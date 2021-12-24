Через год после начала массовой вакцинации от COVID-19 в мире привито 48% населения. Россия немного не дотягивает до этого показателя (44% вакцинированных), а вот Украина плетётся в хвосте процесса (30%)

Больше вакцин, хороших и разных

На начало уходящего года в мире было зарегистрировано всего три вакцины от COVID-19: российские «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» (одобрены в августе 2020 года) и американская Comirnaty от компаний Pfizer/BioNTech (её к тому времени одобрили в США, Великобритании и ЕС). Так, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сделало это 21 декабря 2020-го. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

По состоянию на конец 2021-го в России зарегистрировано и применяется пять отечественных вакцин от коронавируса. Это «Спутник V» и «Спутник Лайт» (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона — Н» (Центр «Вектор»), а также «КовиВак» (Научный центр имени Чумакова). Вакцины от Центра Гамалеи — векторные, Центра «Вектор» — пептидные, Центра Чумакова — на основе целого инактивированного коронавируса (цельновирионная).

В Европейском Союзе на данный момент также зарегистрировано пять вакцин от COVID-19, однако производят их четыре американских и одна британская компания (хотя их заводы, конечно, находятся и в странах ЕС). Кроме мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, специалисты ЕМА одобрили препарат Vaxzevria британской компании AstraZeneca (векторный), а также вакцины ещё трёх американских компаний: Spikevax от Moderna (на основе мРНК), Janssen от Johnson & Johnson (векторная) и Nuvaxovid от Novavax (на основе фрагмента коронавируса). Американский медицинский регулятор (FDA) зарегистрировал вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, а вот Novavax до сих пор не обращался в FDA за одобрением своего препарата.

Вакцину от Novavax ЕМА одобрило, как говорится, «под ёлочку» — 20 декабря 2021 года, и на следующий день это решение подтвердила Европейская комиссия. Ещё четыре вакцины от COVID-19 проходят в ЕМА процедуру постепенной экспертизы: российская «Спутник V», китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей вакцины. При этом две страны ЕС — Венгрия и Словакия — одобрили использование российской вакцины «Спутник V» в обход Брюсселя, по национальной процедуре. Украинцы митингуют против обязательной вакцинации в центре Киева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 21 декабря также одобрила препарат Nuvaxovid от Novavax. Она стала десятой вакциной от коронавируса, признанной ВОЗ. Кроме упомянутых выше препаратов от Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca, это китайские вакцины Sinopharm и Sinovac, а также индийские Covaxin, Covishield и Covovax (две последние производятся по лицензии, соответственно, AstraZeneca и Novavax).



При этом 16 декабря руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «Спутник V» может быть одобрен этой организацией в первом квартале 2022 года. «Сфера здоровья, включая вакцины, должна быть вне политики. Мы не должны обращать внимание на страну происхождения», — добавил Клюге.

Стоит отметить, что через месяц после того, как ВОЗ признала угрозой для мира новый штамм COVID-19, которому был присвоено название по греческой букве «омикрон», пока ни один производитель вакцин официально не подтвердил, что его препарат эффективен против нового штамма.

Итоги первого года массовой вакцинации

Хотя формально прививки от COVID-19 начали делать ещё в последнем месяце минувшего года (в России — в начале, в США и Великобритании — в середине, а в ЕС — в конце декабря 2020-го), именно 2021-й стал первым годом массовой вакцинации против коронавируса. По состоянию на конец декабря уходящего года в мире уже сделано 8,853 миллиардов прививок против коронавируса. В среднем вакцинировано 48% населения Земли, однако темпы вакцинации в разных частях мира сильно различаются.

Больше всех прививок получили жители Китая — более 2,7 миллиарда доз, в этой стране вакцинировано 83% населения, и начата массовая вакцинация детей в возрасте от 3 лет. А вот в соседней Индии привито лишь 40% населения (почти 1,4 миллиарда доз). Замыкают тройку лидеров по количеству сделанных прививок Соединённые Штаты Америки — почти полмиллиарда доз, но при этом лишь 61% вакцинированных жителей.

Далее следуют Индонезия (262 миллиона доз, 39% вакцинированных), Япония (почти 200 миллионов, 78%), Пакистан (145,4 миллиона, 28%), Германия (144,4 миллиона, 70%) и Россия (142,2 миллиона доз, 44%). На Украине сделано 27,7 миллиона прививок, вакцинировано 30% населения. Пятнадцать участников встречи глав МИД стран ОБСЕ заразились COVID-19 © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Если же рассматривать страны мира в разрезе доли вакцинированного населения, то тут лидерами являются Объединённые Арабские Эмираты (90%), Португалия (89%), Бруней и Сингапур (по 87%), Чили и Каймановы острова (по 86%), Мальта и Куба (по 84%). В Европейском Союзе в целом привито почти 80% взрослых жителей, но ситуация неравномерная: в Румынии вакцинированных всего 47% взрослых, а в Болгарии — и вовсе 32%.

В США, Великобритании, ЕС и Израиле массово прививают людей третьей, так называемой бустерной дозой вакцины, срок ревакцинации составляет от трёх месяцев в Великобритании до девяти месяцев в ЕС. В России ревакцинацию должны пройти все взрослые (за исключением имеющих медицинский отвод от прививки) в срок до года от первой прививки. При этом ВОЗ в настоящее время рекомендует бустерные дозы только для тех людей, чем иммунитет ослаблен, и не знает, понадобится ли в будущем постоянная ревакцинация от COVID-19, как от гриппа.

Однако тот же Израиль собирается стать первой страной в мире, предложившей четвертую дозу, причем уколы, как ожидается, в ближайшее время будут предложены пожилым людям и медицинским работникам. А 23 декабря и министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах высказал ожидание, что всем потребуется четвёртая доза вакцины от коронавируса.

Кроме этого, в западных странах сейчас набирает обороты вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 лет (подростков от 12 до 16 лет начали массово прививать ещё летом). Делают это только препаратом Pfizer/BioNTech, используя уменьшенную втрое дозировку. В Израиле и США кампания вакцинации детей началась ещё в ноябре, в Греции, Италии, Испании и Венгрии — 15 декабря, в Польше — 16 декабря, а во Франции — 22 декабря. При этом именно 22 декабря ВОЗ опубликовала специальное заявление, в котором сказано, что проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавирусной инфекции не рекомендуется, поскольку в указанной возрастной группе мало случаев с тяжелыми формами течения COVID-19.

Вакцинный туризм

В первые месяцы вакцинации от COVID-19 в большинстве стран ЕС не хватало препаратов для всех желающих, поэтому возник так называемый «вакцинный туризм». Ещё весной-летом 2021 году граждане Италии и Германии нередко посещали Россию, чтобы привиться «Спутником V». В июне Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации в РФ с учетом требований безопасности и санитарного контроля. Ныне власти России готовят облегчение визового режима для иностранцев, желающих приехать за прививкой, однако затягивание ЕМА и ВОЗ с одобрением российской вакцины развернуло поток «вакцинных туристов» в обратном направлении.

Поскольку прививку «Спутником V» признают далеко не во всех странах мира, россияне ездят за одобренной ЕС или ВОЗ вакциной в Германию, Венгрию, Словению, Грецию, Болгарию, Сербию и Хорватию. При этом именно последние две страны пользуются у граждан России особой популярностью, хотя и по разным причинам. Так, в Сербию россиянам не нужна виза — но тут делают только двухкомпонентные прививки, то есть нужно либо брать тур на две недели, либо прилетать два раза. А вот в Хорватии можно получить однокомпонентную вакцину от Johnson & Johnson — и сразу же стать обладателем «ковид-паспорта» ЕС.

Но на самом деле мировым центром вакцинного туризма является не Европа, а Соединённые Штаты. В США некоторые штаты не требуют от иностранцев, желающих привиться от коронавируса, подтверждения о проживании на своей территории. За прививкой туда едут, в первую очередь, жители Латинской Америки, среди которых наибольшей популярностью пользуется Флорида. Так, в мае поток прибывших в США только из Колумбии вырос сразу на 75%, до 170 тысяч человек. Многие из них делали первую прививку сразу после прилета, в пунктах вакцинации рядом с аэропортами. Такой ажиотаж привел к значительному росту цен на авиабилеты — в некоторых латиноамериканских странах они подорожали более чем вдвое.

Наличием спроса воспользовались туристические компании: они стали предлагать вакцинные туры, которые стоят недешево — например, поездка из Аргентины во Флориду обойдется в 3,4 тысячи долларов на одного человека. Популярность поездок за прививкой в Южной Америке связана не только с нехваткой вакцин, но и недоверием людей к национальным системам здравоохранения, которому способствовали слухи о поддельных препаратах и дефиците вторых доз вакцины.

А в Объединенных Арабских Эмиратах получили распространение вакцинные туры для состоятельных путешественников — их предлагала, например, британская компания по организации эксклюзивных путешествий и элитного образа жизни Knightsbridge Circle. Услуга бесплатно предоставлялась всем клиентам Knightsbridge Circle, среди которых есть члены королевской семьи, артисты и крупные предприниматели, но, по данным СМИ, годовой взнос за обслуживание компании составляет примерно в 25 тысяч фунтов стерлингов.