Теория и практика
На практике так и оказывается. Планы были грандиозные. Союзный договор 1999 года, который, к слову, до сих пор не денонсирован, предусматривает создание наднациональных органов с самыми широкими полномочиями, принятие единой валюты и системы налогообложения, формирование единых рынков. В документе содержатся положения о и полноценной политической интеграции, которая в конечном счете должна вести не к союзу государств, а к единому Союзному государству.
К настоящему времени союзный договор фактически отложен в сторону, а план действий по интеграции в этом году закрепили в 28-ми «союзных программах». Их положения гораздо более «скромны» и поверхностны, чем в документе 1999-го года. Это сближение макроэкономической политики сторон, гармонизация денежно-кредитной политики. Стороны внедрят общие подходы в области противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, гармонизируют требования в области защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов. Будут созданы общие рынки нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, газа, возникнут единые правила в области защиты прав потребителей, конкуренции, а также в туристической деятельности.
В союзных программах нет положений ни о единой валюте, ни о политической интеграции двух систем. Поэтому пока и не видно, как изначально амбициозная интеграция Белоруссии и России может догнать по уровню Евросоюз.
Единая валюта: сложно, но возможно
Во время пресс-конференции Путин добавил, что в настоящее время необходимо двигаться в направлении объединения экономического, налогового, торгового и таможенного законодательства двух стран. Фактически это означает следовать принятым недавно союзным программам.
По его мнению, это должно стать фундаментом для достижения «наивысшего результата». Что подразумевается под «наивысшим результатом» — пока неясно. Но, судя по всему, российский лидер рассчитывает в будущем на более глубокую степень интеграции, чем предусмотрено в 28-ми пунктах нынешнего плана.
Так, в союзных программах нет положений о введении единой валюты, но президент допустил, что в будущем она все-таки может быть принята. «Я сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним. Это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», — подчеркнул президент.
В Минске к любым инициативам по созданию единой валюты или общих наднациональных органов относятся, как известно, настороженно. Там считают, что это может ограничить белорусский суверенитет, ведь наднациональным органам придется отдавать часть полномочий.
Та же проблема и с единой валютой. Неясно, где будет находиться её эмиссионный центр — Лукашенко вряд ли согласится, что он будет располагаться не в Белоруссии, потому что это лишит его некоторых рычагов контроля над финансово-экономической сферой. Россия, понятное дело, не пойдет на размещение центра своей валюты в Белоруссии.
Без политической интеграции никуда
Несмотря на вышеуказанные сложности, российский лидер во время пресс-конференции заверил, что они с Александром Лукашенко договорились работать по углублению интеграции, и выразил уверенность, что «результаты будут». При этом, назвал белорусского лидера и его команду «непростыми переговорщиками».
Такая характеристика напоминает о том, что переговоры о развитии Союзного государства, длились около трех лет, пока не были согласованны те самые 28 программ. Изначально, в 2018 году, была 31 «дорожная карта». Судя по всему, всё это время их редактировали так, чтобы условия устраивали обе стороны.
Следующую встречу Путина и Лукашенко анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это произошло как раз накануне пресс-конференции 23 декабря. Песков не исключил, что президенты могут провести отдельную двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря. Ранее он указывал, что встреча точно должна состояться до Нового года, однако точная дата пока неизвестна.
Стороны будут обсуждать интеграцию в торгово-экономической сфере, а также создание общего энергетического рынка. Однако и здесь всё упирается в политику.
Возникает вопрос, смогут ли полноценно действовать единые рынки и унифицированные налоговая, таможенная и торговая системы двух стран при отсутствии наднациональных институтов.
Нормальное функционирование перечисленного должно быть так или иначе обеспечено единой системой регулирующих органов. Например, при заявленном сближении валютной, таможенной и финансовой сфер должно функционировать общее министерство по налогам и сборам, а также таможенный комитет.
При унификации налогового и таможенного законодательств, а также при формировании единых правил конкуренции и защиты прав потребителей напрашивается и существенное сближение судебных систем Белоруссии и России. Либо создание реально действующего наднационального суда, который сможет принимать обязательные для исполнения решения как для российских, так и для белорусских экономических субъектов.
Поэтому то, что перечислено в согласованных президентами 28 программах, будет подталкивать стороны к внедрению элементов правовой и политической интеграции.
Иначе Союзное государство так и будет отставать от ЕС, где есть успешно функционирующие Еврокомиссия, Европейский совет и Европарламент, и при этом ни одна страна-член не потеряла свой суверенитет.