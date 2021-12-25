Почему в Одессе ручные весы называют кантером, а в Харькове про вешалку для одежды скажут «тремпель»?

Широко известны городские легенды Одессы и Харькова о происхождении этих слов. Но как все было на самом деле?

Считается, что классическая одесская хозяйка отправляется на рынок, вооружившись кантером — для защиты не от грабителей, а от мошенников.

Это ручные пружинные весы, также известные как безмен. Существует широко распространенная легенда, которая гласит, что такие весы здесь же, в Одессе, и производились на заводе Якова Кантера на Малой Арнаутской — отсюда, дескать, и слово.

Тайны украинского языка: цацки, цяцянки и цацки-пецки © CC0, Pixabay/nightowl

Дело в том, что и раньше весы на юге России называли «кантер» или «кантар». Еще в источниках XVI-XVII века наряду с безменом как орудие взвешивания упоминался конта́рь или канта́рь — весы с неподвижной точкой опоры и одной подвижной гирей. Это слово пришло в русский и затем украинский язык благодаря торговым связям.

Кантар — это мера веса, ранее использовавшаяся в различных странах Ближнего Востока и Средиземноморья. В разных странах кантар весил по-разному. Например, на Руси эта мера веса была заимствована из Византии. Контарь составлял два с половиной, а позднее три пуда (около 50 кг). В Турции в 1874 году вывели метрический кантар, равный 100 килограммам.

Слово, по мнению этимологов, было заимствовано из турецкого, где kantar — «вес, безмен» — через арабский восходит к греческому «кентенарион» (κεντηνάριον) и латинскому «центенарий» (centēnārius), от латинского centum «сто». Родственно ему и современное слово «центнер».

А фамилия Якова Кантера просто по совпадению похожа на слово «кантар». «Кантор» — главный певец в еврейской синагоге, вероятно, от этого слова произошла и фамилия одесского изготовителя весов и гирь.

Похожая, но немного иная история с тремпелем. Это слово со значением «вешалка», «плечики для одежды» считается лингвистической визитной карточкой Харькова. Кроме того, так плечики называют на Слобожанщине — в районах Харьковской, Сумской, Луганской и Донецкой областей, а также в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Тайны украинского языка: почему гарбуз – это вовсе не арбуз © СС0, Pixabay Альфреда или Зигмунда Тремпеля. Но не существует достоверных доказательств существования фабрики, у владельца которой была такая фамилия. В сети есть фотографии деревянной вешалки с клеймом Тремпеля, но, скорее всего, это современная подделка, созданная в подкрепление городской легенды.

При этом первым изобрел самую простую, проволочную вешалку для одежды американец Альберт Паркхаус. Но ведь плечики не называют и «паркхаус» — откуда же взялся тремпель?

По другой версии, слово «тремпель» происходит от trempel. Это строительный термин в немецком языке. Он означает высоту стены под скосом крыши на чердаке, а также подпорки для укрепления стен штрека в горнопроходческом деле. При чем же тут вешалка?

Дело в том, что тремпелем вначале могли называть не обычные плечики в виде дуги из проволоки или дерева, а более удобные плечики с нижней перекладиной, на которую можно повесить брюки.

Кто именно придумал такую конструкцию — неизвестно, но можно предположить, что автора новинки натолкнул на эту идею чертеж тремпеля из книжки по строительному или архитектурному делу. Так он придумал и новое приспособление, которое быстро стало популярным, и дал ему название. А позже тремпель закрепился в региональных говорах как название плечиков любой формы. Однако и такой вариант — лишь одна из возможных версий.