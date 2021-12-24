Буквально «под елочку» на Украине вступил в силу закон, обязывающий женщин встать на воинский учет до конца 2022 года. Связано это, скорее всего, с распространяемыми слухами о скорой войне с РФ. Под ружье, таким образом, хотят поставить миллионы украинок, поскольку мужчины в большинстве своем не горят желанием служить и воевать

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что они хотят видеть женщин, которых можно использовать. «Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Минобороны Украины объясняет свой приказ № 313 о регистрации женщин на военный учёт необходимостью «накопления человеческого ресурса» для армии. Билык в неоновых лосинах призвала женщин ничего не бояться © Ирина Билык/Instagram

Ранее также, в апреле, президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период. И это тоже на тот момент связывали с весенними российскими учениями, которые также называли «угрозой вторжения» на Украину.

До этого в декабре 2020 года Зеленский с пафосом заявил о мобилизации женщин наравне с мужчинами в случае войны с Российской Федерацией. «Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины», — говорил Зеленский, всячески пытаясь своими действиями спровоцировать это «плохо».

В случае боевых действий женщины, которые стоят на учете в военкомате, могут быть призваны. Более того, в таких случаях им запрещено покидать территорию Украины.

Обязательства касаются женщин, работающих в 35 сферах от автомобильного транспорта до телекоммуникаций, от ветеринаров до мастеров сценического искусства. Очевидно, что многих из них использовать по специальности в армии негде, поэтому будут использовать на любых подручных работах. «Сама откосишь от армии?»: Зеленскую призвали повлиять на мужа и отменить воинский учет женщин © пресс-служба президента Украины

Минобороны зарегистрировало соответствующий приказ под номером 313 еще 3 декабря 2021 года. Работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на воинском учете у своих работниц, должен будет заплатить штраф от 5,1 до 8,5 тысячи гривен. Самих же женщин за отказ становиться на воинский учет будут штрафовать на сумму от 850 до 1 500 гривен. Фактически воинский учет распространяется почти на всех работающих женщин в возрасте от 18 до 60 лет, если они пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Авторами инициативы «Слуги народа» называют так называемых «соросят» в своих рядах, в том числе автора «реформы СБУ» Марьяну Безуглую, из чего можно сделать вывод, что за инициативой стоят западные посольства, желающие воевать с РФ не только до последнего украинца, но и до последней украинки.

«Слуга народа» Максим Бужанский в шутку предлагает сформировать из «соросят» отдельный полк. «В связи с приказом Министерства Обороны о постановке женщин на воинский учёт, предлагаю наконец-то сформировать в парламенте Первый Женский Соросятский Полк. Отдельный, особый, истребительный», — пишет Бужанский.

В четверг 23 декабря Командование украинских Сухопутных войск провело брифинг, рассказав, что процедура постановки на воинский учет женщин никак не будет отличаться от того, как это происходит у мужчин.

«Женщина военнобязанная, которая подпадает (под перечень профессий, — прим. авт.), должна сообщить своему руководителю предприятия и явиться в свой центр комплектования в течение 2022 года», — заявил на брифинге полковник Валерий Куценко. Он также подчеркнул, что женщин будут призывать на военные сборы. Сборы на Украине проходят обычно раз в три года и они могут длиться до 3 месяцев. Отказ явиться на сборы может повлечь даже уголовную ответственность. Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

По данным Минобороны в украинской армии сейчас около 56 тыс. женщин. Ведомство с гордостью подчеркивает, что по этому показателю Украина в числе первых стран, которые соблюдают соответствующие стандарты НАТО.

Журналистка Ольга Сантарович недоумевает, что всем этим женщинам делать в армии. «Кто-то может мне объяснить, зачем брать на военный учет тысячи женщин, если у них нет понятия, что делать в армии, и, судя по всему, никакой соответствующей работы с ними проводить не будут», — спрашивает украинская журналистка.

Украинские пользователи соцсетей также подозревают, что истинной целью нововведений является сбор взяток с женщин, которые захотят доказать свою непригодность к службе, а также штрафы с предприятий, которые не сообщат требуемые данные.

Военный эксперт Олег Стариков задается также вопросом, кто останется на гражданской работе, если всех призовут? «Если же в армию заберут и мужчин, и женщин, кто будет заниматься обеспечением функционирования жизнедеятельности населенных пунктов?» — говорит Стариков. Он считает также, что приказ Минобороны связан со стремлением соответствовать западным трендам. «И вызвана эта идея не с целью усиления обороны, а согласно модному сегодня тренду обеспечения гендерного равенства», — считает эксперт.

Экс-министр юстиции Украины, юрист Елена Лукаш, напоминает, что сам президент в свое время был уклонистом. «Какое-то особое чувство возникает от мысли, что на воинский учет меня и миллионы других женщин собирается поставить комик-уклонист», — пишет Лукаш.

За этой инициативой сложно скрыть подготовку к реальной масштабной войне с РФ, к которой Зеленского подталкивают западные партнеры, хотя за него и голосовали в 2019 году преимущественно противники такой войны. Военнообязанных женщин вряд ли будут в случае крупного конфликта использовать на передовой, но они должны будут высвободить тысячи мужчин-военных из сферы тылового обеспечения и могут быть использованы в качестве обслуги. В конце концов, сам принцип западного либерализма и стандартов НАТО, на которые ссылается Минобороны, требует «гендерного равенства», а понимают его, как максимальную и, по возможности, бесплатную эксплуатацию всех без разбора.