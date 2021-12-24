Вице-премьер Польши и глава правящей в республике партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша может построить стену на границе с Украиной. Для чего это нужно польскому руководству и что это означает - разбиралась Украина.ру

«Не исключаю того, что уже строящееся заграждение на границе с Белоруссией может быть усилено, продолжено на границу с Украиной», — заявил Качиньский. Политик добавил, что причиной такого решения выступает миграционный кризис на границе его страны с Белоруссией. «Напряжение может продолжаться годами», уточнил он.

Тем самым польский вице-премьер дал понять, что в Варшаве опасаются изменений маршрута нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки в ЕС. У них не вышло попасть в Польшу через Белоруссию, почему бы не попытать счастье через Украину?

Путь в ЕС лежит через Украину?

Последние полгода на белорусской-польской границе тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки требовали от польских силовиков пропустить их в Евросоюз или создать гуманитарный коридор для въезда в Германию. Время от времени мигранты незаконно проникали в Польшу и даже пытались брать границу штурмом. Сегодня большинство потенциальных беженцев уже вернулось домой, однако спокойной ситуацию у рубежей двух республик все равно назвать нельзя — там все еще остаются люди.

В Варшаве, Берлине и Брюсселе в данной ситуации видят политическую подоплеку — обвиняют белорусские власти в искусственном создании кризиса. Там ссылаются на то, что официальный Минск из-за напряжения в отношениях с Западом открыто отказался сдерживать мигрантов и беженцев, которые следуют в ЕС через белорусскую территорию. Поэтому прием беженцев будет для Европы означать, что «расчет организаторов миграционного кризиса сработал».

Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

Пресса регулярно беседует с нелегалами на границе, и они нередко утверждают, что возвращаться на Родину точно не собираются. Некоторые сознаются, что, если не получится попасть в Польшу из Белоруссии, поедут через другие маршруты. Среди вариантов указывалась Россия, откуда можно попытаться попасть в Финляндию, а также Украина.

В Киеве к такому развитию событий уже готовятся. Там объявили о спецоперации «Полесье». Она будет заключаться в увеличении числа пограничников на границе с Белоруссией, а также в применении там беспилотных летательных аппаратов, авиации и технических средств наблюдения.

Деньги и «форпост Запада»

С практической точки зрения укрепление границы с Украиной вплоть до возведения «стены» вряд ли принесет полякам ожидаемый эффект. Дело в том, что забор на границе с Белоруссией, который Варшава уже успела частично возвести, мигранты разбирали на части и преодолевали в два счета. Их останавливали в первую очередь вооруженные пограничники и солдаты, которые иногда не обходились без применения водометов и газа. Никто не отменяет спецсредства, с помощью которых при желании мигранты смогут преодолеть стены.

Поэтому причины возможного отгораживания находятся, скорее, в политической и экономической плоскостях. Такой проект — это прекрасная возможность для Варшавы получить от ЕС лишние деньги, а также повысить свою значимость как «форпоста Запада в борьбе с Востоком».

Ранее Брюссель принял решение в три раза увеличить размер выделяемых Литве, Латвии и Польше средств на укрепление границы ЕС с Белоруссией. Теперь обещанная сумма составляет 200 миллионов евро. А если попытаться построить стену еще и с Украиной, граница с которой еще более протяженная, чем с Белоруссией — размер европейских инвестиций в проект может быть еще больше. Вот только удастся ли убедить Брюссель в необходимости данного проекта — большой вопрос.

Организаторы саммита «Восточного партнерства» предпочли пустой стул Тихановской или Лукашенко © REUTERS, Geert Vanden Wijngaert

Варшава и Киев до сих пор не разрешили противоречия в области исторической памяти. Поляки воспринимают многих украинских «героев» палачами и убийцами практически на одном уровне с немецкими нацистами. В 2017 году тогдашний глава польской дипломатии Витольд Ващиковский сказал свой знаменитый прогноз по Украине: «С Бандерой (лидер запрещенной в России Организации украинских националистов», чье боевое крыло УПА запрещено в России как экстремистское — Прим.ред.) вы в Европу не войдете!».

Отгораживание от Украины также позволит Варшаве закрепить за собой образ «форпоста Запада на Востоке» и повысить значимость. Это стало особенно важно в нынешнем году, когда дело дошло до санкций Брюсселя против Польши и до разговоров о возможном выходе республики из ЕС. В Украине же там хотят видеть главным образом буферную зону, которая будет разделять Польшу и Россию. Но не равного себе по значимости партнера для Брюсселя и Вашингтона.

Очень красноречивым выглядит высказывание Качиньского и относительно перспектив Украины по евроинтеграции. В Киеве надеются, что граница с ЕС будет как можно скорее снесена, в то время как с обратной стороны наоборот задумываются про ее укрепление. В Варшаве понимают, что путь Украины в ЕС будет очень долгим, а возможно и бесконечным.