В 1959 году в СССР развернула работу беспрецедентная кинематографическая экспедиция. Киностудия имени Горького совместно с компаниями «Просинекс» и «Трайдент», представлявшими Францию и Италию, трудились над фильмом «Леон Гаррос ищет друга». В европейском прокате кинокартина называлась «Двадцать тысяч лье по земле»

В принципе, выйди такой фильм сегодня, западноевропейских мастеров кино непременно заклеймили бы как «агентов Кремля». Если не хуже! А тогда ничего, как-то публика, в том числе и закордонная, не говоря о нашей, восприняла ленту позитивно и с живым интересом. Хотя по сути это была своеобразная ода Стране Советов, не только победившей в самой страшной из войн в истории человечества, но и в короткий срок восстановившейся, пышно цветущей и бурно развивающейся. Пожалуй, это даже в каком-то смысле была пропаганда, но сделанная мастерски, ярко и с улыбкой. К тому же она была правдива, насколько это позволяли законы киноискусства. Маленькая эротика времен большой безнадеги © kino-teatr.ru

В проекте участвовали солидные специалисты из разных стран. Скажем, режиссировал фильм француз Марсель Палиеро, а в группу сценаристов входил такой корифей, как Сергей Михалков. Над саундтреком к фильму хлопотали испанец Хосе Падилья и советский композитор Никита Богословский.

Актерский состав тоже впечатлял. В ролях были заняты нечеловечески в те времена популярный Юрий Белов и юная красавица Татьяна Самойлова. За кадром перекатывался грецкими орехами неподражаемый тембр Зиновия Гердта. В числе французских исполнителей выделялся Жан Рошфор.

Последний сыграл младшего товарища главного героя, причем довольно озабоченного, волочащегося за каждой советской девушкой с совершенно конкретными идеями, которым не суждено было воплотиться в жизнь. Потом актер прославился ролями во многих культовых фильмах, среди них «Граф Монте-Кристо», многочисленные картины о похождениях Анжелики, приключения высокого блондина в черном ботинке. Совсем недавно мэтр Рошфор оставил этот бренный мир, в почтенном, надо сказать, возрасте.

Главную же роль Леона Гаросса, журналиста и ветерана французского Сопротивления, взял на себя Леон Зитрон. Знаменитый в свое время человек. Он родился в Петрограде, с родителями выехал во Францию, где вырос, выучился и состоялся как большой профессионал и бескомпромиссный общественный деятель. В миру он был разноплановым журналистом международного класса, чему способствовало знание пяти языков. Сражался во Второй мировой войне, был награжден. Являлся убежденным сторонником коммунистической идеи. В кино снимался достаточно регулярно.

В картине «Леон Гаррос ищет друга» товарищу Зитрону не пришлось кривить душой, СССР он искренне любил. Кроме того, в значительной степени ему пришлось играть самого себя, что не так уж сложно.

Будем жить: Маэстро наносит ответный удар © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк Бориса Ваганова (актер Евгений Буренков), с которым они буквально побратались в немецком плену. А раз путь по СССР предстоял долгий, искать ведь приходилось, считай, вслепую, без нынешних-то гаджетов, Леон Гаррос и пара его попутчиков совместили познавательное путешествие с журналистской работой.

Стоит ли говорить, что в Москве, где начинается повествование, Ваганова не обнаружили. Он вообще оказался исключительно непоседливым гражданином. Довелось французам во главе с Гарросом на машинах отправиться в Сталинград, затем в Донбасс, заскочить в Среднюю Азию и, судя по мелькнувшим в кадре оленям и снегам, каким-то чудом дать крюк на Крайний Север. Финишировала поисковая экспедиция в Братске. Там боевой товарищ французского журналиста счастливо вкалывал бетонщиком на возведении соответствующей ГЭС. Ясное дело, произошла радостная встреча с объятиями и застольем.

Пока мы далеко не удалились от московской части поиска, непременно надо заметить, что в фильм вошли подлинные исторические кадры футбольного матча. Зрителям показали фрагменты встречи сборной СССР и французского клуба «Реймс», состоявшаяся 26 июня 1959 года. Впрочем, съемочная группа скромно обозначила главную команду страны «сборной московских клубов». Наши выиграли 4:1. А Леон Гаррос обзавелся мопедом, который перепал ему как победителю лотереи. Такое уж ему счастливое место на трибуне выпало по билету.

Куда француз потом дел приз, неясно. Путешествуя на легковушках, спрятать мопед в багаж сложно. Но это же, сами понимаете, кино. В нем всегда есть место художественным условностям.

В московской части фильма имеется и еще один любопытный эпизод. Французская делегация прибыла в советскую столицу в замечательную солнечную погоду. Но, заселившись в гостиницу «Украина», Гаррос сразу же закрылся в ванной комнате и под шум душа стал записывать радиорепортаж. Мол, в Москве ливень. Что это? Не исключено, что некая ирония по поводу специфики журналистской деятельности. Просто она стала не вполне понятна широкой публике, утратила за последние 60 лет актуальность, так сказать.

Колеся по СССР, французы, естественно, насмотрелись всяких красот и чудес. Но самым сочным куском пути необычной экспедиции стал Донбасс.

«Если говорить о славянском обаянии, то юная брюнетка, промелькнувшая в лифте ждановской гостиницы… Какая стремительность, сколько страсти! Сразу видно неукротимую натуру. Такая может послать к черту, а то и ринуться в пучину очертя голову. Что она делала в Жданове? Тайна, повисшая в воздухе…» — это размышления героя фильма, вспоминающего мимолетную встречу с красоткой в Жданове (теперь этот промышленный приазовский город называется Мариуполь).

Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добились © РИА Новости, Свердлов / Перейти в фотобанк

Переводчик зарубежных гостей (Юрий Белов) оказался большим хитрецом. Он бессовестно манипулирует своими подопечными, правда, в благородных целях. Его брат, полярный летчик (Валентин Зубков), вторично не явился в ЗАГС. Злого умысла в том не было, напротив, одно только ревностное служение профессии. Тому пришлось оперативно улететь.

Сейчас все решилось бы элементарно — достал из кармана мобилу и объяснился. Поняла бы такой ход невеста — уже другой вопрос. Но тогда не было мобильной связи — и даже призрачного шанса на понимание!

Избранница летчика (а ее сыграла несравненная Татьяна Самойлова) психанула и уехала из Москвы куда глаза глядят. В смысле на гастроли, потому как работала она певицей. Вот и забросило девушку в Жданов. Переводчик же, брат летчика, увидел афишу и заманил иностранных работодателей на юг Донбасса. За их же счет.

«Я составил точное расписание, — гнул свою линию ушлый, пусть и советский, человек, — проехать через Донецкий бассейн, увидеть вблизи гигантские домны и мартены, сталелитейные заводы, громады которых заполняют горизонт. Прикоснуться к горячему сердцу страны. Восхищаться отвагой строителей. Чудеса металлургической техники! Это и есть Россия!»

Праздник главного полотенца Украины: Егоза в кепке, сталинские хоромы и романтика на крыше вагона © commons.wikimedia.org, Андрей Бутко

Благодарной публике показали горячие цеха передового металлургического комбината «Азовсталь». Там простодушные ждановцы приняли путешественников за французских инженеров, благодаря чему те смогли заселиться в местную гостиницу «Спартак», где мест, как водится, не было. Отметим, что этот объект реален, существует и поныне. И даже не декоммунизирован. Хотя самопровозглашенный вожак античных рабов и гладиаторов Спартак пропагандировался советской властью больше, что кто-либо иной.

В этом непритязательном отеле Леон Гаррос и узрел в лифте певицу-невесту, которая вызвала у него томную романтическую задумчивость. Один из его молодых попутчиков попытался волочиться за цирковой укротительницей. Коварно проник к ней в номер, а там — медведь. Так переводчик честно предупреждал: едем-де в Донбасс, смотреть подлинную Россию! С реками металла, красавицами, медведем, «Спартаком». Всё законно, обижаться не на кого. Собственно, никто и не обижался, все остались исключительно довольны.