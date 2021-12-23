Началась пресс-конференция президента России Владимира Путина. В этом году она проходит в Манеже. Глава государства в 17-й раз проведет встречу с представителями изданий. Традицию общения со СМИ он заложил еще в 2001-м

В этом году мероприятие пройдет в очном формате (в 2020-м Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы по видеосвязи, находясь в подмосковной резиденции Ново-Огарёво) благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в стране, но всё же с некоторыми ограничениями. Количество аккредитованных журналистов сократили в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — с 774 до 507 — что сопоставимо с самой первой пресс-конференцией 2001 года. Затем их число постоянно росло: с 700 человек в 2002 и 2003 годах до 1 364 — в 2008 году, рекорд был достигнут в 2019-м — 1 895 человек. Красовский нашел доказательство того, что украинцы хотят в состав РФ и сделать Путина президентом © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Путин не проводил пресс-конференцию в 2005 году, а также с 2009 по 2012 годы, когда занимал должность премьер-министра страны, но после избрания на третий президентский срок возобновил практику общения со СМИ, правда, сменив площадку — из Круглого зала Кремля мероприятие перенесли в Центр международной торговли. В этот раз мероприятие пройдёт в Манеже, здание которого позволит разместить всех участников с учётом социальной дистанции.

Первая пресс-конференция стала самой непродолжительной — 1 час 35 минут, а самой длительной по времени оказалась встреча 2008 года (4 часа 40 минут). Немного уступила ей пресс-конференция 2020-го, правда она включала элементы прямой линии, когда обратиться к президенту могли не только журналисты, но и рядовые граждане — 4 часа 29 минут.

За время проведения таких мероприятий сложились определенные традиции: слово стараются чаще предоставлять региональным СМИ — им в отличие от столичных коллег не так часто удается общаться с высшими лицами государства. Кроме того, это дает возможность президенту узнать о том, что волнует людей в самых отдаленных уголках страны.

В 2021-м среди анонсированных тем были коронавирус, социальные проблемы, жилищно-коммунальные неурядицы. Главе государства задают и вопросы личного характера, их ждали и на пресс-конференции в текущем году. От зарубежных медиа ждут интереса к предложения Кремля по безопасности.

На этот раз российский лидер также уделил внимание в самом начале внутренним вопросам и экономике. В частности, Путин рассказал, в чем он видит главную задачу страны — народосбережение. «146 — совершенно недостаточно населения для такой огромной территории. У нас же рабочих рук не хватает!» — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин обратил внимание на недостаточный уровень вакцинации — всего 59,4 процента. Вместе с тем, президент рассказал и о достижениях, например, в строительстве. «Хорошие очень показатели в стройке, рекордные 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России», — уточнил он, напомнив, что Россия лучше многих справляется с последствиями кризиса из-за коронавируса в экономике. Позднее глава государства раскритиковал тех, кто саботирует прививание. «Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и кто довел ее до распада, кстати говоря, [находятся] в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации», —подчеркнул Путин.

Был затронут и вопрос об иностранных агентах, глава государства напомнил, что этот опыт Москва восприняла на Западе, но в России нормы более мягкие. «Закон об иноагентах придумали не в России, а на Западе, еще в 30-е годы, и он действует и по сей день», — сказал он.

Относительно быстро конференция перешла к внешнеполитическим вопросам. Путину пришлось комментировать последствия победы Евромайдана на Украине. «Мы вынуждены были что-то делать в 14-м году. Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории», — высказался президент.

СПРАВКА:

Вопросы, которые журналисты задавали Путину на пресс-конференциях в разные годы, носили преимущественно внутриполитический характер.

В 2001 году президент ответил на 22 вопроса: об экономическом и политическом развития России, ходе реформ, перспективах дальнейшей интеграции России в международное сообщество, а также позиция главы государства по ключевым международным проблемам.

В 2002 году прозвучало 37 вопросов: Путин дал оценку текущей ситуации по основным направлениям внутренней и внешней политики государства, а также выдвинул ряд инициатив, в частности, о введении единого налога в сельском хозяйстве.

В 2003 году прозвучало 53 вопроса, 2/3 из которых задали региональные СМИ: речь шла о внутренних проблемах, предстоящих президентских выборах, партийном строительстве, изменениях в правительстве, кроме того, Путин ответил на 2 вопроса, касавшихся его планов на отпуск и школьных успехов дочерей.

В 2004 году президент успел ответить более чем на 50 вопросов, из них 15 по международной повестке, а остальные — по внутриполитической.

В 2006 году 65 журналистов задали 140 вопросов, в частности о состоянии Вооружённых Сил РФ, положении неправительственных организаций в стране, «газовых» конфликтах на пространстве СНГ, победе на выборах в Палестине движения ХАМАС, интересовало СМИ имя возможного преемника Путина и его личная жизнь.

В 2007 году журналисты традиционно интересовались внутригосударственными темами, а также планами Путина после 2008 года, когда истекает его второй президентский срок и баллотироваться на новый он не имеет права согласно Конституции.

В 2008 году российский лидер ответил на 106 вопросов, в том числе достаточно острые про миграционную политику в Ставропольском крае, выборы в Чеченской республике и Ингушетии, падение уровня российского школьного образования и рост инфляции, а также обсуждалась возможность третьего президентского срока Путина.

В 2012 году Путину, вернувшемуся на высший государственный пост, задали 81 вопрос, в основном они касались политики, экономики, социальной сферы. Наибольший интерес вызвал законопроект о запрете на усыновление российских детей гражданами США. Звучали и нестандартные вопросы, например, когда наступит конец света и получит ли российское гражданство французский актёр Жерар Депардье.

В 2013 году СМИ получили ответы на 52 вопроса — журналистов интересовала ситуация на Украине, где проходили митинги сторонников евроинтеграции, размещение ракетных комплексов «Искандер» на границе, планы США по расширению санкций против Ирана. Путин пообещал подумать над отменой виз для Грузии и опроверг домыслы о намерении России вводить войска в Крым. Уже по окончании пресс-конференции глава государства сообщил, что в ближайшее время подпишет указ о помиловании бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, подавшего соответствующее прошение.

В начале выступления в 2014 году Путин рассказал об основных социально-экономических показателях страны и планах на ближайшие годы. Помимо вопросов о состоянии национальной экономики и стабильности рубля, представители СМИ спрашивали об украинском кризисе. Президент подчеркнул, что в этой ситуации правда на стороне России, а не Запада — который пытается «посадить медведя (Россию) на цепь» — и назвал антироссийские санкции расплатой за попытку проводить суверенную политику.

В 2015 году, отвечая на 47 вопросов, президент рассказал об экономической ситуации в РФ, действиях правительства, о перспективах повышения пенсионного возраста, расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова, скандалах в спорте. Кроме того, он уделил значительное внимание международной повестке: отношениям с Турцией, военной операции в Сирии, начатой по просьбе властей республики, обстановке на Украине.

После пресс-конференции журналисты ещё спросили Путин про миллиардера Дональда Трампа, который впоследствии стал его американским коллегой, Чемпионат мира 2018 года по футболу, а также знает ли он своего двойника. Путин удивился: «Зачем он мне нужен?» Тогда ему протянули фотографию, он взглянул на неё, улыбнулся и, ничего не сказав, ушёл.

В 2016 году вопросы традиционно касались внутренней повестки, по международной повестке — ситуация в Сирии и на Украине, взаимодействие России с Турцией и США. Всего президент ответил на 67 вопросов от 48 журналистов.

В 2017 году на пресс-конференции Путин сообщил, что в предстоящих президентских выборах будет участвовать как самовыдвиженец, признавшись, что хотел бы видеть в России сбалансированную политическую среду со здоровой конкуренцией, но пока конкурентов у действующей власти нет, оппозиция не предлагает реальной повестки. Глава государства отказался оценивать работу своего американского коллеги Дональда Трампа, уделил внимание кризису на Украине и резко прокомментировал действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В 2018 году прозвучало 66 вопросов: об экономике, реализации нацпроектов, проблемах из жизни регионов. Большое внимание было уделено украинской проблематике — о провокации Киева в Чёрном море и ситуации в Донбассе, автокефалии церкви; речь также шла о ситуации в Сирии, угрозе ядерной войны, состоянии российско-американских отношений, антироссийских санкциях, перспективах встречи Путина и Трампа.

Большинство из заданных в 2019 году (всего их было 77) вопросов касались внутрироссийской тематики: экономика, медицина, сельское хозяйство, транспортная доступность, климат, мусорная реформа. Путин рассказал, какие самые тяжёлые событиях в стране отразились на нём лично, и вспомнил о жертвах террористических актов, совершённых на территории страны.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации пресс-конференцию президента провели в комбинированном онлайн-формате: 47 вопросов задали журналисты, а остальные 13 — россияне по «прямой линии». Ключевой темой была пандемия COVID-19. Спрашивали Путина также о расследовании инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, судебном процессе над журналистом Иваном Сафроновым, мерах экономической поддержки населения (в этом контексте президент объявил о новой выплате семьям с детьми до 7 лет), забуксовавшей «мусорной реформе», аварии на ТЭЦ Норильска, ставшей крупнейшей за четверть века в России.