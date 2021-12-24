«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной», — заявил Качиньский. Политик добавил, что причиной такого решения выступает миграционный кризис на границе его страны с Белоруссией. «Напряжение может продолжаться годами», уточнил он.
Тем самым польский вице-премьер дал понять, что в Варшаве опасаются изменений маршрута нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС. У них не вышло попасть в Польшу через Белоруссию, почему бы не попытать счастье через Украину?
Путь в ЕС лежит через Украину?
Последние полгода на белорусской-польской границе тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки требовали от польских силовиков пропустить их в Евросоюз или создать гуманитарный коридор для въезда в Германию. Время от времени мигранты незаконно проникали в Польшу и даже пытались брать границу штурмом. Сегодня большинство потенциальных беженцев уже вернулось домой, однако спокойной ситуацию у рубежей двух республик все равно назвать нельзя — там все еще остаются люди.
В Варшаве, Берлине и Брюсселе в данной ситуации видят политическую подоплеку — обвиняют белорусские власти в искусственном создании кризиса. Там ссылаются на то, что официальный Минск из-за напряжения в отношениях с Западом открыто отказался сдерживать мигрантов и беженцев, которые следуют в ЕС через белорусскую территорию. Поэтому прием беженцев будет для Европы означать, что «расчет организаторов миграционного кризиса сработал».
Бегущие в ЕС мигранты вполне могут изменить маршруты и попытаться пройти через «Нэзалэжную». С учетом политических мотивов отказа Варшавы и Брюсселя пропускать мигрантов с территории Белоруссии, их шансы на приём могут существенно возрасти. Киев, в отличие от Минска, не обвинят в «искусственном создании миграционного кризиса».
Пресса регулярно беседует с нелегалами на границе, и они нередко утверждают, что возвращаться на Родину точно не собираются. Некоторые сознаются, что, если не получится попасть в Польшу из Белоруссии, поедут через другие маршруты. Среди вариантов указывалась Россия, откуда можно попытаться попасть в Финляндию, а также Украина.
В Киеве к такому развитию событий уже готовятся. Там объявили о спецоперации «Полесье». Она будет заключаться в увеличении числа пограничников на границе с Белоруссией, а также в применении там беспилотных летательных аппаратов, авиации и технических средств наблюдения.
Деньги и «форпост Запада»
С практической точки зрения укрепление границы с Украиной вплоть до возведения «стены» вряд ли принесет полякам ожидаемый эффект. Дело в том, что забор на границе с Белоруссией, который Варшава уже успела частично возвести, мигранты разбирали на части и преодолевали в два счета. Их останавливали в первую очередь вооруженные пограничники и солдаты, которые иногда не обходились без применения водометов и газа. Никто не отменяет спецсредства, с помощью которых при желании мигранты смогут преодолеть стены.
Поэтому причины возможного отгораживания находятся, скорее, в политической и экономической плоскостях. Такой проект — это прекрасная возможность для Варшавы получить от ЕС лишние деньги, а также повысить свою значимость как «форпоста Запада в борьбе с Востоком».
Ранее Брюссель принял решение в три раза увеличить размер выделяемых Литве, Латвии и Польше средств на укрепление границы ЕС с Белоруссией. Теперь обещанная сумма составляет 200 миллионов евро. А если попытаться построить стену еще и с Украиной, граница с которой еще более протяженная, чем с Белоруссией — размер европейских инвестиций в проект может быть еще больше. Вот только удастся ли убедить Брюссель в необходимости данного проекта — большой вопрос.
Политический жест этой инициативы говорит об искреннем отношении польских элит к Украине. Несмотря на все заверения в поддержке европейского пути Киева, «нэзалэжную» в Варшаве все-таки не воспринимают союзным и европейским государством. Более того, видят в нем источник опасности у собственной восточной границы. Украина в обывательском сознании воспринимается в Польше так же, как и Россия с Белоруссией — «краем всходним» (восточным), «кресами всходними», а вовсе не европейской страной.
Варшава и Киев до сих пор не разрешили противоречия в области исторической памяти. Поляки воспринимают многих украинских «героев» палачами и убийцами практически на одном уровне с немецкими нацистами. В 2017 году тогдашний глава польской дипломатии Витольд Ващиковский сказал свой знаменитый прогноз по Украине: «С Бандерой (лидер запрещенной в России Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА запрещено в России как экстремистское — Прим.ред.) вы в Европу не войдете!».
Отгораживание от Украины также позволит Варшаве закрепить за собой образ «форпоста Запада на Востоке» и повысить значимость. Это стало особенно важно в нынешнем году, когда дело дошло до санкций Брюсселя против Польши и до разговоров о возможном выходе республики из ЕС. В Украине же там хотят видеть главным образом буферную зону, которая будет разделять Польшу и Россию. Но не равного себе по значимости партнера для Брюсселя и Вашингтона.
Очень красноречивым выглядит высказывание Качиньского и относительно перспектив Украины по евроинтеграции. В Киеве надеются, что граница с ЕС будет как можно скорее снесена, в то время как с обратной стороны наоборот задумываются про ее укрепление. В Варшаве понимают, что путь Украины в ЕС будет очень долгим, а возможно и бесконечным.