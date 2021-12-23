В Россию могут запретить ввоз из США смартфонов и комплектующие к ним. О таких планах администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена в случае якобы возможной «агрессии Москвы» на Украине, сообщает Reuters. Хотя все последние годы страны активно торговали и вели кулуарные переговоры. В чем выгода двух государств – рассказывает Украина.ру

Станки, самолеты, двигатели

Сообщения о новых рестрикциях со стороны Вашингтона звучит некоторым диссонансом со словами торгового представителя США Кэтрин Тай. Она пожаловалась на экономически менее выгодные условия для американского бизнеса из-за российских программ импортозамещения. Импортозамещением же в России пришлось заниматься из-за санкций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с обвинениями со стороны Вашингтона в том, что импортозамещение в России нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Тай высказала те же претензии, что и представители Евросоюза ранее. Жалобы на недостаточно справедливую конкуренцию на внутреннем российском рынке звучат на фоне публичного ухудшения отношений между Вашингтоном, Брюсселем и Москвой. В западных изданиях сообщают о том, что российские силы концентрируются на границе с Украиной, утверждается, что газопровод «Северный поток-2» может быть «энергетическим оружием» России.

При всей жесткости взаимной риторики Москвы и Вашингтона экономическое сотрудничество двух стран пострадало не так сильно, как торговля России с Европой. Наоборот – Соединенные Штаты оставались одним из наиболее активных партнеров России.

Так, в октябре 2021-го российский вице-премьер Алексей Оверчук, вернувшись из Вашингтона, заявил, что по итогам года товарооборот между двумя странами может достичь наивысших показателей. «У нас с января по июль товарооборот составил 19,8 миллиарда долларов, и это рекордная цифра. Мы можем до конца года вообще иметь рекорд по товарообороту, и это очень позитивно», — порадовался министр, уточнив, что рост экспорта-импорта составил 40 процентов.

Увеличение могло быть следствием роста ряда позиций. Так, в январе-мае 2021-го экспорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в США стал больше на 78 процентов, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, дойдя до 6,7 миллиарда долларов. Такие данные дал РБК со ссылкой на Бюро статистики США. Выросли также поставки драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, удобрений, железа и стали.

Костин рассказал о настоящем кошмаре для США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Высшая школа экономики в 2020-м выпустила обзор внешнеторговой активности России, в котором проанализировала динамику связей с отдельными странами. За годы, прошедшие с событий на Украине, оборот восстанавливался, но не достиг на май 2021-го уровня 2013-го. Резко просела торговля с Европейским союзом – на 35,9 процента. Зато относительный прирост был в обмене товарами с Китаем и Соединенными Штатами – с КНР на 60 процентов, с США – на 20 (в стоимостном объеме же были значительные колебания). В 2016-м, на фоне продолжающегося охлаждения отношений в публичной политике между Москвой и Вашингтоном, заокеанская республика вошла в пятерку крупнейших партнеров России.

Номенклатура поставок из России в США в 2020-м была такова: более половины составили нефть, нефтепродукты и мазут (52,5 процента), драгоценные металлы (13,7 процента), морепродукты (5,3 процента), химические удобрения (почти 5 процентов), полуготовая сталепродукция (4,5 процентов), ядерное топливо (3,6 процентов). Соединенные Штаты же продавали станки (почти 11 процентов), комплектующие и аксессуары для автомобилей (9,3 процента), суспензии для производства лекарств (8,5 процента), самолеты, двигатели, оборудование и компоненты к ним (6,6 процента), лабораторное и медицинское оборудование (6,5 процента). Компьютеры и аксессуары, полупроводники и телекоммуникационное оборудование (на поставку в Россию которых теперь могут якобы наложить запрет в США) составило только 6,2 процента. Бизнесы двух стран также вкладывали средства в экономику друг друга: по данным Банка России, накопленные прямые инвестиции США по итогам 2020-го достигли 5,1 миллиарда долларов, а российские – 6,2 миллиарда. Российское посольство в Вашингтоне, публиковавшее финансовые результаты сотрудничества, отмечало, что перетоки денег идут «преимущественно через третьи страны». Поэтому цифры могут не отражать реальной картины взаимозависимости.

Без лишних деталей

Сотрудничество касается и высоких технологий и важнейших для экономики США компаний. Так, активно связи с Россией развивала, например, американская The Boeing Company — один из крупнейших мировых производителей авиакосмической и военной техники. В ноябре Boeing объявил о подписании с российской корпорацией «ВСМПО-Ависма», которая дает американской самолетостроительной компании 35 процентов титана, меморандума о стратегическом партнерстве.

В США ответили Шойгу о планах провокаций в Донбассе © РИА Новости, фонд РИА Новости / Перейти в фотобанк Джона Хантсмана, президент Boeing Денниса Мюленбурга и других представителей компании открывали совместный с «ВСМПО-Ависма» завод «Урал Боинг Мануфактуринг 2.0» Высоких российских официальных лиц не было по просьбе партнеров из Соединенных Штатов – в условиях политической напряженности они не хотели давать повод для пересудов.

А, скажем, в 2019-м некоторый ажиотаж в США был в связи с тем, что в Бостоне швартовались танкеры с российским газом. Поставщики топлива – российская «Новатэк» и ее совладелец Геннадий Тимченко находятся в американских санкционных списках, поэтому торговлю вели через посредников. Потребность в российских углеводородах возникла в связи с жарой – кондиционеры потребляли много электричества, электростанциям нужны были дополнительные объемы газа.

Общий язык находили между собой не только бизнесмены, но и силовики двух государств. Правда, высокопоставленные лица общались, не всегда афишируя этот факт. СМИ сообщали о возросшем числе двусторонних контактов. После женевского саммита лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена представители администрации президента США совершили несколько визитов в Москву. В ноябре в российскую столицу приезжал директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Комментарии на эту тему были скупы. CNN уверяла, что главный американский разведчик поехал в российскую столицу, чтобы предостеречь Кремль от необдуманных шагов на Украине.

Байден поручил предотвратить «вторжение» РФ на Украину за четыре недели - CNN © POOL / POOL / Перейти в фотобанк Сергеем Нарышкиным и Александром Бортниковым, также начальником Главного управления Генштаба России (ГРУ) Игорем Коробовым – стали поводом для приглушенного скандала в США. Собеседники The Washington Post в шпионских службах Соединенных Штатов не могли припомнить, чтобы ранее берега Потомака посещала столь представительная делегация чекистов и военного разведчика. Тем более, что Нарышкин и Коробов были в американских санкционных списках. О темах общения стороны также не очень распространялись.

Цена санкций

Российский политолог Андрей Суздальцев в комментарии Украине.ру объясняет этот кажущийся парадокс – почему Вашингтон, обвиняя Москву в «агрессии» и грозя санкциями, спокойно относится к тому, что США и России ставят рекорды в торговле. Он отмечает, что обе страны нуждаются друг в друге. «Это не уникальный пример. Растет наша торговля с Украиной, которая, как там считают, с нами воюет. И мы, и американцы закупаем то, что не можем заменить. Показательно, что, когда Вашингтон вводил санкции, в Конгресса США мудро закрыли глаза на закупки российских космических двигателей. Сотрудничество не сворачивается, но удорожается – растут издержки из-за торговли через посредников, третьи страны. В этом смысле видно, что санкции не работают, но имеют свою цену», – поясняет собеседник издания.

Суздальцев утверждает, что Соединенные Штаты никогда и ни при каких обстоятельствах не жертвовали своими интересами во имя абстрактных высоких идей. А вот действовать по принципу «за "агрессию" Москвы накажем Европу» или «пусть страдают те, кто отмораживает назло маме уши» – это еще одна сторона американского практицизма, уточняет он.

«Это, по некоторой наивности, выдал [президент США Дональд] Трамп, он сказал – за союзничество с Америкой надо платить. Кроме него, таких секретов никто не открывал, но действует Вашингтон именно так – платят за него другие. Это старинная и проверенная традиции американской дипломатии. У них есть ресурсы и рычаги, чтобы вести такую политику – и ведущая резервная валюта мира, и технологии, которые держат под контролем ключевые сферы», – отмечает Суздальцев.