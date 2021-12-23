Как и следовало ожидать, на своей четырехчасовой пресс-конференции президент России Владимир Путин немало времени уделил Украине и украинской проблематике. И в контексте выстраивания новых отношений с Западом, и в разрезе двухсторонних отношений

Еще бы! Если Запад, нарушая основы безопасности России и ее «красные линии», где и хочет развернуться, так это в Украине. И Путин опять намекнул, что Россия не позволит сократить подлетное время западных ракет к Москве до 7-10 минут.

При этом президент России очень четко сформулировал две главные причины, почему, по его мнению так происходит. С одной стороны, Украина не хочет заканчивать гражданскую войну в Донбассе и игнорирует выполнение «Минска-2». И предлагает вместо обозначенных указанным документов выборов мятежных ЛДНР военное администрирование, что чревато беззаконием. Вместо амнистии участникам конфликта предлагает люстрацию, что гарантирует репрессии и произвол. И вместо закрепления в Конституции Украины автономии Донбасса идет политическое словоблудие насчет децентрализации в единой унитарной стране.

С другой — Путин предположил, что после Иловайского и Дебальцевского котлов Украина готовит некто третье наступление на Донбасс. Потому что продолжается курс превращения ее в гигантскую «АнтиРоссию, напичканную самым разным оружием, как раз и угрожающим не только Донбассу, но и России.

Михаил Погребинский: Путин не успокоится до тех пор, пока для России из Украины не будет исходить угроза © РИА Новости, Михаил Воскресенский

При этом Путин именно по украинским причинам не смог четко гарантировать, что Россия не станет принуждать Украину к нормальному поведению. «Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. Мы ясно дали понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование — не ставить ударных систем у нашего дома? Нам важен не ход переговоров, важен результат. Немедленно! Сейчас нужно его дать, а не забалтывать десятилетиями, как было раньше», — максимально конкретно и жестко ответил лидер России.

А по ходу всей пресс-конференции стало понятно, что же еще так не устраивает Путина в современной Украине, жить рядом с которой после 2014 года России пришлось «жить с оглядкой — могут долбануть».

Что может быть яснее этой цитаты? По-моему, все четко сказано. Путин, фактически «складируя» и коллекционируя невыполненные обещания и посулы что Запада, что Киева за последние 8 лет, элементарно ей не верит. Вот это ожидание, что в любой момент «долбанут», в сочетании с постоянными провокациями против самопровозглашенных ЛДНР, с игнорированием «Минска-2», с действиями украинских властей по репрессиями против украинских русских (законы о признании русских некоренным народом, о выдавливании русского языка и т. д.) и породило это устойчивое и недоверие, и неверие.

Без этого нормальные отношения вообще не выстраиваются. Так не мир, а шаткое перемирие, когда всегда нужно быть на чеку, как на пороховой бочке.

Вторая причина — еще прозаичнее и очевиднее. Путин не верит украинскому руководству. Что бывшему президенту Петру Порошенко, что нынешнему Владимиру Зеленскому. С первым Путин тесно общался и даже получал от него заверения, что войны в Донбассе не будет, а потом нарывался на грубый и циничный обман. В чем? А в том, что именно Порошенко санкционировал армейские операции в Донбассе. Мило улыбаясь при этом Путину и даже говоря ему, как мы помним, по телефону, что жмет руку и даже обнимает.

Путин сказал, кто определит будущее Донбасса © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

А с Зеленским еще проще. Путин сказал, что нынешний президент «попал под влияние радикалов или, как их называют в Украине, нациков» и, следовательно, во всем выполняет их повестку — длит войну в Донбассе и чмырит русский мир в Украине.

При этом Путин еще раз напомнил Киеву, что готов налаживать нормальные добрососедские отношения с Украиной, но делать ему это там не с кем. По словам Путина все такие силы в Украине репрессированы или уничтожены. «Их убивают на улицах, и никто за это ответственности не несет», — коротко и ясно сказал он.

Вот, собственно, и все. Путин хочет нормальных отношений с Украиной, а она — нет. Точнее — ей на дают и не разрешают так хотеть ее же нынешние лживые кураторы и кукловоды, которые и ввергли ее в кровавый политический блуд с госпереворотом-2014. А еще Путин еще раз четко дал понять, что ЛДНР Россия не бросит. «Будущее Донбасса зависит от его жителей, с ними и нужно разговаривать, а Россия в этом деле только посредник в том, чтобы все было хорошо», — вот квинтэссенция сказанного российским президентом.

И тут можно только добавить или повторить, что посредник — заинтересованный и неравнодушный. Именно по причинам своей безопасности, как уже и было сказано выше. И должны понимать это все. И в Киеве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, потому что сказал с улыбкой Путин, «пусть не думают, что они такие умные, а Боженька заснул».