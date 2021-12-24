В четверг, 23 декабря, во время 17-й большой пресс-конференции президент России Владимир Путин среди прочих сделал ряд заявлений об Украине. Последним не преминул воспользоваться лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко. Тем более о нём Путин тоже упомянул

Говоря о Порошенко, Путин отметил: именно пятый президент Украины ответствен за кровопролитие в Донбассе.

«Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали их не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. "Да-да!" — и начал. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения», — указал Путин.

Однако не эти слова российского президента зацепили Порошенко, который за несколько дней до пресс-конференции Путина заявил, что «вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса». Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гораздо сильнее Порошенко возмутили те слова Путина, которые касались истории Украины.

«Мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке — в Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда (на Украину. — Ред.) Ленин со товарищи затолкнули силой — сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить". И перерешили. Создали страну, которая раньше не существовала.

Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить», — отметил Путин.

Эти слова задели Порошенко за живое.

Ленин и исконно русские территории

С ответом Путину Порошенко выжидал несколько часов. И вот, у себя в Facebook он ответил российскому президенту.

«Путин в очередной раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства <…> Снова об "исконно русских территориях", теперь уже и в Донбассе. Что это, как не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин?» — заявил Порошенко.

Примечательно, что Путин и ранее говорил о роли Владимира Ленина и большевиков в создании Украины. Таким образом, Порошенко ошибался, когда говорил о «новой версии».

«В ходе создания Советского Союза [Украине были переданы] исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели отношения. Все Причерноморье, западные земли российские были переданы на Украину со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине"», — заявлял Путин два года назад, на большой пресс-конференции в декабре 2019 года. «Прозрение» Ахметова. Олигарх обнаружил на Украине притеснение свободы слова и поиски «врагов народа» © коллаж Украина.Ру

Однако разозлили Порошенко взгляды Путина не только на историю, но и на современность. А именно, на отношения с НАТО. Порошенко заявил, что его беспокоит «постоянное отрицание права Украины стать членом Альянса».

«Хочу напомнить, что границы современных государств и наций определяют не дивно трактованной историей, археологией и психиатрией, а международным правом и неприкосновенностью границ. А участие в военных и политических союзах определяется суверенными государствами и этими союзами, точно без "параноидальных страхов" соседних государств», — заявил Порошенко.

Но на этом он не ограничился. И последняя часть заметки Порошенко свидетельствует: настоящим адресатом его послания является не Путин, а совсем другой президент. Впрочем, и президентом этого тёзку российского лидера Порошенко называть не спешит.

Послание Владимиру

От Путина Порошенко в своей записи перешёл к украинским дипломатам.

«Украинским дипломатам нужно как можно скорее выбираться из Гуты, и каждый в "своей столице" должен в полной мере использовать очередной каминг-аут Путина с опасными выпадами в адрес Украины для мобилизации мира в нашу поддержку — от санкций до оружия», — написал он 23 декабря в Facebook.

Тем самым Порошенко попытался испортить праздник не только этим дипломатам, но и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Тот 23 декабря в своих соцсетях выложил видео с конференции послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

«У наших дипломатов сложнейшее задание: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнёром, чьё мнение и интерес мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Конференция послов в Гуте, которая должна стать ежегодной, — один из важных шагов к выполнению этого задания», — написал Зеленский в Facebook.

А у себя в Twitter он отметил, что это государство должно «изменить стиль и философию внешней политики Украины».

«Она (внешняя политика. — Ред.) должна быть быстрой, креативной, амбициозной и результативной», — отметил Зеленский.

Вперше ми зібрали всіх послів України у новому форматі для щирої й відвертої розмови. Маємо змінити стиль і філософію зовнішньої політики 🇺🇦. Вона має бути швидкою, креативною, амбітною та результативною. pic.twitter.com/wLpTJUvIP6 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2021

​Порошенко же в своей записи пытался обесценить встречу Зеленского с главами украинских диппредставительств в Гуте, которая, по словам украинского президента, впервые прошла в новом формате. Но и о самом Зеленском Порошенко не забыл. Правда, пятый президент старается избегать упоминания имени Зеленского. От Москвы до Москвы. Безумие политической недели на Украине

«Человеку, который выполняет обязанности президента [нужно] остыть, прийти в сознание и вместо того, чтобы множить внутренние конфликты и раздоры, объединить общество и политикум для обороны страны. Ведь воюет не с тем, не за то, и не там, где нужно», — завершил свою запись Порошенко.

Последнее предложение — прямой намёк на дело, открытое в отношении закупок угля у ДНР и ЛНР. По нему проходит и Порошенко. И его, среди прочего, обвиняют в государственной измене.

Примечательно, что отреагировать на слова Путина Зеленского призвал не только Порошенко. Так, ещё раньше, чем пятый президент Украины, на слова российского лидера отреагировал первый глава постмайданного правительства Арсений Яценюк. В последнее время он всё чаще появляется на каналах олигарха Рината Ахметова, отношения которого с Зеленским в последние месяцы серьёзно испортились.

«Владимир Зеленский должен срочно отреагировать на заявления Путина, дав ответ публично в украинских и международных медиа. Это должен быть не несколькочасовой марафон, а чёткая и короткая лекция Путину на тему "Украина не Россия", — подчеркнул Яценюк.

Также бывший премьер повторил ряд популярных среди украинских правых высказываний, начав с «когда в Киеве строили храмы, на месте Москвы волки на болотах выли».

Большая пресс-конференция Путина в очередной раз показала: как громко бы украинские политики ни провозглашали лозунг «Прочь от Москвы», они по-прежнему пристально следят за тем, что происходит у северного соседа. И умудряются использовать даже те речи, с которыми внутренне не согласны, на пользу себе и для борьбы с оппонентами.