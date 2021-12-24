В пятницу, 24 декабря, на фоне тревожных слухов о нехватке угля и газа министр энергетики Украины Герман Галущенко провел пресс-конференцию о ситуации с энергоресурсами. Министр заверил украинцев, что никакого кризиса нет и ситуация под контролем. Впрочем, так всегда поступают украинские чиновники, отрицая очевидные проблемы

«Все хорошо, прекрасная маркиза»

Коллапс близко. Переживёт ли Украина зиму-2022 © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк Галущенко отметил, что из-за снижения температуры 20 декабря возросло потребление электроэнергии на 1000 мегаватт: общее число составило 22 000 мегаватт. Если сравнивать с 23 декабря, потребление возросло еще на 2000, составив 24 000 МВт. Министр также отметил, что показатели существенно превышают цифры аналогичного периода прошлого года. Тем не менее, Галущенко уверяет, что на фоне роста потребления энергосистема работает стабильно, потребности покрываются, кроме того, есть еще резервы у «Энергоатома».

Галущенко в этом контексте отметил, что «Энергоатом» стал вырабатывать более 300 миллионов киловатт-часов. Южноукраинская АЭС несет мощности 3050 МВт, а Запорожская АЭС вышла на пик и несет 6190 МВт, что является рекордом для нее. Он также рапортовал, что присутствовал во время пуска гидроагрегата на Ташлыкской ГАЭС (г.Южноукранск), которая даст возможность получать дополнительной маневровой мощности в 150 МВт для покрытия пиковых нагрузок.

Относительно запасов угля, министр отмечает, что он стабильно поставляется морским путем. На декабрь, по его словам, плановый объем угля 1,8 млн т., из которых угля собственной добычи — около 1,5 млн т. и обещает, что еще около 650 000 т будет доставлено по морю.

В работе тепловой генерации он видит позитивные тенденции. В частности отмечает существенное снижение аварийности при прохождении периода низких температур, в сравнении с прошлыми годами. Он считает это заслугой усиления контроля со стороны государства за исполнением ремонта, проводившегося по указанию совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Уголь продолжает поступать из-за моря. По словам министра, сейчас разгружено в порту Южного Одесской области два судна, еще два стоят на разгрузке (одно для ДТЭК Рината Ахметова, другое — для госкомпании «Центрэнерго»), еще два судна общим объемом 150 000 т. находятся в пути. В порту Тис (частный порт в акватории Южного) стоит судно с 55 000 т. И еще одно судно идет в порт Черноморск с 75 000 т. угля.

В целом же ожидается 650 000 т., которые закупают у США, Австралии и Колумбии.

Относительно запасов газа, министр заявляет, что на сегодняшний день запасы составляют 14,5 млрд. кубометров, чего достаточно для прохождения отопительного сезона. А в случае необходимости «Нафтогаз» имеет возможности импорта дополнительного газа.

Хорошая мина при плохой игре

Дмитрий Марунич: договориться с «Газпромом» нетрудно, но украинская власть этого не делает © РИА Новости, Нина Зотина Иван Плачков, не разделяет оптимизма чиновника. По словам Плачкова, закупленного угля мало, а выход из строя какого-либо из блоков АЭС может привести к энергетическому кризису.

«Максимальную нагрузку сегодня несет "Энергоатом". Он удерживает ситуацию в энергетике за счет атомной генерации. И дай бог, чтобы в таком режиме атомные блоки и работали. Что касается угля, то его мало. Но его объем уже на столь критическом уровне, как был пару месяцев назад. Сейчас порядка 460 тыс. тонн угля. Плюс Украина добывает ежедневно еще около 40. И, конечно же, те суда, которые в срочном режиме закупил ДТЭК, компенсируют увеличение потребления угля. А что будет дальше, прогнозировать очень сложно. Что будет в январе и феврале, очень трудно сейчас сказать», — говорит экс-министр энергетики.

Эксперт Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук тоже считает, что опасно полностью полагаться на АЭС.

«Если хотя бы один блок выйдет из строя, то мы сразу же почувствуем нехватку угля. Если все будет хорошо, и погода будет благоприятной, то все равно все это вылезет в дальнейшем. На сколько потом затянутся ремонты на АЭС из-за того, что их досрочно вывели из них, остается пока только догадываться. И неизвестно, проработают ли все 14 блоков или хотя бы 13 или 12. Может, они также выйдут на ремонт досрочно. И если, не дай бог, грохнется пару блоков АЭС, угля не хватит и начнутся веерные отключения, то будет гарантированный ответ нашей власти, что во всем виноваты гибридная война и российская агрессия», — говорит эксперт.

Он также отмечает, что из имеющихся в ПХГ запасов газа далеко не все принадлежит украинским потребителям.

«Для населения на зиму газ закачивает "Нафтогаз". Они закачали 4,5 млрд куб. м вместо 9 млрд куб. м. То есть еще 4,5 млрд — дефицит», — утверждает Корольчук.

«Будут проблемы»: глава «Нафтогаза» призвал украинцев экономить © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Что же касается заявленной министром Галущенко возможности дополнительно закупить газ у европейских компаний, то следует учитывать, что самой Европе сейчас катастрофически не хватает газа, поэтому его вряд ли продадут.

В свою очередь блогер Анатолий Шарий выражает опасения по поводу ставки на атомную генерацию электроэнергии, напоминая о Чернобыльской аварии.

«Мы, конечно, за отечественную атомную энергетику рады, но изначально было понятно — ставка на неё сделана от безысходности, из-за дефицита угля и газа. С известными по 1986-му году рисками», — пишет Шарий.

Впереди большая часть отопительного сезона — самый холодный период. При низких запасах энергоносителей украинцам остается уповать лишь на относительно теплую погоду. Если же температура будет часто опускаться ниже минус 10 градусов, то властям придется либо отбирать газ из транзитной трубы и не выполнять транзитные обязательств, либо ограничивать потребление. Тяжелый выбор.