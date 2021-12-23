Одни из острейших вопросов, поднимавшихся на 17-й большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, касались Донбасса. Регион, где со дня на день ожидают эскалацию конфликта, Путин не мог обойти своим вниманием

При этом, говоря о том, кто же виноват, что в Донбассе льется кровь, и как так получилось, что у этого региона имеются весьма серьезные разногласия с остальной Украиной, российский президент вспомнил и историю.

«Мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке — в Донбассе, который изначально даже при организации Советского Союза не мыслил себя иначе как частью России. Но его туда (на Украину. — Ред.) Ленин со товарищи затолкнули силой — сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить". И перерешили. Создали страну, которая раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так произошло. Засунули туда исторические территории с народом, который никто не спрашивал, как и где он хочет жить», — заявил Владимир Путин. Украинская армия впервые показала, как стреляет из «Джавелинов» в Донбассе - видео © Телеканал Дом/Facebook

Эти слова российского президента воодушевили наблюдателей в России и насторожили наблюдателей на Украине.

«Как историк этого региона и этого периода истории подтверждаю: да, так и было!» — заявил историк Владимир Корнилов — автор книги «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта».

А журналист, вице-спикер Московской городской думы Андрей Медведев отметил, что это скорее посыл даже не для одной лишь Украины.

«Посыл более чем внятный. Совершенно недвусмысленный. Причем, по большому счету, это не только для украинской власти, и не только про Донбасс и Малороссию», — указал он.

А вот судя по украинским соцсетям, эти слова Путина многих национал-патриотов не порадовали.

Однако Ленин и включение Донбасса в состав УССР — не главные виновники того, что в регионе льется кровь.

Порошенко и его обещания

Говоря о военной операции Украины в Донбассе, Путин отметил, что одной из причин того, что в регионе все пришло к военному конфликту, стала и политика пришедших к власти политиков.

«Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали их не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. "Да-да!" — и начал. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения», — напомнил Путин.

Последние Путин назвал «единственно возможными».

Примечательно, что пока сам Порошенко не прокомментировал слова Путина. Впрочем, подтвердить для него факт подобных обещаний — смерти подобно. Ведь тогда рассыплется его образ «седовласого гетмана» — человека, который 21 декабря в очередной раз заявил, что он «вместе с украинскими Вооруженными силами в 2014 году освободил две трети оккупированного Донбасса», а также «отдал приказ и санкционировал десятки операций, которые ликвидировали оккупантов — врагов Украины». Путин рассказал, как убеждал Порошенко не развязывать войну в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Путин же снова напомнил: Украина не торопится исполнять взятые на себя обязательства. В том числе и Минские соглашения.

«Проблема в чем? Не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на их территории — на их собственной территории — так же, как поляков, венгров, румын. Отсюда и такие противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами», — указал Путин.

Он напомнил и о законе о языке.

«Выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории», — отметил Путин.

Слова об исторической территории — ещё один «тревожный звонок» для украинской власти. В России помнят, «ѿкуду єсть пошла рускаꙗ землѧ» и «ѿкуду рускаꙗ землѧ стала єсть» — откуда пошла земля русская и откуда появилась русская земля. Это Киев.

После Путин опять обратился к делам текущих дней.

«Правительство внесло в парламент закон о переходном периоде. Но где же там Минские соглашения? Там вместо амнистии — запрет, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Вместо выборов — чуть ли не военно-административное управление вводится. А вместо амнистии — люстрация населения. Ну что это такое?» — возмутился Путин.

Он указал и на рост напряженности в регионе, а также на тревожную риторику.

«Теперь нам говорят: "Война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Будете защищать — последуют новые санкции"», — указал Путин. В США ответили Шойгу о планах провокаций в Донбассе © РИА Новости, фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он также отметил, что вторым вариантом является создание на территории Украины «анти-России» с постоянной антироссийской информационной накачкой населения и насыщения территории оружия.

Путин подчеркнул, что в таком случае России придётся жить все время с оглядкой на происходящее на Украине.

При этом изначально Россия всегда, по словам Путина, была настроена на сотрудничество с Украиной. Но несколько дней перечеркнули всё.

Дни, которые изменили мир

Украина и Россия даже при правлении антироссийских лидеров на Украине находили общий язык.

«Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением — исторической Россией — оказалась за пределами Российской Федерации — мы же с этим смирились, более того, способствовали становлению новых государств. И работали, и готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались», — напомнил Путин.

Как пример он привёл украино-российские отношения 17-летней давности.

«Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и с премьер-министром Тимошенко, которые так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорили о своей абсолютной прозападной ориентации. Но мы же с ними работали!» — указал Путин.

И хотя между странами в тот период были трения, «никакие действия по поводу Крыма» России, по словам Путина, «в голову даже не приходили».

«Что произошло в 2014 году? Госпероворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Я не говорю, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда президент Янукович со всем согласился», — напомнил Путин.

В итоге под гарантии трех министров иностранных дел — Польши, Германии и Франции — было заключено соглашение Януковича с оппозицией. Но последняя его не выполнила. Путин вспомнил, что тогда этот процесс его просил поддержать и президент США Барак Обама. Шойгу предупредил о готовящихся провокациях ЧВК США «с химическими компонентами» в Донбассе © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

«Все согласились. Через день-два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович и так со всем согласился. Он готов был хоть завтра уйти из власти. Выборы — победа оппозиции была неминуема. Это и так все понимали. Ну зачем это сделали?» — поставил вопрос Путин.

И лишь после этого Россия, по его словам, «взяла под свое крыло» Севастополь и Крым по просьбе последних.

Слова Путина снова поднимают вопрос о том, почему не наказаны те, кто в февральские дни 2014 года расстреливал милиционеров на Майдане в Киеве. Те, кто спровоцировал переворот и, соответственно, отпадение от Украины ряда территорий — в том числе и Донбасса.

Но кто бы и что бы и сколько бы ни говорил, на Украине так и не рискнут пересматривать официальную версию событий на Майдане.

Однако это не значит, что в России примут украинскую версию событий февраля 2014 года. И слова Путина — яркое тому свидетельство.