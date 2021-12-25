Благодаря Одессе-маме Украина весь XIX век держала пальму первенства в рейтинге мирового жульничества. Даже в наши дни отголоски былой славы еще слышны на городских стогнах Украины

Жулики против коррупции

Коррупция столь страшный бич любого государства и такой неистребимый, что, даже не заглядывая в учебники истории, можно сказать уверенно: на Украине с коррупцией боролись всегда, но не всегда удачно. Боролись и сами жители и начальство, — но опять-таки не всегда удачно. Между тем в истории Украины документально известен один подлинный случай полного, хоть и временного искоренения коррупции. Дело было в 80-е годы позапрошлого века в Одессе, как раз во времена правления легендарного градоначальника Павла Зеленого.

Два местных гражданина, некто Фукс и Гладштейн, в течение нескольких дней подряд приходили ко входу в канцелярию градоначальника к моменту открытия учреждения. Одетые в скромные, но чистенькие костюмчики, они выглядели точно так, как должны были выглядеть канцелярские служащие средней руки: тот же подобострастный взгляд, та же гордая бедности, то же упорство в исполнении служебного долга.

Одесское наследство: поляки набросились, нацисты добавили, шведы покуражились, бразильцы добили © РИА Новости, Свердлов / Перейти в фотобанк

Господа посетители уважительно кивали и сдавали багаж. Версия Фукса и Гладштейна оказалась такой убедительной, что в нее поверил сам градоначальник Павел Алексеевич, а уж на что был тертый калач! Но и ему идея с пресечением взяток так понравилась, что он, подавая пример подчиненным, самолично сдал вещички добродетельной парочке. Естественно ни он, ни многочисленные посетители канцелярии вещей своих больше не видели. Зато в те несколько дней, пока Фукс и Гладштейн стояли на пути взяточничества, Одесса была антикоррупционной столицей мира.

Почем опиум для народа?

Дело снова было в Одессе, крестной матери всего российского жульничества. В марте 1874 года жители приморской жемчужины были взбудоражены сообщением — французский аэронавт капитан Бюннель грозился взлететь на воздушном шаре прямо с улицы Херсонской. В то время еще никто никуда не летал и до изобретения самолета оставались десятилетия. Поэтому одесситы были польщены и экзальтированны одновременно: одна из первых в истории попытка оторваться от земли должна была случиться в их собственном городе. Ждать чуда, впрочем, пришлось довольно долго. Полет почему-то все время откладывался.

Целых десять дней Одесса была в ажитации. А между тем капитан Бюннель вел серьезные переговоры с одесскими уголовниками, которые никак не могли определить сумму комиссионных, положенных мнимому капитану. Расчет афериста был прост: он медленно и величественно поднимается в воздух и вся Одесса завороженно следит за своим героем. А пока одесситы стоят, разинув рты, местные воры спокойно выходят на охоту.

Через десять дней Бюннель, выторговав себе солидную сумму, наконец взлетел и у одесский жуликов начался праздник. За время полета было ограблено семь ювелирных магазинов, произошло множество квартирных краж, а уж число кошельков, которые перекочевали в карманы воров, и вовсе было запредельным. Этот опыт так понравился одесским жуликам, что они повторили его 7 августа 1887 года во время солнечного затмения. В этот раз герой-аэронавт обошелся им гораздо дешевле: основную работу делало Солнце, которое денег не просило.

Проклятие царя Сайтафарна

Нафталий Френкель: авантюрист, миллионер, подельник Мишки Япончика и создатель ГУЛАГА © пресс-служба государственного музея истории ГУЛАГа / пресс-служба государственного музея истории ГУЛАГа / Перейти в фотобанк Шепселя и Лейбу Гохманов Одесса знала как продавцов колониальных товаров и антиквариата. Бизнес относительно честный, поэтому и весьма скромный в части прибыли. По настоящему развернулись братья не в Одессе, а в Очакове, что находится неподалеку от греческой Ольвии. Там они открыли лавку по продаже греческих древностей. Сначала работали честно, скупая подлинные находки у местных крестьян, копавших Ольвию в поисках сокровищ. Но и этот бизнес не оправдывал себя.

Тогда братья Гохманы задумались о преходящести земной славы и решили, что нет большого греха, если в руки коллекционеров будут поступать не настоящие древности, а подделки. Людям-то приятно! Начали с подделки древних каменных плит. Наняли знатоков греческого языка и на старых плитах, найденных в Ольвии начали набивать тексты собственноручного сочинения. Погорели на грамматике: их греческий эксперт напутал с падежами. Плиточный бизнес пришлось свернуть. Но Гохманы уже вошли во вкус и быстро переориентировали производство подделок на золотые вещи.

Нанятые ювелиры выполняли заказы по рисункам братьев и понятия не имели, что делают сокровища древних греков. Дело быстро пошло в рост. Сначала сбыли партию «товара» в Одесский археологический музей, потом был Краков, Франкфурт-на-Майне и даже немного Парижа.

Но все это были мелочи. Гохманы решили, что пора уже брать быка за рога и облапошить не что-нибудь, а сам Лувр. Одной из подлинных находок, сделанных в Ольвии была каменная стелла с надписью о том, что жители города благодарят некоего Протогена за его доброту. Он трижды от имени города откупался от скифского царя Сайтафарна, выделяя 400, 300 и 900 золотых монет на дары, которые тот требовал. Гохманы додумали древнюю историю и быстро сварганили якобы отколовшийся кусок стеллы, где было рассказано о подаренной Сартофену золотой короне.

Пока резчик выбивал надпись, ювелир делала саму корону. Надо сказать, что получилась она роскошной. После этого осталось только поехать во Францию и предложить стеллу и корону Лувру. Поехали туда не сами Гохманы, а посредник. И фокус удался! Лувр действительно приобрел ценнейший экспонат за 200 тысяч франков, что по тем временам были несусветные деньги.

Такой суммы в самом Лувре не нашлось и пришлось обращаться к меценатам. Те оплатили покупку, но спустся пару месяцев французский парламент вернул им деньги и поблагодарил за покупку национального достояния. Раскрывали обман долго. Сама покупка была совершена в 1896 году, а окончательное разоблачение короны — только в 1903. Лувру, впрочем, это пошло только на пользу. Все время пока длился скандал, он принимал рекордное число посетителей. Кстати, братьям Гохманам удалось-таки отвертеться от наказания. После революции они эмигрировали в Берлин и там успешно продолжали торговлю древностями.

Дорогие дороги войны

Как оскароносный уроженец Кременчуга запустил в СССР голую женщину, затмившую золото Америки © «Золото Маккенны» Николай Павленко родился под Киевом примерно в 1908 году. Примерно, потому что он столько раз менял паспорта и даты рождения, что и сам вряд ли помнил точно, когда появился на свет. Он закончил два курса инженерно-строительного института и этого образования ему вполне хватило для организации своей гениальной аферы.

Все началось в октябре 1941 года, когда воентехник 1-го ранга Павленко вдруг исчез со всех радаров и затерялся в Калинине (нынешней Твери). Подделав целый пакет документов, в 1942 году Павленко из ничего создал "Участок военно-строительных работ Калининского фронта" ("УВСР-5"), коему участку было суждено большое будущее. Фиктивная военная часть двигалась за наступающими советскими войсками вплоть до Берлина. Половина рядовых строителей участка и не подозревали, что работают на жулика. За время войны Павленко роздал своим подчиненным 230 наград и себя не обидел: он «получил» два ордена Отечественной войны I и II степени, орден Боевого Красного Знамени, орден Красной Звезды и несколько медалей. Конец войны открыл перед Павленко новые горизонты. В начале 1948 года с помощью печатей, вырезанных из резиновой подметки, было создано "УВС-1" (Управление военного строительства) со множеством филиалов в западных регионах страны.

Вплоть до 1952 года управление Павленко процветало, пока не погорело на жалобе одного прораба, которому случайно не доплатили премиальные. Подавая свою жалобу в органы, сам прораб понятия не имел, что несколько лет трудился в фиктивной организации. В 1952 году началось следствие, закончившееся для Павленко высшей мерой наказания.

Александр Лядов — один из следователей, занимавшихся делом Павленко, рассказывал: «Дело это было сверхсекретное… В ходе следствия пришлось выехать в Ровенскую область. В городе Здолбунове "воинская часть" Павленко строила подъездные пути к восстанавливаемому цементному и кирпичному заводам. Должен сказать, строил он отлично. Приглашал специалистов со стороны, по договорам. Платил наличными в три-четыре раза больше, чем на госпредприятии. Проверять работу приезжал сам. Если найдет недостатки, не уедет, пока их не исправят.

После откатки сданного пути выставлял рабочим бесплатно несколько бочек пива и закуску, а машинисту паровоза и его помощнику лично вручал премию, здесь же, принародно. Тогда многие рабочие получали 300-500 рублей в месяц. А Павленко мог отдать сотню на газету. Но я об этом никому не рассказывал, все равно не поверили бы.

Или вот такой эпизод. На допросе одного начальника главка задаю вопрос: вы знали, что Павленко делает дорогие подарки должностным лицам и их женам? Неужели это не вызывало у вас подозрений? Тот в сердцах отвечает: "Ну как мне могло прийти в голову, что Павленко жулик, если во время праздничного парада он стоит на трибуне рядом с областным руководством, которое его хвалит за работу, ставит в пример хозяйственникам…"».

На суде Павленко выступил с речью, где предлагал стране Советов свои услуги в качестве гениального организатора строительных работ. Суд не внял и Павленко казнили. Между вымыслом и реальностью. Как Осип Шор стал главным жуликом русской литературы, но так и остался загадкой © geo-storm.ru

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Любой жулик знает, что в корыстных целях лучше всего использовать пороки современников. Жадность — это то, что надо. Она, как и глупость, не знает не временных, ни географических границ, она есть всегда и везде. Вечна и склонность человечества к аферам. Современная Украина по прежнему держит первые места в конкурсе мирового жульничества.

Совсем недавно в Киеве была разоблачена группа аферистов, придумавших простой и эффективный метод отъема денег у населения. Действовали жулики просто: звонили клиентам и объясняли, что купленные им в аптеках лекарства входят в бракованную партию, поэтому им полагается крупная компенсация от фармацевтической компании. Вот только чтобы получить эту компенсацию от западных производителей, надо оплатить некоторые налоги и накладные расходы. Публика велась на разводку в таких количествах, что аферисты зарабатывали в день в среднем 250 тысяч гривен, то есть 600 тысяч рублей.

Погорели находчивые украинцы из-за бдительной старушки из Тернопольской области. Она тоже повелась на жульническую схему и перевела на счета обманщиков примерно 30 тысяч гривен. Так как желаемая компенсация все не приходила, старушка обратилась в полицию. Все могло бы закончиться ничем, но дотошная пенсионерка тщательно зафиксировала все номера телефонов, с которых ей звонили и номера счетов, на которые переводила деньги. Так правоохранители вышли на злоумышленников.

Когда следователи разобрались в преступной схеме и вышли на штаб-квартиру организации, находящуюся в Киеве, оказалось, что работали жулики с огоньком и творчески подходили к делу. Мастера по обзвону будущих жертв проходили специальное обучение и психологическую подготовку. Приглашенные специалисты даже ставили жуликам голоса. Это означало, что сценарий аферы полностью повторял сюжет народной сказки про волка и семерых козлят.