Главные сигналы в течение недели приходили из Москвы. Жесткие заявления Владимира Путина, Сергея Лаврова и, в особенности, Сергея Шойгу, прямо касались Украины. Здравой реакции со стороны украинского руководства не последовало, что, впрочем, никого не удивило. В конце концов, нынешний кризис разворачивается между Россией и США

Украинское руководство продолжает дипломатическую активность по заданной программе. Ожидать внесение изменений в программу можно не раньше, чем Россия и США о чём-то договорятся.

Договор о гарантиях

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров со США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди прочего эти проекты исключают присоединение Украины к НАТО и использование её территории для размещения военных баз. При этом Россия готова отказаться от, например, размещения ядерного оружия на территории Белоруссии, но, если США не согласятся, их ожидает ассиметричный военный ответ.

Возникает впечатление, что российская инициатива — реакция на предшествовавшую кампанию, в ходе которой страны Запада предлагали Москве решить украинскую проблему военным путём.

Ранее западные СМИ публиковали «российские планы нападения на Украину», чтобы исключить присоединения Украины к НАТО, но европейские и американские политики рассуждали о том, что Россия не имеет права голоса в расширении НАТО. При этом уже четыре государства НАТО (США, Канада, Великобритания и Германия), а также сам генсек альянса заявили, что в случае российского нападения Украину защищать никто не будет.

В общем — если Россию действительно беспокоит вступление Украины в НАТО и/или размещение на её территории направленных на Россию наступательных вооружений, Россия может её захватить.

Логика этого предложения прозрачна как спирт — в случае такого развития событий Россия попадёт в международную изоляцию и, главное, надолго будет занята проблемами реинтеграции Украины.

Ответ России — нас всё это действительно беспокоит, но: а) воевать мы не хотим; б) понимаем, что корень «украинской проблемы» находится не в Киеве, а в Вашингтоне.

22 декабря Сергей Лавров сообщил, что США согласились на переговоры по вопросам безопасности (по мнению Ростислава Ищенко это поражение США), которые начнутся в следующем году.

На пресс-конференции 23 декабря Путин на вопрос о гарантиях ненападения Украину ответил так: «наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо».

Общий фон глобальной повестки такой, что будущее Украины обсуждается без Украины и даже лишний раз не упоминая Украину. А если она упоминается, то лучше этого бы не было.

Химическое и ядерное оружие

Именно такое упоминание имело место 21 декабря на коллегии Министерства обороны РФ, когда Сергей Шойгу заявил, что в составе украинской армии в Донбассе присутствуют бойцы западных ЧВК (это не секрет с 2014 года) и, более того, они планируют осуществить провокацию с использованием химического оружия, явно по аналогии с сирийской Думой.

Представитель военного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что речь идёт ботулотоксине. Соответствующие вещества, по его данным, находятся на артиллерийских складах в Балаклее, Харьковской области.

Украинская сторона, разумеется, всё опровергла. По её уверениям, речь идёт о закупленной ещё в 2019 году сыворотке от ботулизма (отметим, что её присутствие прифронтовой полосе более чем оправдано — это заболевание возникает в результате потребления некачественных продуктов питания). К протестам Украины присоединилось ещё несколько десятков стран. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что «эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности».

Мы, однако, считаем, что заявление Шойгу было продуманным и базировалось на надёжной информации. Донбасс насыщен химическими предприятиями, на любом из которых в наличии значительные запасы ядовитых веществ. Достаточно вспомнить катастрофу в индийском городе Бхопал в 1984 году, когда в результате утечки метилизоцианата только в день катастрофы погибло от 3 до 7 тыс. человек. До этого на заводе были утечки фосгена.

При наличных условиях напрашивается провокация с использованием токсичного химического вещества с последующим обвинением в этом ДНР и России. При существующей медийной ситуации в мире нет сомнений, что мнение украинской стороны было бы принято как истина в последней инстанции, даже не смотря на имеющиеся факты интенсивного обстрела украинской стороной химических заводов (считается, что мощный взрыв на Донецком казённом заводе химических изделий в октябре 2014 года был вызван попаданием украинской ракеты «Точка-У», вообще же завод обстреливался неоднократно).

Следует надеяться, что после заявления Шойгу американцы вынуждены будут отказаться от своих планов.

Зато 22 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что Россия «намекает, что, если мы не прекратим своё демократическое развитие, она может нанести по нам даже ядерный удар».

В «демократическое развитие Украины» вряд ли верит даже сам Стефанчук, а вот нанесение ядерного удара по территории Украины может быть и реальностью — в случае, если на её территории будут размещены наступательные вооружения НАТО.

Украинская дипломатия

1. 17 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал 10 побед дипломатии Украины в 2021 году. Минимум пять из перечисленных мероприятий действительно были успешными. Это проведение «крымской платформы», осуществление визита Зеленского в США, сохранение безвиза с ЕС, расширение украинского экспорта, эвакуация граждан Украины из Афганистана.

2. 20 декабря в Ивано-Франковской области прошёл первый саммит глав государств «Люблинского треугольника» (Украина — Польша — Литва).

Зеленский покритиковал Россию за намерения разместить ядерное оружие в Белоруссии и Крыму — «такими вещами нельзя играться» (так ими никто и не играется — всё серьёзно). Президент Польши Анджей Дуда: «я абсолютно против любой политики уступок относительно России. (…) Россия должна сделать шаг назад».

Других итогов у мероприятия не было.

3. 21-22 декабря состоялась конференция послов Украины в иностранных государствах.

Владимир Зеленский заявил:

— Украина настроена «как можно скорее разблокировать» урегулирование ситуации в Донбассе, вернуть Крым и стать частью Европейского союза»;

— Украина хочет «получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим её получить в 2022 году».

Правда, «Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда само НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в сфере безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО». При этом главный аргумент украинской стороны состоит в том, что если Украину не возьмут в НАТО, но Путин нападёт…

Дело Порошенко

Петру Порошенко наконец-то объявили подозрение о совершении преступления — ему инкриминируется, что он, вместе с Виктором Медведчуком обеспечил поставки на Украину украинского угля из украинского Донбасса. Это расценивается как измене родине и финансирование терроризма. Правда, деньги за уголь платило государство и ДТЭК, а ДНР и ЛНР, не говоря о России, не являются террористическими организациями. Но кого интересуют такие подробности?

Подозрение было объявлено в то время, когда Порошенко уже находился за границей с деловым визитом. Правда, первый раз вручить ему пытались ещё в бытность на территории Украины, но он от этой чести уклонился.

Порошенко обещает вернуться, но народные депутаты от ЕС вынудили ГБР зарегистрировать дело «о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением». Ему инкриминируют… закупку угля в России.

Зеленский пытается выжать Порошенко из страны. Порошенко отбивается. Особенно радует то, что обе стороны оперируют одними и теми же шизофреническими формулировками. Кого бы из них не посадили, второй обязательной сойдёт с ума. Ну, или оба сойдут.