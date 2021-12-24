Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции

Путин подчеркнул, что Россия готова выстраивать добрые отношения с теми украинскими силами, которые настроены на общение с Москвой, но эти силы на Украине попросту уничтожают.

Также президент России посетовал на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов.

«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"», — сказал Путин.

Кроме того, коснулся он и вопроса языковой политики Киева. Порошенко-«освободитель». Путин раскрыл истинную роль пятого президента Украины в событиях в Донбассе © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Потом — о языке (приняли закон на Украине), ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит», — сказал глава РФ.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Согласно этому документу, единственным государственным официальным языком в стране является украинский.

То есть граждане страны должны использовать во всех сферах жизни исключительно этот язык. А, например, телеканалы имеют право вещать на других языках лишь 10% эфирного времени.

Автор издания Украина.ру Павел Волков рассуждает, удастся ли властям Украины уничтожить русскую культуру в стране и вытравить из неё русский язык.

Язык

Не в мове дело. Почему украинский язык не поможет создать украинскую нацию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергей Рубинштейн, это общественно обработанный словарный состав и грамматический строй, выражающийся в определенных правилах сочетания слов в предложения. Речь же — использование средств языка индивидом сообразно с задачами, которые перед ним стоят, и условиями, в которых эти задачи возникают.

Каковы базовые задачи индивида в обществе? Выучиться, получить востребованную профессию, общественный статус, всячески развиваться и улучшать качество своей жизни. В каких условиях это приходится делать? В условиях, когда для учебы в школе, вузе, для получения престижной и высокооплачиваемой работы надо знать украинский язык. А вот русский язык для всего это не обязателен.

Раз не обязателен, значит, не востребован.

Искоренить русский язык на Украине без тотального физического уничтожения его носителей, пожалуй, нельзя. Перевести же его сначала в разряд низовой народной речи, а затем — в язык ни на что не влияющего нацменьшинства за определенное время вполне можно. Хватит времени — так и произойдет. Чем меньше экономических связей у населения Украины сохранится с Россией, тем лучше и быстрее сработает этот подход.

История

История — это наука, и в этом смысле ее, конечно, уничтожить нельзя. А вот историю как историческую память — довольно просто. Историческая память — интерпретация тех или иных событий, ценностное отношение к ним.

«Мы думали, он хороший, а он вон какой!» — так можно сказать про любое историческое событие и любое историческое лицо, если подходить к вопросу не научно, а «по-бытовому». Ну а поскольку научное, рациональное, логическое мышление переводят в эмоциональную систему рефлексов «очарование — разочарование» (кем был для большинства Зеленский в 2019 и кем является сейчас), то народ склоняется к вере (в противоположность знанию) в любую чушь, которую ему подсовывают — от мифа о голодоморе как геноциде украинцев до совместного парада Красной армии и вермахта в Бресте, от притеснения украинского языка в СССР до бандеровцев-антифашистов.

Эта зыбкая почва унавожена не вчера. Впрочем, повернуть диваны обратно тоже не слишком сложно, ведь Cuius regio, eius religio: чья власть — того и вера.

Религия

Разделенная Украина: что творится со страной © коллаж Украина.Ру

Остальные возможные точки уже запрещены, а эта, хоть и подвергается определенным гонениям, пока нет. Именно поэтому самым простым и очевидным относительно безопасным способом проявить свою русскость является солидарность с УПЦ (МП). Причем вера здесь играет второстепенную роль, а слова: «Это наша церковь» совсем не обязательно означают, что произносящий их человек — верующий. «Наша» в них важнее, чем «церковь».

Это обычная ситуация для диаспоры. Лично видел, как русские эмигранты в Антверпене собираются при местной православной церкви как некой культурной точке сборки. Среди них полно вообще не религиозных людей, но они идут туда, потому что только там есть «свои».

Такое положение вещей доказывает, что государство Украина для его русского населения перестало быть «своим».

Можно ли уничтожить культуру?

По картам Люфтваффе. За что мэр Днепра уничтожил памятники героям обороны Севастополя © antifashist.online

Базисом культуры являются объективные условия жизни того или иного сообщества, а инструментом создания культуры — опосредованная условиями жизни и опосредствованная имеющимися в наличии орудиями труда деятельность. Мы есть то, что мы делаем, и то, что мы думаем о себе — тоже отражение культурной практики.

Русская культура на Украине — исторический феномен, связанный с объективными условиями жизни. А значит, как когда-то она выросла на этих землях, так с изменившимися условиями может и исчезнуть.

Вопрос о существовании или смерти русской культуры на Украине — это вопрос исключительно к носителям этой культуры. Готовы ли они бороться за сохранение самих себя или не готовы? Это вопрос их выбора.