюгавче, не вгоденъ еси матери вірнихъ християнъ. Числа не знаемъ, бо календаря не маемъ, місяць у небі, а годъ у книжиці, а день такий у насъ якъ у васъ, поцілуй за се въ г…о насъ!»

Существует ли какая-то особая бранная лексика, свойственная только украинскому языку? Да, но эти слова появились гораздо позже, в результате естественного процесса словообразования и контактов с иностранными языками. Чахлык против Кощея: автор рассказала, как украинский язык обошелся со сказками © politeka.net

Эти украинские ругательства отчасти сохранились благодаря классической литературе, они встречаются у Ивана Котляревского, Павла Руданского, Ивана Франко, Пантелеймона Кулиша и самого Тараса Шевченко. Однако большинство таких словечек постепенно превращаются в диалектизмы и архаизмы, которые подчас могут показаться смешными, хотя они звучат задорно и колоритно. Что можно продемонстрировать на примере краткого словаря настоящего украинского мата.

Бевзь, бевзень, бовдур — эти слова можно перевести на русский как «олух» и «недотепа», чему также соответствуют выражения «йолоп» и «телепень».

Блазень — украинская версия слова «дурак», которая также указывает на комедианта или шута. А потому довольно часто употребляется в отношении украинского президента.

Вайло, одоробло, незграба или тюхтий — так называли неуклюжего, бестолкового и безвольного человека, который является предметом общих насмешек.

Вышкребок — изначально слово указывало на младшего ребенка в семье, но его используют в качестве оскорбления, указывая на неполноценность своего оппонента. Иногда — в качестве синонима слова «покидьок», означающего на русском подонка и негодяя.

Виддухопелити или видгамселити — все это переводится лаконичным глаголом «избить». Причем в него вкладываются эмоциональные коннотации.

Дупа, гепа, мандрика — полонизмы, которые употреблялись для обозначения ягодиц и чаще всего встречаются на Западной Украине.

Курва — еще одно характерное заимствование из польского. Как правило, оно используется в качестве общего эмоционального ругательства или означает женщину свободного нрава наряду со словами «лярва», «шлёндра», «хвойда» и «хлёрка». Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

Навиженый или пришелепкуватий — эти слова указывают на человека с психическими расстройствами. А вот ругательство «пранцюватий» переводится на русский как «сифилитик», поскольку слова «пранци» и «пранки» означали в украинском не розыгрыш, а кожные болячки, характерные для этой болезни.

Ну а западноукраинский диалектизм «шляк» переводится как «удар» или «инсульт», которого нередко желали своим врагам. Из чего ясно, что создатели украинской брани не страдали излишней политкорректностью.

Впрочем, разговоры о специфической украинской брани весьма условны. Большинство украинцев используют вместо этих экзотических выражений простой русско-украинский мат, который, несомненно, переживет века — в надписях на заборах, в сетевых спорах и в песнях шоуменов вроде Сергея Шнурова.

А это обстоятельство будет указывать на глубокое родство между всеми людьми на свете, включая украинцев и россиян.