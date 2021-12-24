Американские СМИ пристально следили за большой пресс-конференцией президента России Владимира Путина, особое внимание уделив ответам на вопросы, посвящённые событиям на Украине и вокруг неё

Телекомпания «Эй-би-си» сообщает, что Путин делал «противоречивые» заявления по этой теме. В статье, опубликованной на сайте телеканала, говорится, что президент РФ выдвигал «угрожающие обвинения» в адрес Украины, но также высказывал обнадёживающие замечания по поводу возможности переговоров.

В целом комментарии Путина не слишком изменили впечатления о дальнейшем развитии кризиса на Украине, полагают в «Эй-би-си».

«Аналитики опасаются, что Россия может использовать обвинение в нападении со стороны Украины в качестве предлога для начала собственного вторжения. Нет никаких признаков того, что правительство Украины готовит такое нападение, которое могло бы вызвать сокрушительный ответ со стороны России», — утверждают американские журналисты, комментируя слова российского президента о возможности «третьей военной операции» киевского режима в Донбассе.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс», приводя цитату из выступления Путина о НАТО — «сказали: не будем расширяться и — расширяются» — напомнило об этапах расширения военного блока после 1991 года. Михаил Погребинский: Путин не успокоится до тех пор, пока для России из Украины не перестанет исходить угроза © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Польша, Венгрия и Чехия присоединились к НАТО в 1999 году, за ними в 2004 году последовали Болгария, Румыния, Словакия, Словения и бывшие советские республики Эстония, Латвия и Литва. В последующие годы к нему присоединились Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония, в результате чего число членов НАТО увеличилось до 30 стран», — указывает агентство.

Перечислила страны, вступившие в НАТО за последние 25 лет, и газета «Нью-Йорк Пост». В статье, посвящённой пресс-конференции российского президента, газета также указала:

«Несмотря на бряцание оружием, Путин выразил оптимизм по поводу переговоров, которые, как ожидается, состоятся в следующем месяце между Вашингтоном и Москвой по поводу гарантий безопасности».

Газета «Нью-Йорк Таймс» замечает, что Украины на пресс-конференции касались всего три вопроса, однако также посвящает большую часть статьи данной теме.

«Его то воинственные, то слегка примирительные заявления, посвящённые Украине, явились ярким примером того, как г-н Путин способен управлять дискурсом, касающимся напряжённости в Восточной Европе, и заставлять Запад гадать о его истинных намерениях», — полагает газета.

С другой стороны, издание указывает, что «риторические угрозы в сочетании с наращиванием войск на границе с Украиной» помогли российскому президенту добиться внимания Вашингтона к проблемам, «которые годами мучили Кремль». Российское правительство считает постепенное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России фундаментальной угрозой безопасности страны, напоминает газета. Без всяких хитростей. Путин о Донбассе и безопасности © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Коснувшись не связанных с Украиной тем на пресс-конференции, издание сообщило:

«Пресс-конференция со свободной повесткой… явилась яркой демонстрацией того, как Кремль создает образ Путина как всестороннего эксперта и доброжелательного лидера — "хорошего царя", который, руководя самой большой страной мира, контролирует местных чиновников».

Журнал «Ньюсуик» сообщает, что российский президент «отказался исключить возможность вторжения на Украину». Информируя о российских требованиях к НАТО по гарантиям безопасности, издание замечает, что РФ граничит с пятью странами НАТО, четыре из которых были приняты в военный блок после развала СССР.

«Ранее на этой неделе Путин угрожал военными акциями, если ему не будут даны надлежащие гарантии безопасности», — пишет «Ньюсуик».

В опубликованной на сайте телеканала «Фокс-Ньюс» статье сообщается: «мнения экспертов разделились по поводу угрозы вторжения». Однако оба эксперта телеканала заявили, что «вторжение» России на Украину вполне возможно, их мнения разделились лишь по поводу того, приходится ли его наивысший риск на первую половину января, или же на его конец и начало февраля.

Что же касается пресс-конференции российского президента, то один из экспертов — бывший агент ЦРУ США Дэн Хоффман — заявил, что Путин использует «типичную советскую пропаганду», представляя Украину агрессором.

Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк — сказал экс-агент ЦРУ.

Он не уточнил, каким образом «демократия на Украине» может быть разрушена в результате отказа в приёме этой страны в НАТО.

В целом, американские СМИ отреагировали на пресс-конференцию российского президента в умеренно-критическом тоне. За отдельными исключениями, они сообщили о конкретных претензиях, выдвинутых Путиным к США и НАТО в связи с постоянным расширением военного блока, и отметили высказанную им готовность к диалогу с целью снижения напряжённости.

Некоторые СМИ также рассказали о сравнении, сделанном президентом РФ в вопросе о размещении оружейных систем НАТО недалеко от границ РФ, с гипотетическим появлением российских ракет на мексиканской или канадской границе США.