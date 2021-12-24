Не прошло и суток после пресс-конференции президента России Владимира Путина, а в США уже началось то, о чем он и напоминал как о самом позорном, что есть и было в двухсторонних отношениях: о забалтывании проблем, а не об их конструктивном решении

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Последнее — самое важное, учитывая, кто в том западном доме хозяин. Все началось неожиданно хорошо и прогнозировано. В НАТО, особенно его восточные члены (страны Прибалтики во главе с Польшей) окрысились на российские новации и дружно призвали весь Альянс отказать. В США наоборот — сначала сказали, что предложения приняли и рассматривают. А Путин так и вообще подтвердил, что в начале января 2022 года в Женеве начнутся переговоры о конкретных пунктах предложений Москвы, потому что уже известны по персоналиям даже главные переговорщики.

В свою очередь известный российский политолог и думец Вячеслав Никонов даже назвал российскую инициативу, как «новое в дипломатии — мирные требования». Типа русские раньше просили или, в лучшем случае, предлагали, а сейчас требуют.

И началось, скажем мягко, разночтение по-американски. Первым завибрировал Госдеп США. Его представитель Нед Прайс, как известно, одним из первых сообщил общественности, что американская сторона намерена представить свой перечень озабоченностей, которые, по мнению американской стороны, «наносят вред общим интересам и ценностям» в ответ на озабоченности России.

«Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои», — так и сказал Прайс.

После Путина, как говорят в Украине, и «почалося». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о «мирных требованиях» России сказала: «Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, по НАТО — хороший пример».

Это должно означать, наверное, что Штаты никогда не признают требование России о нерасширении НАТО на восток, конкретнее — на Украину.

«Это зашло слишком далеко»: Леонков об ультиматуме России © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

И точно! Американский посол в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсант» однозначно заявил: «Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы… Иными словами, мы настроены на быстрое продвижение. Но это требует некоторого времени с нашей стороны, потому что мы должны координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО».

Но проблем быть не должно, потому что, уверен посол, партнеры США в ЕС и все, кто обеспокоен ситуацией с европейской безопасностью, с нетерпением ожидают этих переговоров.

Понять американскую сторону несложно — ударили по ее амбициям, вот она и кочевряжится, но сделать что-то конкретное и путно пока не может, а значит, остается забалтывать.

Россия же своим требования не просто ударила в тот момент, когда Запада и США оказались максимально не готовы к таким шагам «вероятного противника», — она подловила «наших партнеров».

Во-первых, Путин неоднократно уже заявил, что последние требования Москвы — это не только ее инициатива, но еще и ответ на пожелания самого президента США Джо Байдена во время их разговора 7 декабря сего года.

«Он предложил — мы ответили. На мой взгляд, очень конструктивно и быстро. Я ему, кстати, в ходе разговора сказал: «Я вам обещаю в ближайшее время направить свои предложения» — и мы сделали это, направили и в США, и в НАТО. Мы готовы на площадке ОБСЕ это обсуждать. Надеюсь, что эта первая позитивная реакция и анонсированное возможное начало работы — в первых числах января позволит нам двигаться вперед», — сказал президент России.

Или как он любит говорить, «пожалуйте бриться».

Во-вторых, США и НАТО завибрировали вразнобой, потому что Россия поступила очень грамотно и дипломатически выверено и правильно. Понимая, что в НАТО без разрешения США генералы и в туалет ходят с опаской, Москва, тем не менее, послала два документа — в США и в НАТО. И тем самым разделила их на два как бы равноценных субъекта, не умаляя достоинства и статуса никого из них.

Расчет, как вы понимаете, на то, что в НАТО давно есть раскол и по отношению к России, и по отношению к расширению Альянса за счет Украины. США пытались купировать этот российский успех своим заявлением о том, что будут рассматривать инициативы Москвы только, дескать, вместе со своими союзниками — НАТО и ЕС. Но только подчеркнули очевидное: Россия и знать не хочет ЕС в переговорах о своей безопасности, если ей угрожает НАТО.

То есть кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

И наконец, в-третьих, — и политически это самое важное! — если бы Запад и США сразу согласились с путинскими предложениями, то это однозначно перечеркнуло бы не только так называемую «победу Запада в холодной войне с распадом СССР», но и все то, что было после. Это было бы признанием того, что Россия не просто «встала с колен», но и может при желании двинуть Западу по сопатке. Коллективный Запад точно не готов к такому поведению России — он просто в шоке!

Для Запада любое видимое отступление перед Россией — это потеря политического, даже, если хотите, геополитического лица. Как говорил некогда госсекретарь США Александр Хейг (1981-1982) при президенте Рональде Рейгане, «есть вещи поважнее, чем мир».

Поэтому всё это — забалтывание со стороны Запада. И наступление России, которая прекрасно понимает, что согласием на переговоры Запад хочет оттянуть принятие решения, заболтать его, утопить в словах и документах и таким образом получить передышку. Например, для успешного испытания сверхзвукового оружие, которое пока не дается американцам и не позволяет им встать вровень с Россией.

«Игры кончились»: Абзалов об ультиматуме Кремля Вашингтону © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, к примеру, четко сказал, что если НАТО и США не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. По его словам, при таком затягивании в Вашингтоне российская сторона сделает вывод, что у США «политической воли договариваться нет», а все происходящее используется как «ширма для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях».

То есть в Москве прекрасно видят попытки США получить затяжку во времени и передышку для перегруппировки сил.

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые «понравятся» Вашингтону и другим натовским столицам или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — недвусмысленно сказал Рябков.

Но четче всего о взаимоисключающих планах США и России сказал глава российской делегации в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, Россия больше не позволит США вести себя у «красных линий» безопасности России как хитрой лисе, которая периодически шастает в российский «курятник»: «…Ответ будет совсем другой. Лиса больше лазить в курятник не будет, потому что вместо лисодава уже вырос большой волкодав».

Причина такой риторики со стороны России проста: после такой заявки на успех в отношениях с Западом она тоже уже не может отступить без потери политического лица. Не зря же многие на Западе утверждают, что Россия блефует и ничего серьезного у нее в руках и даже в рукаве нет.

Путин, похоже, распорядился доказать, что это не так. И многие его распоряжение выполняют с радостью. Потому что, как сказал глава МИД Сергей Лавров, «достали».